A rajongók arra reagálnak, hogy a Glastonbury 2027 autóbusz- és jegycsomagjai 30 perc alatt elkelnek

A 2027-es Glastonbury autóbuszjegyeit tegnap este (október 1-jén, csütörtökön) kezdték árulni, és kevesebb mint 30 perc alatt elkeltek – nézze meg alább a rajongók véleményét.

A Worthy Farm fesztivál 2027-es részletére szóló jegyek első hulláma tegnap 18 órakor indult, és számtalan rajongó csatlakozott lelkesen a hosszú virtuális sorhoz, hogy megpróbálja elkapni a sajátját.

A Glastonbury hamarosan megjelenő kiadása lesz az első 2026-os parlagévet követően, és június 23-a, szerda és június 27. vasárnap között kerül kiadásra.

A múlt hónap eleje felé a szervezők megerősítették, hogy az autóbusz- és jegycsomagokat október 1-jén 18 órakor kezdik árusítani, majd a normál jegyeket október 4-én, vasárnap délelőtt 9 órakor kezdik árusítani. Glastonbury történetében először lépték túl a 400 GBP határt minden jegyért – az általános belépőjegyek ára 5 GBP, a foglalás 408 GBP-ba kerül.

Most megtörtént az első eladás, és a rajongók gyorsan megosztották gondolataikat az eladási folyamattal kapcsolatban – egyesek izgatottan indultak a fesztiválra, míg mások csalódottak az újonnan módosított jegyvásárlási folyamat miatt.

Idén volt egy extra lépés, amikor az ügyfeleknek meg kellett adniuk regisztrációs kódjukat, hogy hozzáférjenek a virtuális sorhoz. Innentől fekete sávok hosszú sorát mutatták nekik, amelyek fokozatosan zöldelltek, ahogy közeledtek az elejéhez.

A belépőjegyet vásárlók is csak egyszer használhatták regisztrációs kódjukat a sorba való belépéshez. Azok a reménybeliek, akik több eszközön próbálták beírni esélyeiket, azt tapasztalták, hogy ugyanazt a sorazonosítót és ugyanazt a pozíciót kapták a sorban – vagy ami még rosszabb, megkapták a rettegett „hiba” oldalt.

Ami a közösségi médiát illeti, a „zöld sáv” rendszer váltotta ki a legtöbb vitát, és rengetegen mondták, hogy a teljes 30 percben „két sávon” ragadtak.

Ekkor egy értesítés jelent meg a képernyőn, amely megerősítette, hogy a jegyek elkeltek – nagyjából ugyanebben az időben a 2025-ös fesztiválra az autóbusz- és jegycsomagok levétele is megtörtént.

Ugyanebben az évben a vasárnapi általános kiárusítás 35 percig tartott, a tavaszi viszonteladás mindössze 19 percig.

„Két ütő és nincs mozgás két percig? Attól tartok, már megfőztem” – írta tegnap este egy ember a Redditen, míg valaki azt mondta, hogy szívesebben látna egy valós számot: „Őszintén szólva inkább azt mondanák nekem, hogy „50 millió ember áll előtted a sorban, vesztes”, így megspórolhatok 25 percet az életemből.”

„Úgy érzem, ez a bárrendszer csak akkor lenne szórakoztató, ha hirtelen fel tudna gyorsulni. Ha ez csak a sorban elfoglalt szám pozíciójának vizuális megjelenítése, akkor azt hiszem, inkább csak látni szeretném, hogy boldogabban feladhassam” – szólalt meg valaki, míg valaki más megpróbálta kitalálni, hogy a „12 bár” még mindig adna-e esélyt a jegyek megszerzésére, mielőtt azt gondolná, hogy a múlt évben elkeltek a bárok. 30 percen belül. Ez azt jelenti, hogy 20 ütemben befejezem.

Mások csalódottak voltak amiatt, hogy nem tudták a különböző eszközökről származó kódot felhasználni arra, hogy különböző helyeket szerezzenek a sorban.

„Röviden: 17:45 körül csatlakoztam a sorhoz, mint mindenki más a regisztrációs számomat használva. Úgy gondoltam, okos leszek, és megkérem a (6-os) szindikátusomat, hogy adja meg a regisztrációs számomat is az inkognitó böngészőjükben. Úgy gondolja, hogy ez növelné az esélyeinket” – magyarázta egy Reddit-felhasználó, megosztva, hogy ez az eszköz meghibásodásához vezetett.

