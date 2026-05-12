Macaulay Culkin azt mondja, hogy „befejezetlen dolgai” vannak Catherine O'Hara anyjával, az „egyedül otthon”

Macaulay Culkinnak „befejezetlen dolga” van Catherine O'Harával.

A Futópont színész nyitott arról, hogy a halála az ő Otthon Egyedül társszereplője hatással volt rá egy új profilban a Gentleman's Journal. A Los Angeles megyei közegészségügyi minisztérium szerint az Emmy-díjas január 30-án hunyt el tüdőembóliában. A végbélrákot a halálozási okok közé sorolták.

O'Hara Kate McCallistert, a Culkin-féle Kevin McCallister anyját alakította a szeretettben Otthon Egyedül filmeket.

„Amikor Catherine januárban elhunyt, ez rám tört” – mondta Culkin. „Ez nagyon jól esett nekem, mert tudod, túl korai volt. És úgy éreztem, hogy befejezetlen ügyeink vannak. Határozottan úgy érzem, hogy befejezetlen dolgom volt vele, tudod? Úgy érzem, tartoztam neki egy szívességgel – és nem szeretem, ha fennálló tartozásaim vannak.”

O'Hara halála megdöbbentette Hollywoodot, és számos korábbi színésztársát, munkatársát és más iparági szereplőket vezettek a tiszteletére. Akkoriban Culkin megosztott egy érzelmes bejegyzést az Instagramon, és ezt írta: „Mama. Azt hittem, van időnk. Többet akartam. Egy székben akartam ülni melletted. Hallottam, de még sok mondanivalóm volt. Szeretlek. Találkozunk később.”

Szintén interjújában Gentleman's Journala kiadó megjegyezte, hogy sok olyan színész, akivel Culkin együtt dolgozott Otthon Egyedül is meghaltak. Culkin felidézte a veszteségeket, megjegyezve, hogy azok a gyerekszínész múltjából fakadnak.

„Nem én vagyok a szféra csúcsa” – mondta. „Én vagyok a szféra feneke. Én vagyok a kabuzus. Felhozok valamit abból a régi hollywoodi gárdából – én leszek az egyik utolsó ember, aki kiáll, ha ilyen dolgokról van szó.”

A Stúdió színésznő és Culkin a képernyőn kívül kapcsolatot alakított ki, O'Hara pedig különösen részt vett a 2023-as hollywoodi Hírességek sétánya sztárceremóniáján és mondott beszédet. Ott beszámolt a munkájukról Egyedül otthon.

„Tudom, hogy nagyon keményen dolgoztál, tudom, hogy igen” – mondta O'Hara az előadásáról, és így folytatta: „De a színészetet a világ legtermészetesebb dolgaként láttad.”