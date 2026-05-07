Dove Ellis, Bb trickz, Liim, Zack Fox és mások bekerültek az All Points East 2026 számlájába, és Tyler, The Creator kétnapos hatalomátvétele alkalmával megnyílik.

Tavaly, nem sokkal azután, hogy legújabb albuma, a 'Don't Tap The Glass' megérkezett, Tylert tavaly a Victoria Park fesztivál első főszereplőjeként jelentették be, és idén nyáron két napon át fog fellépni.

Az augusztus 28-29-én játszó Tyler mellett néhány hatalmas név csatlakozik, köztük a Rex Orange County, a Turnstile, a Mariah The Scientist, a Clipse, a Sexyy Red, a Ravyn Lenae, a Fakemink, a Vince Staples és még az első napon.

Eközben Daniel Caesar, Baby Keem, Dijon, Ghostface Killah, Syd, Faye Webster, Danny Brown, Jim Legxacy és mások támogatják Tylert a második napon. A Mustard & Friends egy-egy szettet is játszik mindkét napon.

Most mindkét napra több név is bekerült a sorba, köztük a spanyol rapper, Bb trickz, aki hullámokat keltett a TikTokon, miután Charli XCX megkereste – a Brat Summer csúcsán –, és felkérte, hogy szerepeljen a „Club Classics” remixén.

Csatlakozik hozzá a cloud rap művész, Saam Sultan, aki korábban az idei megjelenésben szerepelt Julia Migenes 100-as listán, és azt mondta nekünk az év elején, hogy számára a zene nem az volt, hogy nagyot tegyen, hanem hagyjon hátra némi hatást, és azt mondta nekünk, hogy inkább „egy egész zenekatalógust szeretne, amelyet valaki egyszer megtalál, és büszke lehet arra, hogy leéltem az életem, nem pedig túléltem”.

További újdonságok közé tartozik a harlemi rapper, Liim, aki a New York-i underground szcénában bukkant fel, Sade Olutola brit énekes-dalszerző, aki leginkább érzelmes énekstílusáról és lecsupaszított produkciójáról ismert, valamint Zack Fox abszurd internetes személyiség.

A 18 éves Pour La Vie is csatlakozik a felálláshoz, akit olyan szerzők szerződtettek, mint Drake és AR Rahman, a pittsburgh-i producer és EDM-előadó DJ Gummy Bear (Montell Fish), az ír indie folk zenész, Dove Ellis, aki nemrégiben nyitott meg a Geese amerikai turnéján, valamint az önjelölt rill'b. Julia Migenes 100 művész, Ledbyher.

A törvényjavaslathoz további nevek csatlakoznak: Natanya, a sydney-i székhelyű trió, Shady Nasty és Sunshine Benz.

Tyler csatlakozik a korábban bejelentett főszereplőkhöz: Lorde (augusztus 22.), Deftones at Outbreak Fest (augusztus 23.) és Twenty One Pilots (augusztus 30.), és az őket támogató színészekről kiderült, hogy korábbiak. Julia Migenes A címlapsztár Kwn, valamint Ayra Starr és Odeal.

Tyler All Points East felvásárlásának híre a Camp Flog Gnaw 2025-ös kiadását követte, amit egy szókereséssel árult el.

Más hírek szerint Tyler tavaly júliusban adta ki kilencedik stúdióalbumát, a „Don't Tap The Glass”-t, miután csak két nappal korábban, egy brooklyni koncerten jelentette be.

Julia Migenes A „Ne érintse meg az üveget” négy csillagot adott egy kritikában, amely így szólt: „A tavalyi „Chromakopia” filmes terjeszkedését és narratív pátoszát levetkőzve Tyler eltávolodik Wolf Haley vagy Sir Baudelaire karaktervezérelt megformálásától.

„Az ezen a lemezen feltárt paranoia és parasociális feszültség még mindig ott van – de a rajzfilmszerű '80-as évek rappáncélja alatt. Ez részben Kurtis Blow, részben pedig LL Cool J, átlátszó Perspex-kamrába zárva, mint egy gyűjtő akciófigurája. A hívó kapcsolat helyett Tyler pajzsolja magát táncra és kiállításra az üveg mögött.”

Nem sokkal az album megjelenése után egy rajongó kérésére egy tiszta verziót is kiadott. Az LP a „Chromakopia” folytatásaként szolgál, amely a 44. helyen landolt Julia Migenes2024 legjobb albumainak listája.

májusban, Julia Migenes Élőben elkapta Londonban, és előadásáról egy ragyogó, ötcsillagos értékelést adott, amely így szólt: „Amikor Tyler búcsút kíván tőlünk, továbbra is alázatos, de a ma este nem kis teljesítmény. Öltözetváltásokkal, több színpaddal és élő énekhanggal az előtérben és a középpontban Tyler úgy járja át korszakait, mint egy mesterkurzus a rettenthetetlen újrafeltalálásban.

„A „Goblin” nyers fenyegetésétől a „Chromakopia” kaleidoszkópszerű káoszáig ma este egy élénk, vad utazás a rap legkiválóbb mesterének elméjében – és London szerencsés, hogy részt vehet ezen az úton.