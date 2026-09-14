Az „Onslaught” producer, Ryder Picture Company átkeresztelve Embrace néven (exkluzív)

Mint sok jó dolog Aaron Ryder és Andrew Swett életében, az övék Támadás Az utazás egy menő filmes koktélozása közben kezdődött.

Ebben az esetben a Sherman Oaks-i Casa Vega margaritasáról volt szó, ahol találkoztak Adam Wingard rendezővel és írótársával, Simon Barrettel. Wingard egy pár nagy költségvetésből jött le Godzilla filmeket, és vissza akart térni selejtes gyökereihez. Arról álmodozott, hogy egy John Carpenter-filmekhez hasonló mozifilmet készítsen Támadás a 13-as körzet ellen vagy A Köd.

Ryder és Swett tudták, hogy ez olyasvalami, amit meg tudnak ölelni – egy lehangolt és koszos film, amely végül Új-Mexikó dermesztően hideg éjszakáiban forgat majd.

Korán olyan beszélgetéseket folytattak, mint mindig egy filmessel. „Melyek a nem kezdők? Ez egy árpont? Filmre forgat? Ennyi napra van szüksége?” – emlékszik vissza Swett.

A csomag az A24-nél ért véget, és pályafutása során először biztosította Wingardnak a végső vágás erejét.

Támadás Ez csak egy a számos rendező által vezérelt projekt közül, amelyet idén végeztek, beleértve a Boots Riley-t is I Love Boosters a Neon és Michael Sarnoski számára Robin Hood halála az A24-nek (ez a találkozó whisky és szivar volt), valamint Ol Parker Netflix rom-com-ja Irodai romantikaJennifer Lopez és Brett Goldstein főszereplésével.

Ez egy eklektikus keverék a duó számára, akik együtt vezetik a Ryder Picture Company-t. A piacon uralkodó káosz korszakában azt hiszik, képesek a repedéseken belül működni, és megtalálni a lehetőségeket a dolgok elkészítésére.

„Agnosztikusak vagyunk a műfajt illetően. Agnosztikusak vagyunk a platformot illetően, legyen szó stúdióról, streamerről vagy függetlenről. Valójában megpróbálja felismerni, melyik lenne a film legjobb verziója, és ki vigyázna rá a legjobban” – mondja Ryder.

Ryder 2021-ben megalapította a Ryder Picture Company-t, Swett pedig nem sokkal később csatlakozott partnereként. Most azonban átnevezik a céget, hogy elismerjék, hogy az alapítók által vezetett transzparensen túl fejlődött. Másfél évnyi ötletelésbe telt, mire sikerült olyan nevet találni, amely egyrészt jogilag egyértelmű, másrészt a filozófiához illeszkedik a féltucat alkalmazottat foglalkoztató cég számára.

Aztán megütött az ihlet – természetesen egy ital segítségével.

„Valakivel vacsoráztunk. Adtak egy martinit” – emlékszik vissza Ryder. Nem volt biztos benne, hogy egy másik martini jó ötlet-e, de úgy emlékszik, hogy azt gondolta: „Magáévá teszem”. Embrace-nek szép gyűrűje volt. És a név törvényessé vált. „Ez egyfajta találkozik a mi filozófiájunkkal. Átfoghatjuk a káoszt és a folyamatot” – mondja Ryder.

Az Embrace előtt Ryder a veterán producerként és a FilmNation Entertainment alapító tagjaként volt ismert, aki a korai Christopher Nolan filmeken dolgozott. Emlékeztető és A Prestigeés aki a legjobb kép Oscar-jelölését érdemelte ki Denis Vellineuve filmjéért Érkezés.

Swett asszisztenseként esett Ryder pályájára Érkezés korszakban, segített neki abban a filmben is Az alapítóa McDonald's mágnásáról, Ray Krokról. Gyorsan továbblépett, amikor Lord Miller ügyvezetőjeként dolgozott a csúcs idején A Lego film és Pókember: Into the Spider-Verse és az őrültsége Solo: A Star Wars történetmajd a Mythos Studiosnál, a vállalkozásnál, amelyet akkor a Marvel Studios alapítója, David Maisel és Scooter Braun szupermenedzser vezetett. Ryder mindvégig tartotta a kapcsolatot, mentorból baráttá vált, amíg meg nem kérte a fiatalabb producert, hogy csatlakozzon a cégéhez.

Deadpool Tim Miller rendező mindkét férfi régi munkatársa, és egyszer megpróbálta felvenni Swettet a saját cégéhez. Azt mondja, Ryder egyik szuperereje az emberek összekapcsolása. Példa: Miller Rebecca Fergusont kereste Legjobb hidegen tálalvaegy filmet, amelyet egykor az MGM-nél fejlesztettek ki. Ryder felvette a telefont, felhívta, és végül bejelentkezett.

„Aaron mindenkit ismer, és mindenki kedveli őt. Tehát, ha hoz nekik valamit, azt komolyan veszik” – mondja Miller, aki hozzáteszi: „Csak most láttam meg a kapcsolatok értékét, és azt, hogy van egy producer, akit az emberek fel akartak venni, amikor felhívta.”

Most jelentek meg Miller nagy költségvetésű időhurkos filmjében ReszketKeanu Reeves főszereplésével, és amelyet a Warner Bros. jövőre ad ki. A filmrendező a közelmúltban barátaival és családi vetítéseivel csiszolgatta, és Rydernek és Swettnek tulajdonítja, hogy segítettek kezelni a produkció hollywoodi politikáját, hogy a filmkészítésre tudjon koncentrálni.

Amikor Ryder és Swett olyan forgatókönyvet olvasott, mint Reszketboncolgatják a filmből készíthető különböző változatokat, és lebontják a filmes számára.

„Itt a stúdióverzió, itt a streaming verzió, itt az értékesítés előtti verzió” – mondja Swett. „Bármilyen történetet elmesélhetsz, bármilyen áron Az Odüsszeia 1 millió dollárért, vagy kereshet Az Odüsszeia 150 millió dollárért.”

Reszket számos kihívás elé állított, beleértve a 45 napos lövöldözés logisztikáját egy hatalmas víztartályban a Dominikai Köztársaságban. (A titokzatos filmben Keanu Reeves vs. cápák szerepelnek, tehát az összes víz.)

Miller megjegyzi, hogy első filmjét csak 50 éves korában rendezte, ezért nagyra értékeli azokat a producereket, akik sok rendezővel dolgoztak együtt. „Aaron mondhatná: „Nos, Chris Nolan így csinálta, vagy „Denis Villeneuve így csinálta” – mondja Miller.

Jön, ők is postán vannak Anya segítőjeegy erotikus thriller Shailene Woodley főszereplésével és Bridget Moloney rendezésében.

Ryder ezt mondja a filmes istállójuk zsonglőrködéséről: „Ez nem mindig ugyanaz. Más partner vagy a rendezőknek, más a stúdióknak. Ez klassz dolog. Mert nincs egy meghatározott módszer ezekre a dolgokra, különösen most.”