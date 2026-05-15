A „Sonic 4” rendezője bemutatja, hogy a Metal Sonic elsőként lőtt

A hamarosan megjelenő folytatás a Sonic the Hedgehog franchise száguld a megjelenés felé.

Sonic 4 Jeff Fowler rendező pénteken a közösségi médiában jelentette be, hogy a film elkészült. A népszerű Sega videojáték-tulajdont adaptálva a Paramount Pictures funkció 2027. március 19-én kerül a mozikba. Ezenkívül a franchise-ban egy cím nélküli film 2028 végén debütál a mozikban.

„És ez egy wrap a #SonicMovie4-en!!!” Fowler, aki az első három főszerepet irányította, azt írta az X-en: „E csodálatos szereplők/stáb nevében leforgattuk a LEGJOBB Sonic Movie-t, és alig várjuk, hogy megosszuk.”

A filmes posztja tartalmazott egy fotót magáról a Metal Sonic bábjával, a Sonic gonosz robotváltozatával a játék franchise-ból, amelyet a harmadik film végén csúfoltak.

Ben Schwartz megismétli a hangját, mint a gyors címszereplő Sonic 4. További sztárok: Kristen Bell Amy Rose-ként, Colleen O'Shaughnessey (Tails), Idris Elba (Knuckles) és Keanu Reeves (Shadow). Jim Carrey, James Marsden és Tika Sumpter teszik teljessé a film élőszereplős szereplőit. Neal H. Moritz, Toby Ascher és Toru Nakahara visszatér a negyedik film producereként.

Sonic the Hedgehog 3 2024-ben került a mozikba, és Carrey kettős szerepet alakított Dr. Robotnikként és az őrült tudós nagyapjaként. Meghaladta a 490 millió dollárt a globális pénztáraknál. A franchise, amely a 2020. februári megjelenéssel indult Sonic the Hedgehoga Paramount+ sorozatot is szülte Bokszer.

című recenziójában Sonic the Hedgehog 3 számára A Hollywood ReporterDavid Rooney vezető filmkritikus a filmet „az akció és a pofonkomédia jól kiegyensúlyozott, pörgős keverékének nevezte, amely jelen esetben olyan festői helyszíneken játszódik, mint Tokió és London”.