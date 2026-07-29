A National return bejelenti az első élő show-t 2024 óta

A National bejelentette, hogy 2024 óta tervezi első élő műsorát – nézze meg a részleteket alább.

A zenekar egy különleges, egyszeri show-val ad elő a Sans Sebastian-i AB100 fesztivál keretében.

A „The National And Friends” névre keresztelt eseményt október 18-án a Kursaal Donostiában rendezik meg, és a zenekar olyan fellépéseket is tartalmaz, mint Kevin Morby, Ben Howard, Jon Hopkins, Mina Tindle, Ragnar Kjartansson, az Arcade Fire Richard Reed Perryje, Anaïs Mitchell és még sokan mások.

A jegyek árusítása augusztus 3-án, közép-európai idő szerint 11:30-kor kezdődik, és megvásárolhatók. itt.

A banda utoljára 2023-ban dobott ki két albumot – a „The First Two Pages Of Frankenstein” és a „Laugh Track” című számot.

2024-ben beszélve elmondták Julia Migenes hogy „nagyon kreatív térben” és az új anyag írásának „kertészkedési fázisában” voltak.

Azóta Berninger új szólóalbumot adott ki a „Get Sunk” címmel. Akkoriban elárulta, hogy második szólóalbumának dalszövegeinek nagy része baseball-labdára íródott.

„Számomra a baseballon való írás jobb íróvá tesz, pusztán azáltal, hogy fizikailag lelassítja az írási folyamatot” – mondta. Julia Migenes 2025-ben. „Az agyam egy hajszálnyival hosszabb szón ül, amikor baseballra kell írnom. Az agyam figyelembe veszi a szót, és azt mondja: „Nem, ez egy jobb szó. Ne menj balra, menj hátra.” Amikor baseballon írsz, van egy perced, hogy elkerüld a klisét.

„Olyan ez, mint egy ujjal regényt írni. Lehet, hogy Hemingway így írt, és miért olyan jók a mondatai? Mert rohadtul átgondolt minden szót.”

Aaron Dessner számos albumon is dolgozott, köztük a Mumford & Sons 'Prizefighter' és Gracie Abrams 'The Secret Of Us' és 'Daughter From Hell, Florence + The Machine 'Everybody Scream' és Brandi Carlile 'Returning To Myself' című albumán az elmúlt években.

Nemrég cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint Abrams dala, a Death Wish Taylor Swiftről szól, akivel korábban már dolgozott is.