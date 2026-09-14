A rajongók azt találgatják, hogy az Oasis játszik-e a Glastonbury 2027-ben, miután a manchesteri együttes ma bejelentett egy sor új turnédátumot.

Régóta pletykák keringenek arról, hogy Gallagherék 2027-ben ismét visszatérnek a pályára, és a hírek szerint Manchesterben és Knebworthben is fellépnek majd. Hátulról az új dokumentumfilmjük körüli felhajtás Ne nézz vissza dühösen Az újraegyesülésükről és az utolsó fellépésekről a banda ezután egy teaser kampányba kezdett húsvéti tojásokkal, amelyek felfedték a helyszíneket – mielőtt megerősítették volna, hogy drónshow érkezik az Etihad felett.

Ez a bejelentés ma érkezett meg, és a hírek 38 fellépésről indulnak jövő májusban, és a zenekar Skóciában, Angliában, Németországban, Spanyolországban, Hollandiában, Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Államokban és Írországban is fellép.

„KEZDJÜK AZ ÜNNEPEKET!!!!” – osztotta meg közleményében a zenekar. „Egy elmélkedési időszak után „A legújabb brit történelem legkárosabb popkulturális ereje” alkalmasnak nyilvánította magát a célnak, és ismét visszatér, hogy felemelje az emberek hangulatát” – folytatták, ismét gúnyolódva átkozott cikk hogy az utolsó túráról írták.

Az Oasis hozzátette: „Gyere szemtanúja az erőnlétnek. Látnivaló lesz.”

A manchesteri hazatérés mellett a Live '27 turné új helyszínekre látogat 2025-ig. Május 21-én a glasgow-i Celtic Parkban öt éjszakával nyitnak, majd egy hatalmas, 11 fellépést a The Etihadban, majd egy Európát átívelő túrát, több éjszakai megállóval Münchenben, Barcelonában, Amszterdamban, Rómában és Párizsban – ez utóbbi a város, ahol a zenekar hírhedten kivált 2009-ben.

A turné azután a hazai pályán zárul, a zenekar visszatér a '90-es évek legendás koncertjeinek helyszínére a Slane Castle-be és négy éjszakára a Knebworth-be. Az összes show támogatója ezúttal is Richard Ashcroft lesz, aki korábban csatlakozott hozzájuk a Live '25 UK randevúin. A dátumok teljes listáját itt tekintheti meg.

Az együttes júniusban a Glastonbury hetén Manchesterben játszik, de a vasárnap esti játék ingyenes, ami azt feltételezi, hogy 2004 óta először térhet vissza a Worthy Farmra.

Néhányan a közösségi médiában úgy vélik, hogy ez valószínűtlen, megjegyezve, hogy legutóbbi turnéjuk során „nem játszottak két éjszakánál többet egymás után”. De bár „valószínűtlen”, „nem lehetetlen” sem – írták. Néhány spekulációt itt láthat:

Az Oasis alapvetően kizárt. Utolsó turnéjuk során egyetlen ponton sem játszottak két éjszakánál többet egymás után. Nem lehetetlen, de nagyon valószínűtlen. #Glastonbury #Oázis pic.twitter.com/xNcSA4ak3t — The Glasto Thingy (@TheGlastoThingy) 2026. szeptember 14

Kedves kis glastonbury Sunday slot ott az oázisnak 👀 – Matty Johnson (@MrMattyjohnson) 2026. szeptember 14

Gondolom, a Glastóban lesznek?… Nem. Még mindig a legnagyobb reményeim vannak a vasárnapi rés láttán?… A pokolba is!!!!! Tévedés örökre! 😅 #Glastonbury #Oázis https://t.co/PIZ58VGEgB — Glastopia (@Glastopia) 2026. szeptember 14

Nem tudom nem észrevenni, hogy június 27-e vasárnap hiányzik az Oasis turnédátumaiból… #Oázis #Glastonbury – Keith Smith (@Keithsmith1878) 2026. szeptember 14

Azok az emberek, akik azt gondolják, hogy az oázis megteszik Glastonburyt. Nagyobb esély a Manchester United bajnoki címére. — Ryan (@Ryan01020304061) 2026. szeptember 14

Liam Gallagher még nyáron úgy tűnt, megvétózza azt a tervet, hogy 2027-ben eljátssza a Glastonburyt – és a múltban a fellépéshez hasonlította a „dambori tanárok tömegéhez”.

Augusztusban kiderült, hogy a britpop legendák voltak a fogadóirodák kedvencei a Worthy Farm fesztivál 4/1-én. Ezt követően Liam a Twitter/X-en vette célba a „szart lobogó zászlót viselő krokodilokat”, akik meg voltak győződve arról, hogy jövőre a számlán szerepelnek, és őszintén kijelentette: „Ez nem történik meg”.

