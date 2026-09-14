Sadiq Khan reagál a Szent Pál-székesegyház és a Fabric élő esemény partnerségére vallási felháborodás után

Sadiq Khan reagált a Szent Pál-székesegyház és a Fabric közötti új partnerségre, amelynek keretében a következő négy évben élőzene lesz.

A Fabric a múlt héten bejelentette, hogy négyéves partnerség keretében együttműködik a történelmi katedrálissal, amelynek eredményeként a „2026-tól 2030-ig tartó kortárs zenei események kizárólagos partnerévé válik”.

A partnerség előtt már két eseménynek is adott otthont az ikonikus épületben – egy RY X show-t 2024-ben, és egy meghitt koncertet Patti Smithtől 2025-ben.

„Mindkét esemény megmutatta, mi történhet, ha a kortárs zenét egy olyan térben helyezik el, ahol ilyen mély a történelem, az építészet és a légkör” – osztotta meg Fabric. „Ez az új partnerség lehetőséget ad arra, hogy ezt a kapcsolatot sokkal hosszabb időn keresztül vizsgáljuk.”

Azt is megosztotta, hogy az üzlet „a kortárs zenei táj művészeinek széles köréből” hoz létre műsorokat, amelyek mindegyike kifejezetten a helyszínhez illeszkedik, és „az akusztika, az építészet és az egyedi atmoszféra minden előadás fontos részét képezi majd”.

Míg a Fabric társalapítója, Cameron Leslie úgy jellemezte, hogy ez egy módja annak, hogy „összehozza az embereket a zenén keresztül, és olyan élményeket teremtsen, amelyek megmaradnak az emberekkel”, a lépés megosztott néhány embert.

Peregrine Hood – Lord Horatio Nelson altengernagy rokona és a Nelson Társaság elnöke – például „sértésnek” nevezte a brit haditengerészet parancsnoka emlékét.

„Nelson az egyházzal átitatott családból származott, és talán a szent hely helytelen használata okozta volna még nagyobb nyugtalanságot, mint az a lehetőség, hogy a sírján táncoljon.”

Hood így folytatta: „Semmi sem szent többé? Milyen szomorú elmélkedés arról, hol tart ma a lelki integritás és a kereszténység. A Szent Pál-székesegyház ily módon történő elhelyezése mélyen lehangoló.”

Most Sadiq Khan londoni polgármester is mérlegelte azt a döntést, hogy egyesítse erőit Fabric-cal, és támogatását fejezte ki a lépés mellett.

„Szövet. Szent Pál-székesegyház. Nevezzen meg egy ikonikusabb párost” – írta az X/Twitteren. „E két intézmény összehozása egyedülálló élményt nyújt, párosítva a világszínvonalú zenét az egyik legkülönlegesebb tereptárgyunkkal.”

Szövet. Szent Pál székesegyház. Nevezzen meg egy ikonikusabb párost. E két intézmény összehozása egyedülálló élményt nyújt, párosítva a világszínvonalú zenét az egyik legkülönlegesebb nevezetességünkkel.https://t.co/4PyeVbKdnv – London polgármestere, Sadiq Khan (@MayorofLondon) 2026. szeptember 6

Az imént felröppent a hír, hogy a londoni Szent Pál-székesegyház – az anglikán világ második legfontosabb temploma – a canterburyi katedrálist utánozta, lehetővé téve a „rave”-ek, éjszakai klubszerű szórakozások megtartását a határain belül. A szokásos okok, amiért belenyugszunk ebbe… — Robert Barron püspök (@BishopBarron) 2026. szeptember 7

Robert Barron amerikai püspök, bármennyire is határozottan nem értett egyet, az X-en azt írta, hogy „a keresztény világ egyik legszentebb terének hajójában tomboló hangok, szomorúan mondom, az ideológiai szekularizmusnak való szánalmas meghódolásunk újabb jele”.

Az első eseményre október 29-én kerül sor, és további részleteket egy későbbi időpontban közölnek majd. Látogassa meg itt további információkért és frissítésekért.