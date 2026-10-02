Névtelen tartalom, magasabb alap a „Baldwin: A Love Story” játékfilmes adaptációjának elkészítéséhez

Az Anonymous Content produkciós cég egy új korszakba lép, ahol a filmpiac finanszírozójává szeretnének válni, nem pedig csak „díjköteles produkciós céggé”, amely lehetővé teszi számukra, hogy finanszírozzák saját projekteiket.

Az egyik új projekthez, amelyet a Bloomberg Screentime csütörtöki konferenciáján jelentettek be, az Anonymous megbízta Nicholas Boggs szerzőt, hogy írja meg a forgatókönyvet Boggs játékfilmes adaptációjához. Baldwin: Szerelmi történettársával, Marlon James íróval, a szerzővel együtt Az Eltűnők. A projekt a Higher Grounddal közösen készül.

Ezenkívül a Laurene Powell Jobs Emerson Collective által támogatott vállalat azt mondta, hogy megpróbál beköltözni az élő eseményekre, beleértve a Broadway-t, és potenciálisan a tartalomkészítő térbe is. Ez azután történt, hogy az Emerson Collective januárban „anyagbefektetést” hajtott végre a cégben, Walker vezérigazgatói kinevezése mellett.

„Tehát kétségtelen, hogy a tartalomkészítők, ezek a független tartalomkészítők kitalálják, hogyan lehet portált létrehozni a közösséghez, az írók közösségéhez, az alkotók közösségéhez olyan helyeken, ahová általában nem járunk, és gondoskodnak arról, hogy a csapat tagjai legyenek, akiknek csápjai lehetnek ezeken a helyeken” – mondta Walker. „És aztán olyan dolgokat nézni, mint a színház, és különböző munkamódszereket nézni. És amikor azt mondom, színházi, a Broadwayre gondolok. Az élő eseményekre gondolok.”

Ennek az új korszaknak a részeként Walker vezetése alatt, aki januárban csatlakozott a Ford Alapítvány elnöki posztjává, a vállalat az igazgatóságot is átalakítja, Jobs pedig az HBO korábbi vezérigazgatója, Richard Plepler mellé csatlakozik.

A következő év során Walker hozzátette, hogy elkötelezte magát amellett, hogy minimum nyolc filmet készít, és a következő években még több lesz. A médiagyártó cég egészen mostanáig olyan műsorok mögött állt, mint a Netflix közelgő megjelenése Édentől keletre, és az Emmy-díjas Feltűnően fényes teremtményekvalamint olyan műsorokat, mint pl Igazi nyomozó, Mr. Robot és 13 ok.

„Mi egy díjfizetéses produkciós cég voltunk. A legtöbbet nem fektettünk be. Nem voltunk vezetők, részben azért, mert nem fektettünk be. Az igazgatótanács most és az Emerson lehetővé tette, hogy finanszírozóvá váljunk a piacon, így társfinanszírozhatunk, finanszírozhatunk, vezető szerepet vállalhatunk a filmes finanszírozásban” – mondta Walker.

„Szükséges, mert a szolgáltatási díj rossz módszer a cégalapításra” – tette hozzá Powell Jobs.

Hozzátették, ez azt jelenti, hogy a társaság mérlege nő, de lesz „borítéka”, amellyel a finanszírozási döntéseket meghozhatja.

„Csekély, finom változás a prioritásokban, amikor a kiválóságot keresed, amikor a legmagasabb minőséget keresed, amikor olyan anyagot keresel, amely megmozgatja az embereket, megérint minket, és bennünk marad, és emlékeztet minket arra, hogy mire vagyunk képesek, ha ez az első számú, és akkor a pénzkeresés a második, akkor valójában olyan filmeket készítesz, amelyeket Powell nagyon szeretne látni.”

Powell Jobs azt mondta, hogy ez azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy a vállalat „nem rohan” a megtérülésért, és azt mondta, „ez így van”, hozzátéve, hogy „de a vállalatnak önfenntartónak kell lennie”.

A társaságnak van vezetői ága is. Arra a kérdésre, hogy megpróbálnának-e egyesülni más alapkezelő cégekkel, Walker azt mondta, hogy valószínűleg „akvihire”-t hajtanak végre.

„Nem fogok kommentálni a vertikumok és a megcélzott vállalatok egy bizonyos részét sem, de növekedést tervezünk. Növekedni fogunk. Szervesen fogunk növekedni. Valószínűleg meg fogunk szerezni néhány akquihirt, és ha lesz egy tranzakció, aminek van értelme, ami manapság azért van, mert az értékelések annyira felfújtak. Ezt mindenképpen megvizsgálnánk” – mondta.

Míg a Jobs' Emerson Collective több mint egymilliárd dollárt fektetett be mesterséges intelligenciába, kérdésre hozzátette, hogy nem lát konfliktust e között, és azokkal a filmesekkel, akik esetleg ellenzik a mesterséges intelligenciát.

„Valójában részesei akarunk lenni az emberi felvirágzásnak és az emberi faj és bolygónk pozitív lendületének. Ha ez nem illik ebbe a kategóriába, akkor nem nekünk való” – mondta Powell Jobs az Emerson Collective-ről. „Ami a mesterséges intelligenciát illeti, nagyon fontos, hogy helyet foglaljunk az asztalnál, és megértsék, hogyan képezik a modelleket, és talán beszélni is kell velük, miközben tanulnak, és útközben korrigálják a kurzust. Sokkal jobb a beszélgetésekben részt venni, mint kint lenni.”