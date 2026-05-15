A Perfume Genius további „Duo Tour” dátumokat jelent be az Egyesült Királyságban és Észak-Amerikában

A Perfume Genius bejelentette, hogy meghosszabbítja „Duo turnéját”, új időpontokkal Észak-Amerikában és az Egyesült Királyságban.

A zenész – valódi nevén Mike Hadreas – az év elején egy sor fellépést játszott régi munkatársával és írótársával, Alan Wyffelsszel, és most megerősítette a további időpontok részleteit.

Szeptemberben és októberben hat fellépést adnak Észak-Amerikában, megállnak Vancouverben, Seattle-ben, Portlandben, Petalumában, Big Surban és Los Angelesben, majd október 28-án egyszeri fellépés következik a londoni Union Chapelben.

Az előadásokra már kaphatók a jegyek, és megtalálhatja a sajátját itt (UK) és itt (Észak Amerika).

Hadreas a következőt mondta a műsorokról: „Alan volt az első ember, aki előtt énekeltem. 15 éve minden egyes fellépést együtt játszottunk. Amikor elkezdtük, csak ő és én ültünk a billentyűzetünkön a színpad elején. Sok régebbi dal hiányzik, és hogy milyen intenzívek lennének csak kettőnkkel. Izgatottak vagyunk, hogy visszatérjünk az új dalhoz. és írjunk néhány új zenét, hogy duóként játszhassunk.”

A Perfume Genius játszik majd:

SZEPTEMBER

27 – Vancouver, Hollywood Theatre

28 – Seattle, Seattle városháza

29 – Portland, Aladdin Színház

OKTÓBER

1 – Petaluma, CA, Mystic Theatre

2 – Big Sur, Kalifornia, Henry Miller Emlékkönyvtár

3 – Los Angeles, Barnsdall Art Theatre

28 – London, Union Chapel

A Perfume Genius tavaly adta ki utolsó albumát, a Glory-t, és beszélt vele Julia Migenes annak idején a mögötte rejlő ihletről. „Azt hiszem, az egyik dolog, ami félénksé tesz a mindennapi életemben, hogy nem vesznek komolyan, mert kicsi vagyok, vagy más a kommunikáció módja” – mondta az It's A Mirror dalszövegére nézve.

„Arra gondoltam, hogy nem fogok beszélni a szomszéddal, túlságosan szorongást keltő lenne. És mégis műsorokat játszok és énekelek emberek előtt, és ettől már nem félek” – tette hozzá. „Éreztem a céltudatosságot a munkával kapcsolatban, ami arra késztetett, hogy ezen dolgozzak. Nagyon komolyan vettem (a zenémet), és megjutalmaztam, hogy az emberek komolyan veszik.”

Februárban Hadreas csatlakozott Zara Larssonhoz, és könyörgött a rajongóknak, hogy segítsenek nekik Wikipédia-fotóikat valami hízelőbbre változtatni. Nem örült annak, hogy 2017 óta nem frissítették, viccelődve, hogy „évek óta kísérti”.

A tavalyi év végén Anna Calvival együtt dolgozott Bonnie „Prince” Billy „I See A Darkness” című számának feldolgozásán is.