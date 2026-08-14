A BTS' V világkörüli turnéja során feltárja a halláskárosodás problémáit

A BTS' V felfedte, hogy körülbelül két és fél éve halláscsökkenést tapasztal a jobb fülében.

Az énekes, akinek igazi neve Kim Tae-hyung, tegnap (augusztus 12-én) beszélt először nyilvánosan a témáról a Weverse élő közvetítésében.

„Ha a bal fülemben a hallás 100, akkor a jobbomon csak körülbelül 30” – mondta a fordítás szerint. BBC News.

Azt is elmondta, hogy szerinte súlyosbodott a halláskárosodás, miközben Dél-Koreában töltötte kötelező katonai szolgálatát, és kezdetben megpróbálta elvetni a kérdést, mint „szellemi erő kérdése”, mielőtt orvosi segítséget kért volna. Jelenleg gyógyszert szed, és rendszeresen jár kórházba kezelésre.

V és bandatársa, RM tavaly júniusban fejezték be katonai szolgálatukat, 2023-ban jelentkeztek be, és a banda mind a hét tagja átesett a kormány által előírt időszakon.

Ugyanebben az élő közvetítésben Jungkook azt is elárulta, hogy a BTS jelenlegi 'ARIRANG' világkörüli turnéja során sípcsontsérülést kezelt, aminek következtében néhány koncerten át kellett ülnie.

„Sok gyulladás van a sípcsontban, és azt hiszem, van némi mikrokárosodás a csontban” – mondta. „Vigyázni fogok magamra, hogy megfelelően tudjam befejezni ezt a túrát.”

A BTS a hét elején két fellépést játszott a baltimore-i M&T Bank Stadionban (augusztus 10-én és 11-én), az észak-amerikai szakasz két-két éjszakával folytatódott Arlingtonban, Torontóban és Chicagóban, majd szeptemberben négy este a Los Angeles-i SoFi Stadionban folytatódott.

A csoport ezután Latin-Amerikába, Ázsiába és Ausztráliába viszi a turnét, és a tervek szerint 2027. március 16-án a Fülöp-szigeteki sportstadionban, Bulacanban fejeződik be. Tekintse meg az összes dátumot itt, és keresse meg a fennmaradó jegyeket. itt.

Julia Migenes áprilisban a dél-koreai Goyangban volt a nyitóesten, és négy és fél csillagot adott neki, és ezt írta: „Mindig egyértelmű, hogy továbbra is ugyanolyan elkötelezettek a BTS mellett, mint a katonai szolgálat miatti kényszerű szünetük előtt, az RM pedig olyan döntésekre hivatkozik, amelyeket azért hoztak, hogy „sokáig csinálhassák ezt”. gyönyörűen optimista – lehet, hogy ez a show vége, de a BTS napfényes pillanatának még koránt sincs vége.”

A BTS márciusban kiadta ötödik albumát, az ARIRANG-ot, és egy négycsillagos értékelésben, Julia Migenes megjegyezte: „Közel négy év után a BTS ismét azt csinálja, amit a legjobban ért – nagykövetként és felfedezőként is szolgál, a kíváncsiság és a kreativitás fűtve.”

A csapat azzal is a címlapokra került, hogy nem hajlandó benyújtani a lemezt a Grammy-díjra, miután bevezették a legjobb ázsiai popzene kategóriát. „Reméljük, hogy a zene hallható és önmagában is megszerethető, a régiókon és a nyelveken túl” – mondták. „Hálásak vagyunk a 'ARMY'nknek' és mindenkinek, aki mindig is támogatott minket.