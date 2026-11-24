Először is festéket festek. És először is írok neked, kemény írás. Azt akarom, hogy a kezemmel foghassam a szót. A szó egy tárgy? És pillanatok alatt kivonom a gyümölcs levét; Le kell válnom magamról, hogy elérjem az élet magját és magját. A pillanat egy élő mag.

Clarice Lispector szavai voltak egy könyvben, amelynek pontosan elnevezett élő víz és hogy ez nem regény és nem is esszé, hanem egy introspektív játék, amelyben a szerző önmagával beszélgetve próbálta megtalálni, mi az élő és mi a lágy, mi az, ami érthetetlen. Ez utóbbi, a mag-pillanatról szóló maxima adja a címet annak a kollektív kiállításnak, amelyet a CentroCentro nyolc különböző pályákba és folyamatokba belemerülő fiatal művésznek szentel; Megosztoznak egy generáción, és Madridot tették karrierjük földrajzi központjává.

María García Marqués egy kifejezetten a Palacio de Cibeles harmadik emeletére tervezett darabokból készült montázst készítene, amely azon a kételyeken alapult, hogy a résztvevők mindegyike a saját területére hozott mulandóságot: vajon fel lehet-e fedezni a jelenben az állandóság útjait a folyamatos átalakulásban, ha együtt tudunk élni bizonytalanságainkkal anélkül, hogy feloldanánk őket, vagy mit tehetnénk. A kurátor és a művészek találtak módot arra, hogy elméletileg egyszerű és ismétlődő gesztusokban találjanak módot az éteri közepette való kitartásra, amelyek bár törékeny állapotunkra utalnak, de fejlődési tehetetlenségüknek köszönhetően túlélési lehetőségeket is kínálnak: a fésülés, gondozás, írás, kézben tartás vagy légzés rutinszerű tevékenységei lehetővé teszik az anyagok, a környezet percepciós viszonyítási módjainak átalakítását.

A kiállítás, amely érdekes dichotómiákat vet fel ezen állandó aktusok egyszerűsége és a velük – olykor – generálható tág formátumok között, két térben épül fel. Az elsőt a malagai Natalia Cardoso nyitja meg, akit nagyon érdekel az a mód, ahogyan a helyek befolyásolják tekintetünket, valamint a belső és külső megközelítés szuperpozíciókon, tükröződéseken vagy átlátszóságokon keresztül. A CentroCentro-i szobájában, Sokaságot tartalmazok XIIismét kiselejtezett anyagokat használ, jelen esetben Carabanchelben gyűjtöttük össze, hogy réteges szerkezetekké állítsa össze őket, amelyek ajtókra és ablakokra utalnak, és arra is emlékeztetnek, hogy ezek az anyagok emlékeket is tárolhatnak.

Maya Pita-Romero a maga részéről általában olyan bioanyagokat vagy szerves elemeket használ, amelyek hajlamosak az idő múlásával megváltozni vagy lebomlani, amikor olyan életvitelre és kapcsolatokra utal, amelyek nem foglalnak magukban antropocentrizmust, és amelyek lehetővé teszik, hogy alternatív kapcsolatokat képzeljünk el az élőlények között, az együttélésen és a gondoskodáson, nem pedig a profiton alapuló kapcsolatokat. „Az instant egy élő mag” című projektje az ún A haja az én hajammal-buleríast énekel- és a sziklarózsákból származik, amelynek gyantájából a labdanumot nyerik, egy aromás anyagot, amelyet széles körben használnak az illatszeriparban és a gyógyászatban.

Ez a művész tudta, hogyan kell egy régi, nagy és meglehetősen kezdetleges fésűvel kinyerni ezt a labdanumot a kusza bokrok közül, bár néha a birkák és kecskék bundájából is eltávolították, mert legeltetéskor impregnálva maradt. Ez a már-már archaikus fésű és az a gesztus, hogy újra és újra átadják a nem emberi testeken, arra késztette a madridi nőt, hogy elmélkedjen a gyengédség és az erőszakos cselekmény közötti szoros kapcsolatról, valamint arról a tudásról, amelynek csírája a kezében van.

Julieta Hsiung a maga részéről a legszükségesebb és önkéntelen mozgásunkra, a légzésünkre alapozta installációját. Egy lélegző szentjánosbogár belsejében. A nézőnek be kell lépnie, és rá kell helyeznie az ujját egy szenzorra: ez olyan légáramot aktivál, amely magát a mű függő alkatrészeit mozgatja. Így képesek leszünk tudatosítani azokat a belső ritmusokat, amelyek mindig elkísérnek bennünket, és amelyekre nem figyelünk (kivéve, ha abbahagyják vagy kiváltják).

A kiállítás első termében az utolsó javaslat a mexikói Rubén Ojedaé és a címe Szárnyas nedv ősz nélkül kikelMiguel Hernández versének utolsó versszakának első verse a szabadságért. Ezt a szöveget tartalmazó emléktáblát tervezték elhelyezni a La Almudena temetőben, és az önkormányzati döntések miatt ez végül nem valósult meg; Ez a szerző a gyertya füstjével akarta megismételni őket, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy az anyag, amely eltűnik, írást is létrehozhat; a tartósságot néha abból lehet elérni, ami törékeny.

Pontosabban a törékenység a domináns hang a projekt második részén, amely kiemeli az egyes darabok által igényelt törődést, a bizonytalan egyensúlyt, amelyet egyes művek fenntartanak, vagy a fényhatásokat, amelyek átalakíthatják az anyagot.

Livia Daniel Alicante-ból, be Normál veszélyAnne Carsont arra kéri, hogy emlékeztessen minket arra, hogy ahelyett, hogy megpróbálnánk visszatartani a vizet, megelégedhetünk azzal, hogy megöleljük, mivel az egyik víz a másikhoz tapad, és a tengerben és az égen a vágy megérinthetetlen emblémáit találja, míg Pablo Quesada, a Echo oldalkölcsönös függőségek ökoszisztémáját strukturálja a szilárd és a finom között: a szövet, a fém, a festék és a fény, amelyek korábban más tárgyak részei voltak, most egy formátlan darab megjelenését öltik, amely általában nem használt magasságokba tágul, és lehetővé teszi, hogy a fény megváltozzon.

Adela Angulo Portugal és José Casas lezárják az útvonalat. Az első, amely változást idézett elő pályájában első festményeihez képest, az lett, Létezési Mark IIa légpárnákat, amelyeket új, teret elfoglaló, szövettel borított testekben használ munkái védelmére, míg a katalán legújabb festményein kórházi hulladékokból vett, személyes történetéhez kötődő szöveteket használt. Itt új funkciót kapnak, de megtartanak valamit a korábbiból is; A kisebb darabokat pontosan olyan magokkal azonosítja, amelyek fénypontokat adnak, és amelyekből valami más lehet.

„A pillanat egy élő mag”

KÖZPONT

Plaza de Cibeles, 1

Madrid

2026. október 28-tól 2027. április 18-ig