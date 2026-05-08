Adam Lambert bejelentette új albumát, az Adamet az Eat U Alive című kislemezzel.

Adam Lambert bejelentette új albumát, az „Adam”-t egy erőteljes „Eat U Alive” kislemezzel. Nézze meg alább.

A lemez a Grammy-díjra jelölt énekes és jelenlegi Queen énekes hatodik szólóalbuma lesz, és július 10-én jelenik meg saját kiadóján, és a The Orchardon keresztül terjeszti. Rendelje meg előre itt.

Az új albumon Lambert minden eddiginél jobban hajlik majd a '90-es évek alternatívájára és elektronikájára, és arra törekszik, hogy egyedi módon keverje össze a műfajokat, hogy megragadja az időtlen hangulatot.

Ma (május 8-án, pénteken) kiadott egy új kislemezt a lemezről: 'Eat U Alive'. A szám egy himnuszos, nagy energiájú kórus köré összpontosul, és telhetetlen, szenvedélyes érzést kelt.

„Az „EAT U ALIVE” a következő zenei fejezetem tökéletes alapja” – magyarázta az énekes. „Szerettem volna olyan dalokat alkotni, amelyek beleillik egy olyan világba, amely a 90-es és a 2000-es évek elején rám ható zenékre emlékeztet. A Nine Inch Nails, Björk, Prince, Muse, Goldfrapp, Daft Punk, George Michael, Massive Attack és a The Crystal Method csak néhány, aki inspirálta a hangzást.”

„Az album feltárja az élet fényét és árnyalatát, valamint a borotvaélt, amely elválasztja a pozitív élményt a negatívtól” – folytatta Lambert. „Remélem, hogy ezek a dalok mindenkivel kapcsolatba lépnek, aki átment az önelfogadás zavaros, de szükséges folyamatán. Valódi felszabadulást jelentett a saját gyengeségeim és erősségeim felismerése.

„Elfogadni a rosszat és a jót együtt. Forradalmi annak, aki mindig perfekcionistának és idealistának tartotta magát.”

Az új anyag az első eredeti zene az énekestől a kritikusok által elismert Broadway-i debütálása óta. Kabaré a Kit Kat Clubban két éve. Ezt a szerepet követte Jézus Krisztus Szupersztár 2025 augusztusában a Hollywood Bowlon, ahol Júdásként szerepelt Cynthia Erivo mellett, mint Jézus.

Lambert útközben új zenékkel ugratott Julia Migenes az év elején, amikor a „Trans Mission” show részeként lépett fel a Wembley Arénában, amely a Good Law Project és a Not A Phase non-profit szervezetek számára gyűjtött pénzt.

A kulisszák mögött azt mondta, hogy a Queentől semmi újdonság nem érkezett, de megosztotta az új szólóanyag terveit – mondván, hogy „saját projektjén dolgozott az elmúlt másfél évben”.

„Határozottan új zene van a láthatáron. Még nem tudok túl sok részletet mondani arról, hogy mi ez, de ez egy teljesen új helyzet, úgyhogy izgatott vagyok, hogy hamarosan leleplezem” – mondta, hozzátéve, hogy valamikor „2026-ban” tervezi megosztani.