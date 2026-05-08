„A mozinak Európára van szüksége, Európának szüksége van mozira”: 4700 filmes szakember kéri az EU-t a filmek védelmére

Francis Ford Coppola, Juliette Binoche, Sandra Hüller, Stellan Skarsgård, Joachim Trier és Vicky Krieps azon több mint 4700 filmes szakember közé tartozik, akik aláírtak egy nyílt levelet, amelyben felszólítják az Európai Uniót a filmfinanszírozás védelmére a kontinensen.

Az „Európának mozira van szüksége, a mozinak Európára” című levél felszólítja az EU-t, hogy „jövőbiztos” támogatást vagy mozit nyújtson az európai MEDIA program keretében, amely fennállásának 35 éve alatt filmek ezreit finanszírozta.

A MEDIA program az elmúlt évtizedek szinte minden elismert európai filmjét támogatta, beleértve a legutóbbi Oscar-díjasokat is Szentimentális érték, Mr. Senki Putyin ellen, Flow, Egy esés anatómiája és A Kedvenc.

„A MEDIA-nak köszönhetően Európa szinte minden évben Oscar-díjat nyer” – emeli ki a levél.

A nyílt levél akkor érkezett, amikor az EU-tagállamok a kultúra, a média és a civil társadalom finanszírozásának egyetlen edényben való egyesítésére vonatkozó tervekről tárgyalnak. Az úgynevezett AgoraEU terv szerint a MEDIA programot egyesítenék egy új Media+ részleggel, amely magában foglalná a videojátékok, a hírmédia és az újságírás uniós támogatását. Az Európai Bizottság 8,6 milliárd eurós (10 milliárd dollár) költségvetést javasolt az AgoraEU számára a kezdeti, 2028–2034-es finanszírozási időszakra. Az Európai Parlament ezt 10,7 milliárd euróra (12,6 milliárd dollárra) emelte. Rengeteg pénz forog kockán, az európai film-, tévé- és médiaipar a költségvetés felosztásáért küzd.

Az európai filmes szakemberek garanciákat szeretnének arra vonatkozóan, hogy a mozi finanszírozását az AgoraEU költségvetésébe zárják, és ne fordítsák más projektekre vagy iparágakra.

„Több mint 35 éve, [MEDIA] támogatja az európai történetek létrehozását a forgatókönyv-fejlesztéstől a független produkciós cégek általi gyártásig, a színházi és online megjelenéseket, a fesztiválokat, a szakemberek képzését és továbbképzését” – áll a levélben. „Mi, európai moziszakemberek és polgárok – a mozi szerelmesei – arra szólítjuk fel az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet és a tagállamokat, hogy biztosítsák a létfontosságú és értékes MEDIA program sikerét és integritását, és erősítsék meg forrásait. Művészeti alkotás nélkül nincsenek közös értékek, demokrácia és európai puha hatalom.”

Az EU-tagállamok jövő kedden, május 12-én, a 79. Cannes-i Filmfesztivál nyitónapján fogadják el eredeti álláspontjukat az AgoraEU-javaslattal kapcsolatban. A cannes-i verseny idei rendezői közül többen is aláírták a nevüket a nyílt levélben, köztük Pawel Pawlikowski (Haza), Lukas Dhont (Gyáva), Arthur Harari (Az Ismeretlen), és Rodrigo Sorogoyen (A Szeretett). Az aláírók között olyan törzsvendégek találhatók, mint Ruben Östlund, Yorgos Lanthimos, Oliver Laxe, Michel Hazanavicius, Agnieszka Holland, Nadav Lapid, Ariane Labed és Clémence Poésy.

Az európai filmes szakemberek és az uniós finanszírozásra támaszkodó független producerek körében idén a MEDIA és az AgoraEU körüli vita dominál majd a Croisette-en.

Olvassa el a teljes levelet alább:

A mozinak szüksége van Európára, Európának a mozira

„Egyetlen művészeti forma sem, mint a mozi, olyan közvetlenül járja át napi tudatunkat, hogy megérintse érzéseinket, lelkünk szürkületi kamrájában.”

Több mint 130 éven át ezt a szürkületi kamrát, ahogy Ingmar Bergman nevezte, mások élete, gondolataik, küzdelmeik, szavaik és tekintetük keltette életre.

A mozi az alkotás vágyával kezdődik. Találkozások sorozata révén válik filmmé: forgatókönyvírók, rendezők és producerek fejlesztik, operatőrök, színészek és technikai stábok járulnak hozzá, filmalapok támogatják, értékesítési ügynökök és forgalmazók viszik a mozikba és fesztiválokra – később pedig a műsorszolgáltatók és a közvetítők, a kritikusok vitáznak, a közönség pedig magáévá teszi.

