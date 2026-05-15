A rendőrség leállította a 100 fős illegális rave-ot az elhagyott kelet-londoni Argosban

A rendőrség a múlt hétvégén leállított egy 100 fős illegális tombolást egy elhagyatott régi Argos üzletben Kelet-Londonban.

A város Fővárosi Rendőrsége megerősítette a velük szembeni fellépés részleteit Megismerte Engage-ot május 10-én, vasárnap reggel 8 órakor a dalston-i Sandringham Roadon található épületből hangos zene miatti panaszokra érkeztek.

A panaszok két utcáról érkeztek, két hívás is érkezett, miszerint a rave, vagyis „engedély nélküli zenei rendezvény” fennakadást okoz a helyi lakosoknak.

A rendőrség becslése szerint „körülbelül 100 ember tartózkodott a helyszínen” a hívások idején, és miután egyeztettek a helyi Hackney önkormányzattal, délelőtt 11:40-kor a helyszínre érkeztek, és az 1994. évi büntető igazságszolgáltatásról és közrendről szóló törvény 63. szakasza értelmében 20 embert kértek, hogy hagyják el a helyszínt, és nagy mennyiségű hangberendezést foglaltak le.

Megjegyezték, hogy letartóztattak egy személyt, akit a Westminster Magistrates Court keresett, mert nem jelent meg a bíróságon egy támadó fegyverrel kapcsolatos vád miatt. A rave közvetlen következményeként nem történt letartóztatás. Három ellopott kerékpárt is megtaláltak, amelyeket a rendőrség szerint reméltek visszaadni tulajdonosaiknak.

A rave-en részt vevő emberek egy részét a „Squatters Rights” védte, ismerte el a rendőrség, és nem kérték őket, hogy hagyják el a helyszínt. A rendőrök 13 óra 20 perckor elhagyták a helyszínt.

2018-ban Julia Migenes az illegális rave-ek térnyerését vizsgálta, és Connor Matheson fotóriporter megjegyezte: „Az underground zene jobban virágzik, mint valaha. Szájról szájra terjed, zárt ajtók mögött. Tudnod kell róla, hogy tudd, hol van.

„Olyan sok szokatlan tér és barkácshelyszín bukkan fel folyamatosan. Minden eddiginél több ingyenes bulik és egyebek vannak. A hagyományos éjszakai kiruccanások korlátaitól elmozdulás történt valami lazább felé.”