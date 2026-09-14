A Netflix globálisan közvetíti Lee Chang-dong filmjeit, mivel a „Lehetséges szerelem” díjátadó kampány felforrósodik

A Netflix a nemzetközi filmművészek számára mélyebb elmélyülést kínál a koreai mester, Lee Chang-dong munkásságába, miközben felgyorsítja elismert új drámájának díjátadó évadát. Lehetséges szerelem.

Frissen Lehetséges szerelemA hétvégi Velencei Filmfesztivál Ezüst Oroszlán zsűrijének fődíját nyerte el, a streamer hétfőn azt mondta, hogy Lee mind a hat korábbi filmjének elérhetőségét bővíti a különböző nemzetközi piacokon. A kiterjesztés tartalmazza Zöld hal (1997), Borsmentás cukorka (1999), Oázis (2002), Titkos napfény (2007), Költészet (2010) és Égő (2018), bár a rendelkezésre állás és az időzítés országonként eltérő.

Zöld hal és Titkos napfény augusztus végén kezdték el közvetíteni Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Ausztráliában és Új-Zélandon, míg Borsmentás cukorka és Oázis szeptember 4-én indult a Netflixen Olaszországban és Spanyolországban. Költészet és Égő a tervek szerint elérhetővé válnak a szolgáltatásban olyan piacokon, mint az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Ausztrália és Új-Zéland. A Netflix szerint a filmeket a területtől függően akár hat nyelven is kínálják felirattal.

Összességében a filmek a koreai mozi egyik legkedveltebb művét képviselik. Lee ezzel debütált Zöld hal 1997-ben, majd ezt követte Borsmentás cukorkaamelyet 2000-ben a Rendezők kéthetében mutattak be Cannes-ban. Oázis 2002-ben Lee-t kapta a legjobb rendezőnek járó Ezüst Oroszlánt Velencében, Moon So-ri sztár pedig megkapta a fesztivál Marcello Mastroianni-díját. Jeon Do-yeon később megkapta a legjobb színésznő díjat Cannes-ban a Lee's című filmért Titkos napfény 2007-ben és Költészet 2010-ben megkapta Cannes legjobb forgatókönyvének díját. Lee legújabb filmje pedig Égő2018-ban versenyzett az Arany Pálmáért, és abban az évben számos kritikus legjobbjainak listájára került.

Lehetséges szerelem Velencében mutatták be széles körű elismeréssel, mielőtt szombaton átvették a fesztivál Ezüst Oroszlán zsűrijének fődíját. A győzelem az első alkalom, hogy dél-koreai film kapta meg a megtiszteltetést és az első díjat egy koreai film Velencében Kim Ki-duk története óta. Pieta 2012-ben elnyerte az Arany Oroszlánt.

(L) Lee Chang-Dong rendező, Sul Kyung-gu, Jeon Do-yeon, Cho Yeo-Jeong és Zo In-Sung színészek a vörös szőnyegen a „Lehetséges szerelem” velencei vetítésén. Stefano Rellandini / AFP a Getty Images segítségével

A perzselő dráma újra egyesíti Lee-t két leghíresebb korai munkatársával: Jeonnal, a Cannes-i legjobb színésznő díjával. Titkos napfényés Sul Kyung-gu, aki főszerepet játszott Borsmentás cukorka és Oázis. Hozzájuk csatlakozik a feltörekvő vezető, Zo In-sung és Parazita társszereplő Cho Yeo-jeong.

Lehetséges szerelem két házaspárt követ a koreai osztálykülönbség ellentétes végéről, akiknek élete váratlanul összefonódik. A kékgalléros Ho-seok (Sul), a munkássztrájk után gyári állásának elvesztésével traumát szenvedett férfi nyugodt életet él elszántan optimista feleségével, Mi-okkal (Jeon). Egy véletlen találkozás során kapcsolatba kerülnek Ye-ji-vel (Cho), egy dokumentumfilm-rendezővel, aki a lakóhelyüket elhagyni kényszerült munkásokról szóló projekten dolgozik, és jómódú férjével, Sang-woo-val (Zo). A két feleség hamarosan kezdetleges barátságot köt, miközben Ye-ji érdeklődést mutat Ho-seok történetének elmesélése iránt – de a csoport dinamikáját egyre bonyolultabbá teszik szélsőséges osztálykülönbségeik és finoman ellentétes vágyaik.

Dél-Korea kiválasztott Lehetséges szerelem a legjobb nemzetközi film Oscar-díjára pályázott, a Netflix pedig a filmet az évad egyik fő díjazójaként pozicionálja.

A filmet Dél-Koreában szeptember 23-án mutatják be, majd október 22-én Ausztráliában és Új-Zélandon, majd október 23-án az Egyesült Királyságban, Japánban, az Egyesült Államokban és Kanadában. Globálisan november 6-án kerül bemutatásra a Netflixen.