„A várólista a szokásos módon haladt, 18:14 körül értem az élre, majd ahelyett, hogy a foglalási oldalra haladtam volna, a következő hibaüzenetet kaptam. Mindenki más, akinél volt a foglalásom, szintén ugyanezt a hibát kapta. Gondolja, hogy szükségem lesz egy csodára, hogy vasárnap jegyeket kapjak.”

Mások is megosztották hasonló tapasztalataikat, és figyelmeztették a vasárnap próbálkozókat, hogy próbálkozzanak „egy eszközzel, egy böngészővel és (és) egy sor bejegyzéssel. Ahogy az utasítások is mondják, különben elveszítheti a helyét a sorban.”

Míg néhányan feltették a kérdést, hogy „miért csinálom ezt magammal minden évben?”, nem mindenki küszködött, de volt, aki ezt a „legjobb” időszaknak nevezte a jegyszerzésre, és „életem legkönnyebb soraként” dicsérte.

Tekintse meg a további reakciókat alább, és látogasson el ide, ha további információt szeretne a következő, vasárnap (október 4-én) esedékes akcióról.

Életem legkönnyebb sorban állása 6 jegy biztosított Glastonburybe. 10. egymást követő évben találkozunk jövőre Méltó Farm #glasto — MR10🇮🇹 (@RashfordAddct) 2026. október 1

valóban életem legjobb jegyhónapja volt wowowow glastonbury jegyek, 13 londoni filmfesztivál jegyek, ga for Charli az o2-n, pod és az utolsó 2 Harry Wembley-show első helye………….. pic.twitter.com/9lWBkoom9h — bann (@posingforcats) 2026. október 1

Szerintem azok, akik ma kaptak Glastonbury jegyet, osszák meg az osztállyal, hogy milyen trükköket használtak, hogy felkészülhessünk a vasárnapra. 😭 Laptopot vagy telefont használtál? Mikor kerültél be a váróterembe? Hány időt sikerült túltenned? Kirúgtak valakit? 🫠 – Jayne (@ontourhs_) 2026. október 1

igyekezett @glastonbury jegyek minden évben félre parlagon 12 éve, soha nem is jutottak el a foglalási oldalra. Hogyan csinálják az emberek őszintén? — dühös (@livi_wilkinson) 2026. október 1

Alig várom, hogy féltékeny legyek a „Glastonbury jegyeket kaptam” bejegyzésekre pic.twitter.com/hWbFkGWBPZ – Jayne (@ontourhs_) 2026. október 1

a glastonbury sorban biztosan nem fog jegyet kapni, de #idgaf pic.twitter.com/wGEv1Osmtr — hannah (@rainmustfalI) 2026. október 1

A jövő nyári piramisszínpadon a fogadóirodák korai kedvencei közé tartozik Sam Fender, Ed Sheeran, Taylor Swift, Rihanna és Little Simz. A számla tetejére további pletykák szerint Harry Styles, Radiohead, Fontaines DC, Muse és The Rolling Stones szerepel. Utóbbi azután született, hogy Mick Jagger és Keith Richards is azt javasolta, hogy a banda 2027-ben visszatérhet a turnézáshoz. 2013-ban egyedüli alkalommal szerepeltek Glastonbury főszereplésével.

A nyár elején Emily Eavis szervező kizárt egy másik, erősen pletykák által felkapott Madonna főszereplőt, akiről erősen pletykák voltak, hogy új albuma, a Confessions II megjelenése után fellép. Liam Gallagher a közelmúltban azt is kizárta, hogy az Oasis jövőre a Worthy Farm főszereplője legyen, annak ellenére, hogy korábban ők voltak a fogadóirodák kedvencei a 4/1-es számlára, akárcsak Emily Eavis.

Ronnie Wood nemrég elmondta Julia Migenes hogy szívesen játszana a Glasto '27-ben, de nem biztos benne, hogy a banda többi tagja is így érez-e vagy sem.

A Worthy Farm fesztivál tavalyi részében a The 1975, Neil Young és Olivia Rodrigo szerepelt az ikonikus Piramis Színpadon. További fellépések érkeztek Charli XCX-től, Wolf Alice-től, Rod Stewarttól, Doechiitől és a Kneecap-tól.