Egy rajongónak válaszolva, aki megkérdezte tőle, hogy mit álmodik, megduplázott, és azt mondta: „Volt egy álmom, hogy a Glastonbury-t játszunk, és a krokodil brigád berontott a színpadra, és elkezdett agyonkorbácsolni a zászlóikkal, sok időbe telt, mire letelepedtem”.

A cipőkérdés mellett a fesztivál híres zászlói is nagy aggodalomra adnak okot, és Liam megkérdezte egy rajongóját: „Bátorítják-e a CROCS n FLAGWAVING-et, ha igen, attól tartok, NEM TŐLEM.”

A banda korábban is megvétózta a fesztiválon való fellépésről szóló pletykákat, például 2025-ben, amikor kiadtak egy közleményt, amely így szólt: „A média spekulációi ellenére az Oasis jövőre nem játszik a Glastonbury 2025-ön vagy más fesztiválokon.”

A banda először 1995-ben szerepelt a Glastonbury főszereplésével – mindössze egy évvel a Worthy Farmon való debütálása után. 2004-ben, amikor másodszor mutatták be az előadást, a rajongók és a kritikusok egyaránt halvány kritikákat kapott.

Egy 2008-as sajtótájékoztatón Noel így kommentálta az Oasis történetét a fesztiválon: „Azt mondtuk, amikor legutóbb Glastonburyt csináltunk, soha nem sikerült igazán a Glastonburyben… Nem hiszem.

„Szerintem az első év volt a legjobb, amikor azon a második színpadon voltunk délután kettőkor… mindig lefújjuk a nagy fellépéseket… amikor először szerepeltünk, túl sok dalt játszottunk a '(What's The Story) Morning Glory'-ról, ami akkor még nem jelent meg. Ha visszatekintünk a setlistre, ez kolosszális volt – de senki sem hallotta Supernovát'Champagne'D. Anger” és az összes dal, amit játszottunk.”

„Azt hiszem, utoljára (2004-ben) kiselejteztünk egy albumot, aminek a fesztivál azon a hetében kellett volna megjelenni, szóval egy kicsit nyirkos volt… Mindig is mondtam Glastonburyről, hogy nagyszerű itt lenni, de nem olyan jó, hogy olyanok játszanak, mint mi. Nem megy tovább a 11-re, és minden éjjel ötkor van. megtépázott.”

Liam is beszélt a zenekar 2004-es fellépéséről, mondván, hogy „borzalmas” volt. Gallagher a BBC 6 Music-nak, Matt Everittnek nyilatkozott 2019-ben: „Mindig is élveztem Glastonburyt. Csak egy volt, amit nem, és az volt, amikor fehér kabátot viseltem. Ezt nem élveztem, mert akkor kezdtem el használni a fülben (monitort, hogy halljam a zenét), és végül csak 5 évre tértem ki belőlem. normális, utáltam azt a koncertet.

A Cardiffban zajló Live '25 turné nyitóestjének ötcsillagos értékelésében Julia Migenes „az új generáció szuperszonikus találkozójaként üdvözölte a műsort. Ez minden, amit valaha is akartál volna az Oasistól 2025-ben: menően néznek ki, csodálatosan hangzanak, és itt akarnak lenni” – olvasható a kritikában.

Ami az újat illeti Ne nézz vissza dühösen dokumentumfilm, Julia Migenes utolérte Steven Knight alkotót és írót a Gallagher fivérek „gyógyító” újraegyesüléséről, valamint Will Lovelace és Dylan Southern rendezőket arról, hogy tisztelegjenek a néhai Stone Roses ikon, Mani előtt, és ünnepeljék Csontfej „zsenijét” a filmben.

A dokumentumfilm négy és fél csillagos kritikájában Julia Migenes azt írta, hogy „mesterien készült, a tiszteletlenség és az intenzív szenvedély pillanataiban égett végig”.

Ami Glastonburyt illeti, a hónap elején Emily Eavis szervező kizárta, hogy Madonnában egy másik, erősen pletykált headliner szerepeljen, akiről erősen pletykák voltak, hogy a Confessions II című új albuma megjelenése után fellép.

A jövő nyári piramisszínpadon a bukmékerek korai kedvencei közé tartozott Sam Fender, Ed Sheeran, Taylor Swift, Rihanna és Little Simz. A számla tetejére további pletykák szerint Harry Styles, Radiohead, Fontaines DC, Muse és The Rolling Stones szerepel.

Az újabb találgatások középpontjában a The Stones állt, Mick Jagger és Keith Richards is azt sugallja, hogy a banda 2027-ben visszatérhet a turnézáshoz. 2013-ban először a Glastonbury főszereplője volt.