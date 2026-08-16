A Pókember: Vadonatúj nap még mindig szárnyal a harmadik hétvégéig 67 millió dollárral

Pókember: Vadonatúj nap harmadik hétvégéjén továbbra is magasan repül a pénztáraknál, miközben kivédi az újoncokat Az Oak Street vége és PAW Patrol: The Dino Movie.

Sony Pictures Vadonatúj nap Pénteken 19 millió dollárt húzott be, miközben 67 millió dollárra rúg, ami sorozatban a harmadik keretét fogja vezetni a hazai kasszában. Tom Holland és Zendaya vezeti azt a funkciót, amely 782,8 millió dollár észak-amerikai összértéket ér el az első 17 nap során, és az 5. helyen áll a minden idők hazai toplistáján, közvetlenül mögötte. Avatar 785,2 millió dollárral, és a 6. 718 millió dolláros összérték tetején Top Gun: Maverick.

Warner Bros. dinoszaurusz-központú sci-fi túlélési funkció Az Oak Street vége 8,1 millió dollár bevételt hozott pénteken, a csütörtöki előzetesekkel együtt, mivel 20 millió dollár körüli nyitóhétvégét néz. David Robert Mitchell 3400 észak-amerikai moziban bemutatott filmje B CinemaScore-t szerzett a közönségtől, és 80 millió dolláros gyártási költségvetéssel rendelkezik.

Anne Hathaway és Ewan McGregor a film főszereplője egy 1980-as évek eleji családról szól, akiknek külvárosi negyede egy olyan helyen landolt, ahol hemzsegnek a történelem előtti ragadozók. A kritikusok 85 százalékos Rotten Tomatoes jóváhagyásával rendelkezik, míg közönségpontszáma 77. Az Oak Street vége számára A Hollywood ReporterDavid Rooney vezető filmkritikusnak nevezte a filmet „akaratlanul szórakoztatónak, nagy-buta-mókás módon”.

Ewan McGregor (balra) és Anne Hathaway Az Oak Street vége. A Warner Bros. Pictures jóvoltából

PAW Patrol: The Dino Movie 7,3 millió dollárt hajszolt le pénteken, beleértve a csütörtöki és múlt szombati előzeteseket is, mivel a Paramount Pictures most arra számít, hogy a nyitóhétvégéjén belföldön is 20 millió dollár közelébe kerül. Szerezzen egy CinemaScore-t a közönségtől, hogy megfeleljen az előző folytatásnak PAW Patrol: The Mighty Movie kapott, Dino film több mint 3500 helyen nyílt meg Észak-Amerikában, és 38,3 millió dollárral bővült 52 tengerentúli piacról. A gyártási költségvetés 39,5 millió dollár.

Carter Young, Mckenna Grace, Terry Crews, Jennifer Hudson és Snoop Dogg a sztárok között szerepel Cal Brunker rendező filmjében, amely a Paw Patrol kutyás hőseit egy dinoszauruszok világába hozza. Az előző folytatás, 2023-as A hatalmas film22,7 millió dollárra nyitott belföldön szeptember végén. Ennek a projektnek a 205 millió dolláros globális összköltsége jobb volt, mint a 2021-es eredeti 144 millió dolláros világszinten. PAW Patrol: A filmamely adaptálta azt a sorozatot, amely először Nick Jr.-n indult 2013-ban.

PAW Patrol: The Dino Movie 84 százalékos kritikus pontszámmal rendelkezik a Rotten Tomatoes-on. THR Frank Scheck kritikus azt írta, hogy „bár az anyag teljesen fiatalos, a filmek értékes üzeneteket közvetítenek befolyásolható nézőiknek”.

PAW Patrol: The Dino Movie Paramount Pictures / Everett Collection jóvoltából

Vel Oak Street és Dino film a harmadik helyért küzd, a Universal-é Az Odüsszeia ötödik hétvégéjén a 2-es helyen marad. Úgy tűnik, hogy 23 millió dollárt gyűjt össze, hogy hazai összértéke elérje az 504,4 millió dollárt.

Az első ötöt a zenei dokumentumfilm zárja Katseye: Vad szívek. Nadia Hallgren rendező lánycsapatról szóló filmje 724 észak-amerikai képernyőről körülbelül 3,8 millió dollárt kínál a hétvégére.

A hét folyamán, Pókember: Vadonatúj nap A rekordok sora gyarapodott azzal, hogy Destin Daniel Cretton rendező filmje lett a leggyorsabban a 700 millió dolláros határt túlszárnyaló cím a hazai pénztáraknál. A filmben Sadie Sink is szerepel, aki pénteken részt vett a Disney D23 rajongói ünnepségén, miközben a stúdió az X-Men terveit ugratta.

Ezen a hétvégén a mozikban is megnyílik a thriller Amziah King riválisaiMatthew McConaughey főszereplésével; a Kristen Stewart vezette stoner vígjáték A rossz lányok; és a Green Day ihlette vígjáték NimródMason Thames-szel és Mckenna Grace-szel.