Filmek „valódi politikai üzenetekkel” a felszín alatt, animáció és még sok más: mit ne hagyj ki a londoni filmfesztiválon

Több mint 250 filmet mutatnak be a fesztiválok régóta kedvenceitől és új és feltörekvő hangokból a BFI Londoni Filmfesztivál (LFF) 70. alkalommal, amely szerdán kezdődik. Köztük vannak az animációs filmek ilyen nagy horderejű világpremierjei Ray Gunn írta Brad Bird és Wildwood írta: Travis Knight.

Az LFF 70. jubileumi kiadásának megnyitója október 7-én ElsinoreAndrew Scott és Olivia Colman főszereplésével, míg Jesse Eisenbergé A Debüt október 18-án zárja a fesztivált.

Kristy Matheson, az ausztrál, aki a BFI Festivals művészeti igazgatójaként a programozásért felelős, egy csapattal közösen állította össze negyedik LFF-jének felállását, biztosítva a világ minden tájáról, különböző műfajú és stílusú filmek válogatását.

Matheson beszélt vele THR ennek a kiadásnak a válogatásáról, a sztárokról és a lehetséges meglepetésekről, valamint arról, amit idén nem szabad kihagyni.

Mivel a 70. kiadás egy nagy, kerek szám, Ön és csapata úgy érezte, hogy valami különlegeset kell tennie az idei kiadás érdekében?

Sokat beszélgettünk arról, hogy mit fogunk tenni ennek az alkalomnak az alkalmából. És minél többet gondolkodtam ezen, annál inkább elkezdtem gondolkodni a fesztivál keletkezésén. Valójában mindig kirakatnak, a fesztiválok legjobb modelljének készült. A fesztivál 70 éve az év legjobb filmjeit hozta el a közönségnek. És különösen most, van egy kis előzetesünk is a következő hat hónap moziból.

Szóval tényleg mindig arról volt szó, hogy ezt a hihetetlen filmgyűjteményt összehozzuk a londoniak számára. Természetesen most a fantasztikus LLF-ünk is turnézik, hogy közönséget vonzunk [outside of London] egy igazán fantasztikus [program].

A fesztiválon két nagyon nagy horderejű animációs film világpremierje lesz, köszönhetően Ray Gunn és Wildwoodde számos más animációs mozi is szerepel a kínálatban. Mennyire kulcsfontosságú az animáció az LFF számára?

2024-ben igazán nagyszerű évünk volt az animáció terén, rengeteg hihetetlen animációs filmmel. Tavaly nem volt annyi, de nekünk az animáció egy olyan ötletes forma. Nagyon sokféle történet létezik, amelyeket elmesélhetsz, és ha megnézzük az elmesélt történetek mélységét, az innovációt, a művésziséget és a filmek elkészítésének módját, akkor ezek olyan művek, amelyeket mindig keresünk. És azt gondolom, hogy az animációt gyakran úgy tekintik, mint gyerekeknek valót.

Csapatként nagyon szeretjük az animációt, és a közönséget az animációs filmek rendkívüli mélységei várják idén. Nagyon izgalmas volt, amikor tudtuk, hogy vannak ezek a nagy animációs filmek, amelyek készen állnak a fesztiválszezonunkra. De csak a programban szereplő összes film esetében igyekszünk úgy megközelíteni őket, mint a saját egyedi ajánlatukat. Nem azzal kezdjük az évet, hogy azt mondjuk: „Ó, mi ilyenre akarjuk alakítani a programot.” Tényleg igyekszünk minél nyitottabbak maradni. És minden alkotásra úgy tekintünk, mint a saját egyedi műalkotására.

De idővel, ahogy a program kezd formálódni, megjelennek a témák, és kezdenek kirajzolódni a minták, de tényleg igyekszünk nem megelőzni azt, hogy milyennek is szeretnénk a fesztivált. Hagyjuk, hogy ez a filmek nézése közben kiderüljön.

A hivatalos versenyprogramban 10 film szerepel, köztük olyan nemzetközi filmesektől, mint Hirokazu Kore-eda, Szergej Loznitsa, Horvát Lili és May el-Toukhy, valamint Carol Morley világpremierje (Egy élet álmai) új funkció. Hogyan választottad ki ezeket a címeket?



Ez az utolsó darab a programból, amit összeállítottunk, és szándékosan a végére hagyjuk. A cél a következő: az emberek nem fognak látni minden filmet, de ha csak a hivatalos versenyt néznéd, remek pillanatképet kaphatsz arról, hol tart a mozi témák, ötletek, stílusok és formák tekintetében. Nagyon neves rendezőket fogsz kapni, akiket nagyon jól ismerünk. És lesz néhány rendeződ, akiktől talán csak egy-két filmet láttál eddig.

Kristy Matheson BFI

Van-e észrevehető tendencia a 2026-os LFF-en a versenyben vagy azon túli filmek hangszíneit illetően?