A filmkészítés kollaboratív művészet. A munkahelyteremtés és a technológiai innováció révén iparággá válik. Mégis minden film prototípus marad, amelyet lehetetlen összeszerelősoron tömegesen legyártani. A történetmesélésben nincs méretgazdaságosság. Ez a kettős természet tudatos politikai döntéseket tesz szükségessé az állami és a magán szereplők bevonásával. Magát Európát, mint kollektív törekvést, történetekben képzelték el felépítése előtt, Stefan Zweig eszmék kontinense, nem pedig hadseregek. A mozi életre keltette ezt az elképzelt Európát: La Dolce Vita, A vágy szárnyai vagy Amélie Rómát, Berlint és Párizst közös kulturális hivatkozásokká változtatta. Egy esés anatómiája, Siratvagy Az újévaz európai tehetségekből kibontakozó globális sikerek továbbra is hidakat építenek a nyelvek és a határok között.

Európában, legyen az cseh, olasz, svéd, szlovén, portugál vagy belga film, a politikai választás a MEDIA program. Ahogy Európa gondolata is egyedülálló projekt, úgy a MEDIA programnak is az az ötlete, hogy sokféle európai hangot tartson fenn egy közös házban.

Több mint 35 éve támogatja az európai történetek létrehozását a forgatókönyv-fejlesztéstől a független produkciós cégek általi gyártásig, a mozikban és online megjelenéseken, fesztiválokon, szakemberek képzésén és továbbképzésén át. Lehetőséget adott mindenféle európai projektnek, beleértve a legváratlanabbakat is, kelettől nyugatra és északtól délig. Az Unió és a tagállamok szabályozására építve megerősítette iparágainkat a globális óriásokkal szemben, lehetővé téve a filmes szakemberek számára, hogy szembenézzenek az ágazati megrázkódtatásokkal és ellenálljanak a szabványosításnak, valamint elősegítette a dinamikus és munkahelyteremtő ökoszisztémát.

A MEDIA csepp a tengerben az európai finanszírozásban: az Unió költségvetésének 0,2%-át teszi ki, míg összehasonlításképpen a közös agrárpolitika egyedül ennek a költségvetésnek a 32%-át teszi ki.

Mégis, ez egy európai sikertörténet, felbecsülhetetlen hatással.

A MEDIA jóvoltából a Ruben Östlund vagy Justine Triet növekedését elősegítő alkotások bejárták a világot.

A MEDIA jóvoltából Európa szinte minden évben elnyeri az Oscar-díjat: a Flow után Gints Zilbalodis animációs filmje, Joachim Trier Szentimentális Értéke, valamint David Borenstein és Pavel Talankin Mr. Senki Putyin ellen című dokumentumfilmje került a figyelem középpontjába 2026-ban.

A MEDIA-nak köszönhetően a száműzött és elnyomott szerzők, mint például Jafar Panahi vagy Mohammad Rasoulof, szabadon eljuthatnak a közönséghez világszerte.

A MEDIA-nak köszönhetően dédelgetett környékbeli mozik változatos műsorkínálattal nyitva maradhatnak a világ felé, és nem kell bezárniuk kapuikat.

A MÉDIA nélkül valamennyien kevésbé lennénk európaiak.

A görög filmrendező, Costa-Gavras egyszer azt mondta: „Egy filmmel nem lehet megváltoztatni az emberek politikai látásmódját, de legalább politikai vitát indíthatunk”. A háború, a geopolitikai feszültségek és a demokráciára – a mi legfőbb közjónkra – nehezedő nyomás idején ez a funkció elengedhetetlen. Arra törekszünk, hogy társadalmainknak, gyermekeinknek és leendő felnőtteinknek ízelítőt adjunk a kollektív tapasztalatok, empátia és ellenállás iránt.

Európa saját történetei elmesélésére való képessége azonban feszültség alatt van. A legtöbb Európában nézett audiovizuális produkció a kontinensen kívülről származik. A globális platformok egyre inkább alakítják a láthatóságot, a hozzáférést és a történeteket. Ugyanakkor az ágazat strukturális átalakulásokkal néz szembe: a nézői szokások megváltozásával, beleértve a mozilátogatottság csökkenését, a mesterséges intelligencia térnyerését és a növekvő geopolitikai versenyt.

Az Európai Unió jelenleg felülvizsgálja azokat a szabályokat, amelyek lehetővé teszik az európai filmművészet virágzását, utazását és közös hangunk közvetítését. Ez magában foglalja a MEDIA jövőjét az új AGORA EU programban.

Itt az ideje, hogy megírjuk az európai mozi történetének következő fejezetét, még nagyobb ambícióval, az előttünk álló kihívásoknak megfelelően. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a demokrácia és a mozi sorsa – mindkettő Európában született – szorosan összefügg. Mert valahányszor megnyílik egy mozi, a demokratikus élet újra megerősíti magát.

Mi, európai moziszakemberek és polgárok – a mozi szerelmesei – felszólítjuk az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet és a tagállamokat, hogy biztosítsák a létfontosságú és értékes MEDIA program sikerét és integritását, és erősítsék meg forrásait. Művészeti alkotás nélkül nincsenek közös értékek, demokrácia és európai puha hatalom.