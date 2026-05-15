Erling Haaland futball-szupersztár játssza az animációs vikinget a filmes debütálásban (exkluzív)

A norvég futball-szupersztár, Erling Haaland debütál a filmben, egy vikinget játszik (natch) Viqueensa soron következő animációs film a norvég Harald Zwarttól (A karate kölyök, Cody Banks ügynök), A Hollywood Reporter megtanulta.

Haaland saját maga animációs változatát, a Haaland nevű vikinget fogja megszólaltatni a filmben, amelyet animációs kalandvígjátékként írnak le, amely „a rettenthetetlen harcos lányok, jeges fjordok és a Selyemút mitológiájában játszódik”.

A Haaland-rajongóknak ez a casting aligha lehetne találóbb. 6'5”-os, szoborszerű, izmos lélekkel, óriási támadósebességgel és vállig érő blokkokkal a norvég csatárt régóta egy viking harcoshoz hasonlítják. Mindössze 25 éves, Haaland már a sportág legendája. Ő tartja az egyszezonos gólrekordot az angliai Premier League-ben, a Manchester City2 pedig 236 volt a gólja – 236. A történelem leggyorsabb játékosa, aki 100 gólt szerzett, mindössze 105 meccsen elérte karrierje mérföldkőjét.

„Norvég mesemondóként viking kalandot készít a globális közönség számára, és Erling Haaland csatlakozik ViQueens hihetetlenül izgalmasnak érzi magát” – mondta Zwart. „Erling máris egyfajta valós viking ikonná vált szerte a világon – erős, rettenthetetlen és egyedülállóan norvég. Ha önmagaként viszi be őt ebbe az univerzumba, az olyan váratlan energiát és hitelességet ad a filmnek, ami teljesen megfelelő volt ehhez a történethez.”

A főszerepben Rita Ora brit popénekes és Ella Purnell színésznő szerepel ViQueens, Hedvig és Ingrid, két lázadó viking lány, akik dacolva a hagyományokkal egy epikus, kultúrák közötti utazásra indulnak Norvégiából Kínába. Ora kölcsönözte a hangját Wondering Blade karakterének a filmben Kung Fu Panda: A sárkánylovag animációs sorozat, és szerepelt a szinkronban Pokémon: Pikachu nyomozó. Purnell leginkább a tévésorozatokban játszott szerepeiről ismert Sárga dzsekik és Kihullás hanem Jinx-et is megszólaltatta a sikert arató animációs sorozatban Misztikus.

További szereplők, köztük Steve Speirs (Star Wars – Első epizód: A fantomfenyegetés) mint King Erik, Anton Lesser (A Karib-tenger kalózai: Idegen árapályokon) mint a cselszövő testvére, Lars, valamint Alan Carr brit komikus és tévés személyiség, mint a bárd, a lírai kihívásokkal teli királyi írnok. Az elismert zeneszerző, Christophe Beck (Fagyott, Fagyasztott II, Buffy A vámpírölő sorozat) írja a film eredeti kottáját.

Zwart rendezi ViQueens, Veslemøy Ruud Zwarttal, a norvég Zwart Arbeidből (A 12. emberTő Mortal Instruments: City of Bones) készíti a Karve Animation számára.

ViQueens a Zwart első animációs filmje. A holland-norvég rendező karrierje nagy részében az amerikai és az európai filmek között mozgott, helyi nyelvű filmeket, köztük második világháborús drámákat keverve. A 12. ember (2017) és bejegyzések a norvég futballvígjáték franchise-ban Hosszú lapos golyók hollywoodi viteldíjjal, mint a fantasy kaland A halandó hangszerek: A csontok városa (2013) és 2010 A karate kölyök reboot Jackie Chan és Jaden Smith főszereplésével.

ViQueens jelenleg gyártás alatt áll. A Sola Media világszerte értékesítést bonyolít le. A cég először tavaly mutatta be a projektet a vásárlóknak egy exkluzív előzetessel az Amerikai Filmpiacon, és ezen a héten a Cannes-i Filmpiacon kívánja biztosítani a nagyobb területi előértékesítést.

Haaland megszerzése ViQueens A csapat minden bizonnyal növelni fogja a projekt nemzetközi vonzerejét. Ő a világ egyik legismertebb sportolója, globális rajongótáborral, köztük több mint 40 millió követővel az Instagramon.

„Erling Haaland túlmutat a sporton – ő egy globális kulturális személyiség” – jegyzi meg Solveig Langeland, a Sola Media ügyvezető igazgatója. „Az ő részvétele újabb izgalmas dimenziót hoz egy olyan filmbe, amely már eleve ötvözi a nemzetközi kalandot, a humort és az érzelmes történetmesélést oly módon, hogy azt hisszük, hogy mindenütt rezonálni fog a közönség számára.”

ViQueens ügyvezető producer: Torgeir Sanders of Gimpville (Manó, Troll Vadász), Robert Chandler, Space Age Films (A csodálatos Maurice, A Canterville-i szellem), Peter Clausen, az OPCM (Lilyhammer, Jo Nesbø Harry Hole-ja), Andrew Williams (Vamonos), Rasmus Ramstad (Rumba AS) és Langeland.

A film a tervek szerint 2026 végén kerül bemutatásra, a hazai bemutatót idén karácsonyra tervezik.