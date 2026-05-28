A nottinghami Rock City közleményt adott ki, miután tűz ütött ki az ikonikus helyszínen

A nottinghami Rock City helyszíne frissítést adott ki, miután a mai napon tűz ütött ki a helyszínen.

Az ikonikus, 2000 férőhelyes Nottingham városközpontjában ma reggel (május 28-án) tűz ütött ki, a rendőrség lezárta a Clarendon Street és a Talbot Street környékét, és tűzoltóautók vettek részt az incidensben 9:30 körül.

A Rock City tulajdonosa, George Akins később elmondta Nottingham Post hogy az épületben mindenkit evakuáltak és a tüzet sikeresen eloltották.

Ma este a helyszín frissítést adott ki, amelyben azt mondják, hogy „örömmel jelentették, hogy a Rock Cityt biztonságosan megnyitották”. Azt mondták, hogy a ma esti klubest megtörténik, de a The Longest Johns bristoli folk együttes tervezett fellépése nem.

„Sajnos a mai eleji fennakadás miatt nem volt elég idő a ma esti koncert betöltésére és megfelelő hangvizsgálatra” – mondták. „Soha nem akarunk kompromisszumot kötni egy előadás minőségében, így a ma esti fellépés nem a tervek szerint fog haladni.”

„A művész csapatával együtt dolgozunk a bemutató átütemezésén, és amint lehet, tájékoztatjuk a jegytulajdonosokat a további részletekről” – tették hozzá.

A tűz keletkezésének magyarázataként hozzátették: „A Rock Cityben ma délelőtt tervezett karbantartási munkálatok során, a légkezelő rendszerünk jelentős korszerűsítésének részeként, kisebb tűz keletkezett egy szellőzőegység egy részében, amely füstöt okozott a mennyezetben.”

„Mindenkit biztonságosan evakuáltak a helyszínen, a helyzetet gyorsan ellenőrizték, és az ellenőrzések mostanra befejeződtek. Örömmel jelenthetjük, hogy a hatás korlátozott volt, és a helyszín biztonságosan újranyitható.”

„Hatalmas köszönet a helyszíni csapatainknak és a Nottinghamshire Fire & Rescue-nak gyors reagálásukért és támogatásukért. Köszönjük, hogy kitartott velünk” – fejezték be.

A Rock City a promóterek, a DHP Family tulajdonában van, csakúgy, mint a többi nottinghami helyszín, a Rescue Rooms és a Bodega, és 1980 decemberében nyílt meg, a The Undertones volt az első banda, aki valaha ott játszott. Azóta olyan házigazdák, mint David Bowie, a Nirvana és az Oasis.