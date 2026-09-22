A „Pókember: Vadonatúj nap” filmrendező, Destin Daniel Cretton általános szerződést írt alá a Sony Pictures-szel (exkluzív)

A Sony Pictures behálózott Pókember: Vadonatúj nap Destin Daniel Cretton rendező hatalmas hálójában.

A filmrendező, akinek Pókember című filmje mostanra minden idők legnagyobb bevételt hozó hazai bemutatója és a harmadik legtöbb bevételt hozó film lett világszerte, három évre szóló szerződést írt alá a mögötte álló stúdióval. Vadonatúj nap.

Az új megállapodás értelmében a maui születésű és felnőtt Cretton filmeket fejleszt majd produkciós cégén, a Hisako Films-en keresztül a cég[lakójaJeyunMunfordmellett.

Az egyezmény nem terjed ki a rendezésre, bár a Sony állítólag nagyon vágyik arra, hogy Crettont visszaállítsa a székbe. Vadonatúj nap nyomon követése. Minden stúdiónak, amely a Cretton rendezői szolgáltatásait szeretné igénybe venni, be kell állnia a sorban a Lionsgate mögé, mivel a filmrendező következő próbálkozása a népszerű mangák élőszereplői lesz. Naruto. A projektet jövő év elején forgatják.

„Destin egy nagyon különleges ember, egy mélyen átgondolt látnoki elme, a legvalódibb értelmében briliáns filmrendező és egy csodálatos történetmesélő, aki mestere a moziélmény megértésének” – mondta Sanford Panitch, a Sony Pictures mozgóképcsoport elnöke. „Mi, a Sony büszkék vagyunk arra, hogy közös jövőt teremtünk, és kibővítjük kapcsolatunkat Destinnel, Jeyunnal és Hisako Filmsszel.”

Tom Rothman, a mozgóképcsoport vezérigazgatója hozzátette: „A Destin az igazi, és pokolian szerencsések vagyunk, hogy folyamatos üzletet folytathatunk vele és csapatával. Po'okela!”

Vadonatúj nap több mint 2,452 milliárd dollár bevételt ért el világszerte. A film minden idők legnagyobb hazai nyitóhétvégéjét szállította 360 millió dollárral, és hat egymást követő héten át az első helyen állt a hazai pénztáraknál. Mindössze hat nap alatt meghaladta az 1 milliárd dollárt világszerte, ezzel a második leggyorsabb film, amely valaha is elérte a mérföldkövet.

A rekordot döntõ kasszateljesítményen túl a film a kritikusok és a közönség körében egyaránt nagy visszhangot váltott ki, és a Rotten Tomatoes esetében a Certified Fresh 90 százalékos kritikus pontszámot és 97 százalékos közönségpontszámot ért el.

„A Brand elkészítésében éltem a legjobb időt Új nap Tom Rothmannel, Sanford Panitch-cel és csapatukkal, és nagyon izgatott vagyok, hogy még több értelmes történetet meséljek el, amelyeket az emberek a világ mozikjában tapasztalhatnak meg” – mondta Cretton.

A Cretton banner évében a debütálás is benne van Wonder Mana Yahya Abdul-Mateen II és Sir Ben Kingsley főszereplésével készült Marvel-sorozat, amely rengeteg dicséretet, valamint Abdul-Mateen Emmy-jelölést kapott. Társszerzője, rendezője és vezetői producere volt a műsornak.

Marvel-kapcsolatában a rendezés és a társíró is szerepelt Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája. Gene Luen Yang képregényének adaptációjának epizódjait is ő készítette és rendezte Amerikai születésű kínai a Disney+ számára. További filmjei közé tartozik a díjnyertes Rövid távú 12; Az ÜvegvárBrie Larson és Woody Harrelson főszereplésével; és Csak MercyMichael B. Jordan és Jamie Foxx főszereplésével.

A WME és Goodman Genow képviseli.