Andie MacDowell, Kevin Bacon szereplők Emily Henry Bestseller „Beach Read” adaptációjában

Andie MacDowell és Kevin Bacon a következő sztárok, akik csatlakoznak az Emily Henry filmes univerzumhoz.

A két színész csatlakozik Phoebe Dynevorhoz és Patrick Schwarzeneggerhez Henry 2020-as bestsellerének filmadaptációjában. Beach Read, A Hollywood Reporter megerősítette. Konkrét szerepkörüket nem hozták nyilvánosságra.

Dynevort és Schwarzeneggert korábban bejelentették a romantikus főszereplőknek, Dynevor pedig január Andrewst és Schwarzeneggert, Gus Everettet alakítja.

Beach Read Január Andrews romantikus írót követi, aki már nem hisz a szerelemben, és Augustus „Gus” Everettet, egy irodalmárt, aki súlyos írói blokkokat visel el. Amikor a sarki ellentétek a szomszédos michigani tengerparti házakban találják magukat, végül kidolgoznak egy tervet, hogy segítsenek egymásnak kilábalni a kreatív kerékvágásból. Gus a nyarat valami boldog dolog írásával tölti, január pedig a következő nagyszerű amerikai regényt írja meg. Noha segítik egymást a következő könyveik megírásában, a dolgok fordulatot vesznek, amikor lehet, hogy közben szerelemre találnak.

Yulin Kuang, aki a Henry adaptációjának társszerzője is volt Emberek, akikkel vakáció közben találkozunk a Netflix számára a 20th Century Studios saját forgatókönyve alapján rendezi a filmet.

Mivel a szereposztást nagyon várták, a rajongók gyorsan megosztották gondolataikat arról, hogy ki az ideális casting választás. Miután Schwarzeneggert Gus szerepére osztották, az online rajongói diskurzus megosztott volt, és sokan megjegyezték, hogy úgy gondolták, hogy a színész rossz választás volt a karakter számára. Henry a vegyes válasz kapcsán azt mondta, hogy „dőljön hátra, és hagyja, hogy kibontakozzon. Ez a mi babánk – az olvasóké és az én babám -, de a filmesek babája és a stúdió babája is, én pedig együtt vagyok az olvasókkal, és csak bíznunk kell a látomásban.”

Beach Read A rom-coms királynőjének nevezett Henry legújabb könyve az adaptációs kezeléshez. Három másik regénye (Könyvkedvelők, Vicces történet és Boldog hely) is fejlesztés alatt állnak, hogy filmekké váljanak. Emberek, akikkel vakáció közben találkozunkmelynek főszereplője Tom Blyth és Emily Bader, januárban indult el a Netflixen.

Neal H. Moritz producerként az Original Films-en keresztül Karina Rahardja ügyvezető producerként dolgozik. Sarah Shepard felügyeli a 20th Century Studiost. Clare Reeth nevéhez fűződik az eredeti könyvjogi ügylet lezárása.

Bacont az MGMT Entertainment képviseli. MacDowellt a Gersh Agency és az RMS Productions képviseli.