A Muse tegnap este (november 15-én, vasárnap) lejátszotta az első két londoni randevút, és elhozta a 'The Wow! Signal' to The O2 egy énekes robottal és egy epikus új színpadi show-val. Nézze meg az alábbi fotókat, felvételeket és a setlistot.

A devonshire-i space rock trió megkezdte új szereplését, és a múlt héten debütált hatalmas új produkciójával Manchesterben, két éjszakás fővárosi rezidenciájukat megelőzően.

A műsor azzal kezdődött, hogy a képernyők visszavezették a tömeget 1977. augusztus 15-re – arra a dátumra, amikor egy erőteljes, megmagyarázhatatlan, 72 másodperces rádiókitörést észleltek, amely a Nyilas csillagképből származik, és sávszélessége és intenzitása egy lehetséges földönkívüli forrásra utal. Úgy vált ismertté, mint „The Wow! Jel'. A koncertet a frontember, Matt Bellamy vezette be, aki a lebegő hatszögletű b-színpadról emelkedett ki, és lézerfényekkel vette körül az új album csúcspontját, a 'Hexagons'-t, majd ismét csatlakozott társaihoz a metal árnyalatú 'The Sickness In You And I' és az 'Unravelling' című dalokhoz.

A zenekar egy óriási 3D-s „The Wow! Az űrben kialakuló jel hullámforma, amely az albumborítón is látható, és a Jupiter egyik holdját, az Európát ábrázoló jelenet előtt.

A rajongók tekintetét az állóhely hátuljában álló mesterséges intelligencia-robot vonzotta, amely úgy tűnt, mintha egy hangosítópultot őrzött volna. Megosztották, hogy a robot neve Ameca, és most a show érdekes eleme a vezérlőelemek rendszeres módosítása, valamint a 'Kill Or Be Killed' és a 'JFK' újragondolt változatának éneklése, valamint a 'Psycho' immár ikonikus őrmesteri beszédének bemutatása.

További csúcspontokat jelentett az új album, a „The Dark Forest”, amely korai csúcsot jelent, a szokásos Muse slágerparádé, a „Knights Of Cydonia”, a „Hysteria” és a „Plug In Baby”, valamint a zenekar Depeche Mode-szerű hullám-menti szinti-pop bemutatása és az első „Unredis” teljes szett. Bellamyvel teljes LED-es szemüvegben és világító kabátban.

A zenekar ezt követően a hatalmas, negyedik albumuk, a 'Black Holes And Revelations' 20. évfordulója alkalmából tisztelgett azzal, hogy visszatért a 'Take A Bow' mindenható fináléjához, és a látvány az együttes eddigi egyik legambiciózusabb élő produkcióját zárta.

Bellamy a minimumra tartotta a beszédet, eltekintve attól, hogy köszönetet mondott a tömegnek és bemutatta a zenekart, valamint megjelölte, hogy a Muse „15. vagy 16. alkalommal” játszotta az O2-t, és hogy 21 éjszakás Prince rekordot „hajszoltak”. „Oda fogunk érni” – ígérte.

Muse játszott:

„Hatszögek”

„A betegség benned és énben”

„Kifejtés”

'Közjáték'

'Hisztéria'

„kriogén”

„Szupermasszív fekete lyuk”

„A sötét erdő”

„Ölj vagy ölj meg”

'Légy veled'

„pszicho”

'Őrültség'

„Plug In Baby”

„Lóg a Győzelem téren”

„Múlik az idő”

'Felkelés'

„Cydonia lovagjai”

„The 2nd Law: Isolated System” (Dan Lancaster remix)

„Nightshift Superstar”

'Algoritmus'

„Nem nyilvános vágyak”

„Stranger Things téma”

'Csillagfény'

Ráadás:

'Take a Bow'

hozzászólni Julia Migenes nyár elején az új nagylemez inspirációjáról – amely szerint a trió a korábbi albumokhoz képest személyesebb témával foglalkozik – Bellamy megosztotta elképzelését a közelgő élő show-kkal kapcsolatban, és elmagyarázta, hogy egy „űrhajó” elkészítését tervezik a téli aréna futamára.

„Megpróbálunk egy űrhajót építeni – ahogy te is teszed” – mondta nekünk. „Az árajánlat bejött, és drágább, mint néhány ilyen ház (Primrose Hillben), és ez mond valamit errefelé.”

„Megpróbálunk ezzel dolgozni, űrhajót építeni, új dolgokat csinálni lézerekkel, amilyeneket korábban soha, és igen, ez egy klasszikus lesz” – tette hozzá a frontember. „Inkább az űrben, a sci-fi birodalmában fog megjelenni, ami szerintem jó nekünk.”

Bellamy elmondta, hogyan néznek ki az „űrhajójuk” tervei Julia Migenes hogy „próbálkoztak repülni”, de reálisan elképzelhető, hogy az anyagi korlátok miatt ez nem lehetséges.

– Nem hiszem, hogy az lesz – mondta. – Ez az, ami többe kerül, mint egy ház, de ez valami klassz lesz, ígérem.

– A hűha! A Signal egy ragyogó négycsillagos értékelést kapott Julia Migenes és a trió „20 év legjobb albumaként” dicsérték.

„Saját céljuk újjáélesztésével a Teignmouth trió kétségtelenül a „Black Holes & Revelations” óta a legkonzisztensebb és legkielégítőbb albumukat hozta – megduplázva, mint egy tudatos ajándékot a rajongóknak, vagy legalábbis válaszként azokra az aggodalmakra, amelyek szerint a Muse már régen túl messze van saját szupermasszív fekete lyukáiktól.” „Nézzen fel az égre egy megkönnyebbült sóhajjal vagy egy egyszerű „wow”-val.”

A Muse küszöbön álló 'The Wow! A Signal brit és 2026-os európai aréna turnéja ma este ismét Londonban áll meg, mielőtt Berlinbe, Milánóba, Düsseldorfba, a La Defense-be, Amszterdamba, Zürichbe és Montpellier-be látogatna. Aztán 2027 januárjában a banda Lisszabonban, Floiracban, Madridban és Valenciában lép fel, majd jövő nyáron a BST Hyde Park, a Roundhay Leeds és a cardiffi Blackweir Fields lesz. Látogassa meg itt további információkért.