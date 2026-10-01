Az Ivors Academy kitüntetései 2026: Stormzy, James Blake és Glastonbury Emily Eavis a díjazottak között

Az Ivors Academy díjazta Stormzyt, James Blake-et és a Glastonbury Emily Eavist és még sok mást a zenéhez való hozzájárulásukért.

A díjazottakat ma este (október 1-jén, csütörtökön) az Intercontinental Londonban, a Park Lane-en tartották az Ivors Academy Honors ünnepségén.

A díjak elismerése azoknak az alkotóknak és vezetőknek, akik magasabb mércét állítanak fel a szektorban, és azokat ünneplik, akik lépéseket tesznek a dalszerzők és zeneszerzők jobb jövőjének kialakításában.

Az eseményen James Blake énekes, dalszerző, producer és multiinstrumentalista kapott kitüntetést kivételes művészi képességéért, valamint a dalszerzők és művészek érdekképviseletéért.

A Grammy-díjas művész márciusban adta ki hetedik stúdióalbumát, a „Trying Times”-t – ez az első a 2023-as „Playing Robots Into Heaven” óta, és az első azóta, hogy függetlenné vált és kivált a Republic Records-tól. Szólómunkája mellett Blake nagyra becsült producer is, hiszen olyan projekteken dolgozott, mint Beyoncé „Lemonade”, Frank Ocean „Blonde”, Jay-Z „4:44” és Rosalía „Motomami”.

Díját a The Ivors Academy vezérigazgatója, Lord Neri és az elnök, Tom Gray adta át, és mindketten elismerték a zeneiparhoz való hatalmas hozzájárulását, valamint a dalszerzői jogokra való nagyobb figyelem felkeltésében.

Ugyancsak ezen az estén a Glastonbury Fesztivál szervezőjét, Emily Eavist elismerték a zenére és a kultúrára gyakorolt ​​hatásáért, valamint a feltörekvő tehetségek támogatása iránti elkötelezettségéért. Az Elbow frontembere, Guy Garvey adományozta neki a kitüntetést.

Victor Finn, az IMRO (Írországi zenei jogokat begyűjtő szervezet) vezérigazgatója másutt kitüntetésben részesült az ír dalszerzők és zeneszerzők hosszú távú támogatásáért – az év végi nyugdíjba vonulása előtt, közel két évtizedes vezetés után –, valamint Annie Macmanus műsorszolgáltató, DJ, kurátor és írónő kitüntetésben részesült Nick Grirms új zenei kultúrájának és zenei kultúrájának fejlesztéséért. közönség.

A kitüntetésben részesült többek között az MNEK, akit dalszerzői, produceri és előadói munkásságáért, valamint az LMBTQIA+ dalszerzői és művészeiért folytatott kiállásáért, valamint a Sentric Music vezérigazgatója, Chris Meehan, akit közel 20 éves munkájáért ünnepeltek a zenei kiadások elérhetőbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tételében a dalszerzők számára.

Az MNEK-nek Becky Hill adta át kitüntetését, az ünnepségen való megjelenése azután történt, hogy beszélt Julia Migenes az év elején arról, hogy elhatározta, hogy felszólal a Trans jogaiért, és azt is elárulta, hogy nyolc év után első albumának kiadására készül.

Végül Stormzy volt az, aki a ma esti Ivors-esemény kitüntetettjei közül került ki, a rapper és emberbarát pedig elismerésben részesült a brit zenére és kultúrára gyakorolt ​​hatásáért, valamint az iránti elkötelezettségéért, hogy lehetőségeket teremtsen másoknak.

A londoni rapper egy hatalmas közösségi kezdeményezés és márka, a #Merky mögött áll, amely egy évtizedes múltra tekint vissza. Ez magában foglalja a nagyon dicsért #Merky Football Careers partnerséget, amelyet a művész először 2022-ben hozott létre, hogy foglalkozzon a faji egyenlőséggel a futballiparban, és lehetőséget biztosítson a brit Black Heritage Youth számára, hogy álláshoz jusson az ágazatban.

A kezdeményezés egy zenei, futball- és játékközpontot is meghirdetett Londonban, #MerkyFC HQ néven, és elindította a #Merky Books nevű díjnyertes kiadói impresszumát, amelyet kétnapos irodalmi fesztivállá bővítettek.

Ráadásul 2021-ben a londoni grime ikon azt is bejelentette, hogy további 30 diákot támogat ösztöndíjrendszerén keresztül a Cambridge-i Egyetemen. A #Merky Foundation és a HSBC bank közötti partnerség részeként jött létre, és évente 10 diák kap 20 000 GBP éves ösztöndíjat a tandíjak és a fenntartási költségek fedezésére.

„Gratulálunk minden kitüntetettnek” – mondta Lord Neri, az Ivors Academy vezérigazgatója. „Büszkék vagyunk arra, hogy tiszteletben tartjuk az eredményeiteket, és azt, hogy pozitív változást hoztok a zene és alkotói számára. A befogadó terek létrehozásától és a világ legnagyobb színpadainak megnyitásán át az új zene támogatásáig, az ambíciók és a lehetőségekkel való találkozásig, valamint az alkotók számára járó pénz megszerzése, mindannyian megmutatjátok, mi történhet, ha felemeljük egymást.”

Tom Gray, az Ivors Akadémia elnöke megosztotta: „A ma este egy pillanat, amikor megbecsüljük azokat az embereket, akik keményen beletesznek abba, hogy a zenét jobb hellyé tegyék – támogatják a dalszerzőket és a zeneszerzőket, küzdenek az egyenlőtlenség és a kirekesztés ellen, támogassák a különböző hangokat, és gondoskodjanak arról, hogy az alkotók tisztességes alkut kapjanak. És ezek az emberek, akik megjelennek, látják, mi a baj, és megérdemlik, hogy tegyenek valamit, és elhatározzák, hogy tegyenek valamit azért. elismert.”

A legutóbbi díjazottak csatlakoznak Sir Elton Johnhoz az Ivors Akadémia elismerésében, a legendás énekes, dalszerző és zongorista pedig a 2026 májusában megrendezett 71. Ivor Novello Awards díjátadón ünnepelték a zenéhez való hozzájárulásáért és az iparágban feltörekvő tehetségek támogatásáért.

Az év eleji díjátadón Thom Yorke, Sam Fender és Rosalía is a díjazottak között volt, és George Michael posztumusz megkapta az Akadémia ösztöndíját is. Régi barátja és egykori Wham! Az ő nevében Andrew Ridgeley zenekartársa vette át a díjat.