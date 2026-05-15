Az ARTESANTANDER 2026 megerősíti nemzetközivé válását

Az ARTESANTANDER, Spanyolország második legrégebbi kortárs művészeti vására az ARCOmadrid után (1990 óta évente rendezik meg), bejelentette néhány kulcsát a 34. alkalommal megrendezendő kiállításához, amely július 2. és 5. között kerül megrendezésre a szokásos helyszínén: a Kantábriai tengerpart fővárosának, Sardineronak a Kiállítások és Kongresszusok Palotájában.

Mónica Álvarez Careaga irányítása alatt, immár harmadik alkalommal, negyven hazai és nemzetközi galéria vesz részt a rendezvényen; Utóbbiak között találunk Olaszországból, Észak-Macedóniából, Németországból, Portugáliából és Mexikóból származó termeket, amelyeket Giulietta Zanmatti Speranza kulturális menedzser és Joaquín García Martín kurátor támogatásával választottunk ki.

Az általános programból nem marad ki a madridi székhelyű Rafael Pérez Hernando, a VETA Fer Francés és a Galería Silvestre; Barcelonából, Víctor Lope Arte Contemporáneo és Al-Tiba9 Galéria; a Sevillából pedig a DiGallery és a Barrera Baldán. A Pick Gallery (Olaszország), a dst.galerie (Németország), a Proyecto H (Mexikó) és a Salgadeiras Arte Contemporânea (Portugália) is visszatér, és többek között a Manuel Zoia Gallery (Olaszország) és a Pioneri Gallery (Észak-Macedónia) is debütál.

A lelátókon szereplő művészek néhány nevét is közölhetjük, ezek száma közel lesz a százhoz. Meg kell említeni Mario Manso és Pablo Quesada (Provisional23), Alba Dorta és Cristina Regalado Ramos (L Contemporary), Carmen Ceniga Prado (Gaby Vera Fine Arts), Quique Zarzamora (Wit Art Gallery), Sara Piñeiro és Eduard Gil Alsina (Néboa), Amaya Suberlaqueles Galéria (Lóberlaquelola). Cañadas (Mecha); a nemzetközi Angela Burson és Simón Quadrat (Rafael Pérez Hernando), Cristóbal Ochoa és Fausto Amundarain (Tönnheim Galéria), Janus Hochgesand (dst.galerie), Letizia Scarpello és Manuel Portioli (A Pick Gallery) vagy Barry Wolfryd (Al-Tiba9 Galéria); valamint a cantabriaiak Álvaro Trugeda, Eloy Velázquez és José Antonio Quintana (Balta Galéria), Silvia Cosío (DiGallery), Javier Trugeda (Mecha) vagy Arancha Goyeneche, Chelo Matesanz, Concha García és Emilia Trueba (Siboney).

Az Általános Programon kívül az ARTESANTANDER-nek lesznek a szekciói Vendégművész, szerkesztőség, platformok és Csak a Baleár-szigeteken és a tevékenységek teljessé teszik kínálatukat ARTESANTANDER Beszélgetések, Média és a Gyűjtők Program. A kiállítás díjait Santander kikötője és az Altamira Nemzeti Múzeum mellett osztják ki, és a vásár két kiállítást indít ebben a hónapban: Paula Santomé kiállítását az Embarcadero palotában és Daniel Schweitzerét az Altamira Múzeumban, Santillana del Marban.

Az első az emlékezet, a kép és a történet kapcsolatát tárja fel bizonyos vizuális formák alapján; A második a kortárs és a történelmi művészeti gyakorlatok közötti kapcsolatokat vizsgálja.