A Netflix beállítja Lee Jung-eunt, Kim Moo-yult a koreai Action-Noir sorozathoz, a The Shooterhez

A Netflix ezzel egészíti ki a már becsomagolt koreai tartalomcsomagot A Shooteregy akció-noir sorozat Lee Jung-eun és Kim Moo-yul főszereplésével. Szerdán a projektet felfedve a streamer megosztott egy fotót a szereplőkről egy nemrégiben Szöulban olvasott táblázatról (fent).

A Netflix szerint a sorozat lesz az első akciószerep Lee-nek, aki a kritikusok által elismert koreai filmek karakterszínésze. Az ügyvéd (2013), A Jajgatás (2016) és Bong Joon Ho többszörös Oscar-díjasa Parazita. A veterán színész kiszáll A lányom egy zombiamely 2025 legnagyobb bevételt hozó koreai filmje volt, 38 millió dolláros jegyeladással. Eközben Kim az év elején szerepelt a Netflixben Taníts meg egy leckét2026 első felében a streamer 10 legnézettebb műsora közé került világszerte, és 48 millióan nézték meg. A Shooter újra egyesíti a párost négy évvel azután, hogy együtt szerepeltek a Netflix-ben Fiatalkorúak igazságszolgáltatása.

Rendezte Gyilkosok boltja Lee Kwon kormányos, A Shooter Jeong Suk-ja egy hetvenes éveiben járó nőt követi, aki hétköznapi életet él, amíg az unokája elleni támadás vissza nem kényszeríti a fegyver használatára – amit fiatalkora óta nem tartott. Az igazság felkutatása mélyebbre vonja a hatalmas Chunghwa Csoport titkaiba – és egy valószínűtlen partnerségbe, amely megbonyolítja mindazt, amit tudni vélt.

Az együtteshez tartozik még Huh Joon-ho, mint egy bűnbanda egykori vezetője, aki a Chunghwa Group elnöke lett, valamint Choi Sung-eun, Bae Na-ra, Seo Hyun-woo és Moon Jong-won. Kim Hee-su írta a sorozatot, amelynek producere a Studio Dragon.

A Shooter csatlakozik egy tömött koreai laphoz a Netflixnél. Rejtélyes thriller EgérfogóRyu Jun-yeol, Sul Kyung-gu és Lee Kyoo-hyung főszereplésével premier augusztus 28-án, majd a Joseon-korszak dráma A botránySon Ye-jin, Ji Chang-wook és Nana főszereplésével szeptember 18-án. A film oldalán Lee Chang-dong nagy horderejű drámája Lehetséges szerelemJeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung és Cho Yeo-jeong főszereplésével a jövő hónap elején, a Velencei Filmfesztiválon lesz a verseny premierje, mielőtt szeptember 23-án koreai mozikba kerül, és november 6-án megjelenik a globális Netflix.