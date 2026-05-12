„A megtörtben szépség található”

A Mystery Jets hat év kihagyás után visszatért a fergeteges 'Black Sage' kislemezzel – nézd meg alább.

A Twickenham banda utoljára 2020-ban adott ki stúdióalbumot „A Billion Heartbeats”, hetedik nagylemezük formájában, de úgy tűnik, új korszakba lépnek.

A 'Black Sage' most megjelent a Fiction Records gondozásában, és Leo Abrahams producerrel (Brian Eno, Frightened Rabbit) együttműködve készült. A visszacsatolásokkal terhelt gitárzümmögésben a szám lüktető, morgó psych rock vadállat, Blaine Harrison énekel: „Az orvosság a méregben van / Az áldás az átokban / Mert a szépség a töröttben rejlik / És a repedések átengedik rajtunk a fényt”.

Nézze meg a dalt itt, valamint annak élő előadását, amelyet a cornwalli James Turrell Skyspace-ben forgattak:

Blaine Harrison frontember így nyilatkozott: „A fekete zsályát évszázadok óta használják a bennszülött közösségek maszatolási ceremóniákon, ahol a füstről úgy tartják, hogy eltávolítja a negatív energiákat és a nem kívánt szellemeket. De mi van, ha mi vagyunk ezeknek az energiáknak az edényei, és a múltunkból származó szellemek mindvégig bennünk éltek?”

„A dal üzenete, hogy a gyógyulás elválaszthatatlan a szenvedéstől, de a megtörtben szépség is rejlik. Egyes dalok egyszerre érkeznek, de a „Black Sage” elhúzódó jam session-ök patchworkjének összefűzésével kelt életre, ahol ötleteket keringettünk és improvizáltunk, amíg el nem értünk egyfajta hipnotikus flow állapotot, amitől a dal nem nagyon akart felfedni, hogy így legyen. a banda legkorábbi napjaiban, így tudtuk, hogy ez lesz az első szám, amit megosztunk ebből az új fejezetből”.

2022-ben a zenekar basszusgitárosa, Jack Flanagan szólókarrierbe kezdett, és kiadta a „Rides The Sky” című albumot, amely a „Skyhorse X Skyhorse” című pszichedelikus kislemezt is tartalmazza.

A Mystery Jets 2020-ban adta ki hatodik stúdióalbumát, „A Billion Heartbeats” címet. „Mivel a tiltakozó dalok és az NHS ünneplései mind az új identitásuk részét képezik, ez egy vadul sikeres felfogás a nagyvilágban, ahogy a banda új évtizedbe lép.” Julia Migenes írta az albumról egy négycsillagos kritikában.

A Mystery Jets 2020-ban a „Home Protests” című album borítóit is megosztotta. A Jets elmagyarázta, hogyan rögzítették az albumot zárlat alatt: „Mivel a világ megállt, a globális bezárások és betegségek miatt otthonunkból folytattuk a tiltakozást: kilenc időtlen számot vettünk fel élő feldolgozásokkal, amelyek az elmúlt lemezkiadások felét felölelték. a hajléktalanság pedig a háborúnak, a fogyasztói kapitalizmusnak és a környezetpusztításnak.”

Július 31-én a The Maccabees bemutatóján játszanak a Leedsi Kirkstall Abbeyben, a Maximo Park és az Everything Everything mellett.