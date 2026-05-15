Cannes: Párhuzamos mesék, Asghar Farhadi iráni mester versenyfilmje, premierek udvarias ovációra

2026.05.15. (L-R) Alexandre Mallet-Guy, Catherine Deneuve, Adam Bessa, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Asghar Farhadi, India Hair, Pierre Niney and Vincent Cassel attend the Histoires Parallèles (Parallel Tales) screening during the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 14, 2026 in Cannes, France.

Asghar Farhadi, az iráni mester, akinek filmjei kétszer elnyerték a legjobb nemzetközi játék Oscar-díját (2011 Egy Elválasztás és 2016-os Az Eladó) és kétszer nyert díjat a Cannes-i Filmfesztiválon (Az Eladó és 2021-es Egy hős), bemutatta legújabb művét, Párhuzamos meséka cannes-i Grand Théâtre Lumière-ben csütörtök este.

Az idei fesztiválon versenyben játszó francia nyelvű drámát ötperces ováció fogadta – ami cannes-i mércével mérve udvarias, de nem különösebben lelkes.

Farhadi és testvére, Saeed átdolgozta Krzysztof Kieślowski 10 részes lengyel televíziós projektjének egyik fejezetéből. Dekalog (1989-1990), Párhuzamos mesék egy tanulmány a voyeurizmusról és a fantázia és a valóság közötti néha elmosódott határvonalról. A sztár francia szereplőgárdával büszkélkedhet Isabelle Huppert, Virginia Efira, Vincent Cassel és egy kis szerepben Catherine Deneuve is, akik mindegyike remek munkát végez.

De, mint A Hollywood ReporterA film főkritikusa, David Rooney kritikájában megjegyezte, a film kissé kanyargóssá és fáradságossá válik a két óra-húsz perces futási ideje alatt. Mire pedig helyi idő szerint este 23 órakor elgurultak a kreditek, sok közönség elfogyott.

Párhuzamos mesék Cannes-i bemutatójával egy időben került a francia mozikba. A filmet azonban még keresik az Egyesült Államokban.

Nikola G.
