A 4,9 millió nézőt meghódító kasszasiker először streamingen – végre a Netflixen!

2026.05.15.

Egy francia romantikus dráma, amely 2024-ben több mint 4,9 millió embert vonzott a mozikba, most először érkezik streamingre a Netflixre. A premiert 2026. január 23-án tűzik műsorra, ami sokak számára ideális alkalom a pótlásra.

A késlekedés nem véletlen: a francia médiakronológia szigorú szabályai írják elő, mikor kerülhet egy film a platformokra a mozis futás után. Ez a ritmus egyszerre védi a mozit, és biztosítja a finanszírozás kiszámíthatóságát a francia filmiparban.

A mozis siker és a történet

A film középpontjában a ’80-as években élő Clotaire és Jackie szerelme áll, amelyet társadalmi különbségek és ellentétes jövőképek feszítenek. A fiú lassan a délinvencia felé sodródik, míg a lány a kijelölt mederben próbál előrejutni. Évek múltán, egy tízéves börtönidő után a férfi visszatér, hogy újra megtalálja a szerelmet és talán önmagát is.

A főszerepekben Adèle Exarchopoulos és François Civil látható, akik érzékeny, mégis elementáris játékkal adják vissza a szenvedély és a bennragadt álmok kettősségét. A rendezés vaskos, mégis elegáns, az érzelmi ív pedig egyszerre intim és nagy formátumú.

Miért most érkezik a Netflixre?

Franciaországban a jogszabályok pontos időablakokat szabnak: a Canal+ már 6 hónap után vetíthet, amiért jelentős összegekkel támogatja a gyártást. A Disney+ 2025 februárja óta 9 hónap várakozással számol, míg a Netflixnek maradt a 15 hónap. Az ingyenes tévék legkorábban 22 hónap múltán mutathatják be az adott filmet.

Ezek a különbségek a befektetési vállalások és megállapodások eredményei, amelyeket a platformok rendszeresen újra tárgyalnak. A cél kettős: a mozik életerejének megőrzése és a digitális kalózkodás visszaszorítása.

Alkotók, díjak és háttértörténet

A filmet Gilles Lellouche rendezte, aki több mint egy évtizedet szánt a megvalósításra. Inspirációját 2006-ban a Neville Thompson regénye, a ‘Jackie Loves Johnser OK?’ adta, amelyből francia érzékenységgel és popkulturális fűszerezéssel gyúrt saját történetet.

A kritikai és közönségsiker kéz a kézben járt: a mű 13 César-jelölést gyűjtött 2025-ben, és Alain Chabat elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő díját. A film egyszerre szentimentális és nyers, mégis mentes a túlzó pátosztól, ami ritka egyensúlyt teremt.

Stílus, hangulat és az a bizonyos plusz

A képi világ egyszerre szemcsés és ragyogó, a ’80-as évek esztétikája pedig nosztalgikus, mégsem giccses. A zene súlyt ad a jeleneteknek, miközben a narratíva hol krimi-, hol melodráma-hangsúlyokat kap. A történet az időben előre-hátra lépdel, ettől a sorsszerű találkozások még inkább emlékezetesek.

„A film ereje abban rejlik, hogy a nagyívű szerelmi történetet a hétköznapok darabos valóságával ellenpontozza.”

Aki szereti a karaktervezérelt, mégis közönségbarát filmeket, itt tűpontos adagolásban kapja meg a feszültség, humor és líra trióját. A szerelmesek árnyalt portréja ráadásul a társadalmi mobilitás kérdéseit is megpendíti, ami messze túlmutat a romantika bevett kliséin.

Erőteljes színészi játék: Exarchopoulos és Civil párosa természetes, mégis elektromos jelenlétet hoz.

Mikor és hol nézhető?

A film január 23-án válik elérhetővé a Netflixen, először streaming formában. A katalógusok régiónként eltérhetnek, így a megjelenés pontos elérhetősége országonként változhat, de a nemzetközi premierhullám rövid időn belül követi egymást.

A mozikban aratott diadal után ez a bemutató a film életének új fejezetét nyitja meg, amelyben a nappalik csendje helyettesíti a vászon előtti morajlást. Akár első nézésre, akár újralátogatásra, ez a történet most otthon is üt, és emlékeztet rá, miért hisszük, hogy a szerelem mindig visszatalál.