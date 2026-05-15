Cannes: Párhuzamos mesék, Asghar Farhadi iráni mester versenyfilmje, premierek udvarias ovációra

Asghar Farhadi, az iráni mester, akinek filmjei kétszer elnyerték a legjobb nemzetközi játék Oscar-díját (2011 Egy Elválasztás és 2016-os Az Eladó) és kétszer nyert díjat a Cannes-i Filmfesztiválon (Az Eladó és 2021-es Egy hős), bemutatta legújabb művét, Párhuzamos meséka cannes-i Grand Théâtre Lumière-ben csütörtök este.

Az idei fesztiválon versenyben játszó francia nyelvű drámát ötperces ováció fogadta – ami cannes-i mércével mérve udvarias, de nem különösebben lelkes.

Farhadi és testvére, Saeed átdolgozta Krzysztof Kieślowski 10 részes lengyel televíziós projektjének egyik fejezetéből. Dekalog (1989-1990), Párhuzamos mesék egy tanulmány a voyeurizmusról és a fantázia és a valóság közötti néha elmosódott határvonalról. A sztár francia szereplőgárdával büszkélkedhet Isabelle Huppert, Virginia Efira, Vincent Cassel és egy kis szerepben Catherine Deneuve is, akik mindegyike remek munkát végez.

De, mint A Hollywood ReporterA film főkritikusa, David Rooney kritikájában megjegyezte, a film kissé kanyargóssá és fáradságossá válik a két óra-húsz perces futási ideje alatt. Mire pedig helyi idő szerint este 23 órakor elgurultak a kreditek, sok közönség elfogyott.

Párhuzamos mesék Cannes-i bemutatójával egy időben került a francia mozikba. A filmet azonban még keresik az Egyesült Államokban.