Nagyon vicces filmek versenyeznek – Az idióta(k) [by directors Malgorzata Szumowska and Michal Englert] lévén az egyikük. Ez egy vidám film, de egyben igazán politikai is. Ez felnyársalja a férfi zseni gondolatát, és a gender-politikát olyan elragadóan okos és vicces módon szemléli.

Nagyon izgalmas egy ilyen film is 3. törvény [by Christine Molloy and Joe Lawlor] a versenyben, amely egy igazán ötletes vizsgálata az alkotó életnek, de egyben az alkotás politikáját és az Ön döntéseit is szemügyre veszi. Nagyon izgatottak vagyunk az Arany Oroszlán nyertesünk miatt, Ismeretlen nő [by May el-Toukhy]a versenyen.

És hogy legyen egy új film Kore-edától [Look Back] a versenyben olyan izgalmas. Ő egy rendező, akit nagyon szeretnek. Nekünk is van Glaxo Benjamín Naishtattól, aki olyan hangulatos filmeket készít – ezek tényleg mozi nagy C-vel. És természetesen a nagyszerű dokumentum- és fikciós, Szergej Loznitsa is Imperiumami egy epikus film, mind a formájában, mind abban is, amiről beszél.

Is, [across the lineup]nagyon sok film foglalkozik a közösség gondolatával, és azzal, hogy mi vagyunk, kik vagyunk, és mik lehetünk együtt, nem pedig egyénileg. Ez mind a nyitó, mind a záró esti válogatásunkban jelen van, de az egész programon is. Ez az elképzelés arról, hogyan gondolhatjuk újra a közösségről, az együttérzésről és a gondoskodásról alkotott elképzeléseket.

Egy filmhez hasonló Hirtelen [by Ryusuke Hamaguchi] nagyon jó példa erre, és érinti a szervezés körüli témákat. I Love Boosters by Boots Riley egy olyan vad és ötletes utazás. A felszínen ez csak egy őrült, szórakoztató film, de egyben a munkásságról és a szakszervezetek szerveződéséről szóló film is. Ez az igazán radikális politika bele van ágyazva ebbe a vad szórakozásba.

Ebben az évben nagyon sok film készült, amelyek szakszerűen navigálnak ebben. Valódi politikai üzeneteik vannak, de nincsenek a felszínen [and] nem száraz, didaktikus filmek. Nagyon szórakoztató volt látni, hogy a művészek milyen ügyesen és kreatívan kezelik ezt.

Mindenféle sztár és rendező felszólal az LFF Screen Talks programjában. Tudom, hogy izgatottan várod, hogy a közönség mindegyikről halljon, de van olyan nagy név, akinek különösen örülsz, hogy megvitathatja legújabb filmjét és idei karrierjét?

Mindig gondolunk az emberek programjára és karrierjére, hogy meglássuk, kinek van értelme a Screen Talks számára. És igen, olyan hihetetlenül sok ember jön hozzánk beszélni. Ez olyan különleges dolog a közönség számára.

Nagyon nehéz [to pick one]. De nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy Sofia Coppola eljön és felszólal a Royal Festival Hallban. A karrierje nagyon érdekes, és szerintem a film, amit idén elhoz a fesztiválra, Marie Antoinette készítéseAz édesanyja által készített film olyan érdekes vizsgálata az alkotási folyamatnak, de beszél a művésznői lét néhány kihívásáról, az iparágban való eligazodásról és a családi örökségről. Úgy érzi, ez a tökéletes film a számára [to London with] és beszéljen nekünk kreatív folyamatáról és karrierjéről.

Észrevett olyan országokat vagy régiókat, amelyek szokatlanul erősen jelen vannak az LFF-ben?

Közel 90 különböző ország képviselteti magát. Nagyon örülünk, hogy van néhány csodálatos filmünk Délkelet-Ázsiából, és az elmúlt néhány évben lehetőségünk volt még néhány filmet levetíteni ebből a régióból, ami nagyon jellegzetes. Valószínűleg idén Spanyolország lesz a nagy ország. Ez egy igazán erős év a spanyol mozi számára.

És van egy film Nepálból, Elefántok a ködbenamit Cannes-ban láttunk. Nem sokat látunk Nepálból, és ez egy nagyon szép film. Szóval ez igazán ritka csemege nagy képernyőn.

Van még valami, amit szeretnél kiemelni?

Mindenképpen kiemelném az idei brit filmeket – től [Ashley Walters’ directorial debut] Animol, Hölgy, A mi részesedésünk a homokbólés MASC. Nekünk is van Queer Edward II és Függőségkét fantasztikus debütálás. Az itt készülő történetmesélés széles skáláját képviselik, és világszínvonalú filmek, szóval nagyon izgalmas látni.

Emellett úgy tűnik, hogy az emberek egy kicsit morognak, hogy nem tűnik nagy vagy jó évnek a mozi számára. Lehet, hogy csak különböző filmeket nézek, de igazából egyáltalán nem éreztem, hogy ez egy gyenge év a mozi számára. Nagyon gazdag és igazán kreatív volt. Nagyon örülök, hogy találkozhattam ezekkel a filmekkel.