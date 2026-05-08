Robert Downey Jr. szerint a befolyásolók „a jövő csillagainak” nyilvánítása „abszolút ló”

Miközben a tartalomkészítők és a mainstream Hollywood továbbra is keresztezik egymást a közösségi média korában, Robert Downey Jr. nem gondolja, hogy az influencereket a „jövő sztárjainak” kellene nyilvánítani.

Az Oscar-díjas nemrég leült egy interjúra a Beszélgetések lányainknak podcast, ahol a modern kori influencereket hasonlította össze azokkal a kreatívokkal, akik valójában „akarnak építeni valamit” értelmesnek.

„Ez volt az az időszak is, amikor a '70-es évek végén, a '80-as évek elején, bár veszélyes is volt, az volt az érzés, hogy a verseny nem olyan kemény, hogy nem is szabad próbálkozni” – magyarázta Downey Jr.. „Míg manapság az emberek úgy tudnak hírességet alkotni, hogy a telefonjukon kívül mást nem is csinálnak. Én ezt nem tekintem negatív dolognak. Én inkább úgy tekintek rá, mintha az individuáció kihívása fokozódna.”

A Bosszúállók: Végítélet csillag folytatta: „Remélhetőleg a fiatalok – nevezzük csak Amerikának a lokalitás kedvéért – durvább része azt fogja mondani: „Igen, de ez nem az én dolgom. El akarok menni valamit csinálni, csinálok valamit, fel akarok építeni valamit, szeretném képezni magam és több inputot akarok elérni”, szóval bármi is legyen az én befolyásom. dolog.”

„Amikor azt hallom, hogy az emberek arról beszélnek, hogy „Ó, a jövő sztárjai befolyásolók lesznek”, azt mondom: „Nem tudom, milyen világban élsz, de azt hiszem, ez abszolút lószar” – tette hozzá.

Mint valaki, aki csak az Instagramon több mint 58 millió követővel büszkélkedhet, Downey Jr.-t arra is felkérték, hogy nézze meg, mikor szól az influencer az újdonságról, valamint arról, hogy az influencerek milyen mértékben járulhatnak hozzá több millió követőjük életéhez.

„A most 13 éves fiamat kicsit beleragadta ez az egész influencer dolog, és a következő dolog, amit tudod, ez így szól: „Hé, ha tetszik, ahogy játszom ezzel a videojátékkal, küldenél nekem egy adományt?” És valóban, vallássá válik”, a Vasember – mondta a színész. „Tehát van valami a mai influencerekben, amelyek szinte olyanok, mint az információs korszak evangélikus huncutjai. Ugyanakkor ez más, mert ezen az új területen játszunk, így ez egy kicsit határos, és nem igazán tudok róla ítélkezni. Azt is tudom, hogy most, amikor egy filmet reklámozok, megismertem őket, és sok remek befolyást, tapasztalt embert ismertem meg. És akkor megvan az összes kapcsolódó jive, ami mindig a közelben van.”

Ami a közösségi médiához fűződő saját kapcsolatát és hatalmas internetes követőit illeti, Downey Jr. bevallotta, hogy „kis szemfényvesztő fickó”, és igyekszik „nem mélyedni semmiféle nyúllyukba”, mert „nem akarom, hogy elfogyjanak”.

„Tudom, ahogy az emberek mondják: „Robert, egyszerűen imádják, amikor olyannak tűnsz, mint aki kiszállt, és bepillantást nyernek az életedbe.” És azt mondom: „De igen, de ezt a szempontot én gyártanám nekik, tehát a BS-t szeretem, ha olyan dolgokat szeretek, amelyek egy kicsit felkészültebbnek tűnnek” – magyarázta. „De emlékszem Jon Favreau-ra, amikor elkészítettük a kedvcsinálót Vasember a Comic Con-ra [in 2007]a színpadon tweetelt, és láttam a közönséget… Ez az új színárnyalat, ahol a közönség úgy fogja érezni magát, mintha a dolog irányítóbizottságában lenne. Oké, szóval részben ez az új táj.”

A Christopher Nolan által rendezett 2023-as filmre hivatkozva folytatta:Oppenheimer ennek az ellenkezője volt. Számomra ez volt az ellentéte ennek, mert szinte be kellett csapnom magam, hogy valami igazán organikus és mélyen személyes dolgot csináljak, miközben tudtam, hogy végül megtekintik, és fogyasztási cikkként ott lesz a Netflixen.”

Downey Jr. következő főszereplője a Marvel's-nek Bosszúállók: Végítéletdecember 18-án kerül a mozikba.