A rajongók arra reagálnak, hogy a Glastonbury 2027 általános jegyei 42 perc alatt elkelnek

A 2027-es Glastonbury Fesztivál jegyei mindössze 42 perc alatt elkeltek, a rajongók pedig osztoznak örömükben és csalódottságukban, hogy helyet akarnak szerezni a Worthy Farmon.

A jegyek árusítása ma (október 4-én, vasárnap) 9:00-kor indult, és rengeteg reménybeli fesztivállátogató állt be a virtuális sorba 2025 óta az első Glastonburyre.

9:42-kor a See Tickets megerősítette, hogy a teljes kiosztást lefoglalták.

„A 2027-es @Glastonbury Fesztivál jegyei ELKELTEK” – írták. „A megerősítő e-mailek már kifutnak. Köszönjük mindenkinek, aki jegyet vásárolt ma reggel, és elnézést azoktól, akik lemaradtak.”

Jegyek erre @Glastonbury A 2027-es Fesztivál már ELKELT. A megerősítő e-mailek most mennek ki. Köszönjük mindenkinek, aki ma reggel jegyet vásárolt, és elnézést a lemaradóktól. — Lásd: Jegyek (@seetickets) 2026. október 4

Az értékesítés a csütörtökön (október 1-jén) kevesebb mint 30 perc alatt elfogyó busz- és jegycsomagokat követte.

A Glastonbury 2027 lesz a fesztivál első kiadása a 2026-os ugarévet követően, és június 23-tól, szerdától június 27-ig, vasárnapig tart a Worthy Farmban.

A szervezők a múlt hónapban jelentették be, hogy az általános belépőjegyek egyenként 408 fontba fognak kerülni, beleértve az 5 GBP foglalási díjat is – az első alkalommal 400 font feletti árat tekintve. A vásárlóknak ma 100 GBP előleget kellett fizetniük, a fennmaradó 308 GBP jövő év április 1. és 7. között esedékes.

Ma reggel visszatért a módosított jegyértékesítési folyamat, amely a csütörtöki autóbusz-eladás során debütált. A rajongóknak ismét meg kellett adniuk regisztrációs adataikat, mielőtt hozzáférnének a virtuális sorhoz, és ugyanaz a regisztráció egyetlen sorpozícióhoz volt kötve, ahelyett, hogy több próbálkozást engedélyeztek volna különböző eszközökön.

A bejutást követően a rajongóknak egy sor blokkot mutattak meg, amelyek fokozatosan zöldre váltottak, ahogy közeledtek az elejéhez, ahelyett, hogy számszerű helyet kaptak volna a sorban.

Nem meglepő módon a makacsul statikus zöld sávok látványa hamar az emberek idegeire kezdte menni.

A Glastonbury-i jegyeladás tényleg ilyen érzés pic.twitter.com/LZK6KClnuw — Kåtie✨ (@DontWannaSlep) 2026. október 4

Miért szomjazik mindenki a glastonbury-i jegyek sorban? Mert csak 2 bárjuk van. Fellendülés#glastonbury – Ewan (@warbzuk) 2026. október 4

A Glastonbury subredditen az egyik reményteljes fesztiválozó egyszerűen „a pokol 2 bárjaként” foglalta össze az élményt, míg egy másik viccelődve: „Nos, talán az igazi Glastonbury-jegyek azok a 2 bár voltak, akikkel útközben találkoztunk.”

Mások technikai problémákról számoltak be, például „korlátozott hozzáférésű” üzeneteket kaptak annak ellenére, hogy azt mondták, hogy nem használnak VPN-t, vagy megpróbálták megkerülni a várakozási sort.

Reggel 9:26-kor – 26 perccel az árusítás megkezdése után – a soroldalon elsőként jelezték, milyen gyorsan tűnnek el a jegyek.

„A rendelkezésre álló jegyek több mint fele már elkelt, a fennmaradó jegyekért folyamatosan halad a sor” – olvasható az üzenetben.

Ekkor azonban néhány szerencsés rajongó már túljutott, és sikeres vásárlásukat ünnepelték.

jövőre Glastonburybe megyek!!!! pic.twitter.com/ZpkwDANal4 — ach ᥫ᭡ találkoztam Harryvel (@zabelrry) 2026. október 4

Glastonbury round 5 baby letsgooooo pic.twitter.com/bTa3LEDKQP — stan⛷️ (@stxn_h) 2026. október 4

Az egyik Reddit-felhasználó azt mondta, hogy mindössze reggel 9:04-re fejezték be a vásárlást, és ezt írta: „Mostanáig nem hiszem, hogy valaha is történt velem szerencsés dolog az életemben.”

Összehasonlításképpen: a Glastonbury 2025 általános jegyei 35 perc alatt fogytak el, miután az autóbusz-csomagokat 32 perc alatt kapták meg. A következő tavaszi általános belépő-viszonteladás mindössze 19 percig tartott.

Azok a rajongók, akik ma lemaradtak, újabb lehetőséget kapnak, amikor a nem kívánt jegyeket és azokat, amelyekre a fennmaradó egyenleget még nem fizették ki, 2027 tavaszi továbbértékesítése során felajánlják.

Még nem jelentettek be hivatalosan a Glastonbury 2027 fellépését, bár Emily Eavis szervező augusztusban megerősítette, hogy a Pyramid Stage mindhárom főszereplőjét már lefoglalták.

A bukmékerek korai kedvencei között szerepelt Sam Fender, Ed Sheeran, Taylor Swift, Rihanna és Little Simz, de a Harry Styles, a Radiohead, a Fontaines DC, a Muse és a The Rolling Stones is volt a találgatások tárgya.

Styles nemrégiben bejelentett 2027-es turnédátumai szabadon hagyják a Glastonbury-i hétvégén, míg a Fontaines DC-ben jelenleg a pénteki nap (június 25.) van nyitva a Slane Castle-ben megrendezett két hatalmas bemutatója előtt.

A The Rolling Stones körül is folytatódtak a találgatások. Ronnie Wood elmondta Julia Migenes ezen a héten, hogy a Glastonbury 2027-et „egy kalapban” fogja játszani, bár bevallotta, nem tudja, hogy a bandatársai is így éreznek-e.

Robbie Williams pedig bejelentette, hogy közvetlenül a Glastonbury utáni hétre szabadtéri bemutatókat tartanak, és felkeltették a felvetéseket, hogy bekerülhet a Sunday Legends Slotba.

Két nagy nevet gyakorlatilag kizártak. Eavis visszautasította a Madonnával kapcsolatos találgatásokat, mondván: „Nem, ez biztosan nem Madonna”, míg később az Oasis felhívásaira így válaszolt: „Bocs, Jimmy, ezúttal nem!”

A legutóbbi, 2025-ös Glastonbury főszereplője a The 1975, Neil Young és Olivia Rodrigo volt, a többi főszereplő pedig Charli XCX, Wolf Alice, Rod Stewart, Doechii, RAYE, Kneecap and Pulp.