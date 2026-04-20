„A rendszer azért van, hogy segítsen és megvédjen veszélyes embereket”

A Lambrini Girls csapata, Phoebe Lunny megosztott egy történetet egy zaklatási esetről, miután kihívott egy „furakodó” férfi zenészt.

Az énekesnő a műsorban való megjelenése során nyitott az esetről Kilátás Egy Hídról online műsor, amelyben az emberek személyes történeteket osztanak meg, miközben egy piros telefonba beszélnek egy hídon, valahol nyilvános téren. Korábbi vendégek voltak a Shame Charlie Steenje, Biffy Clyro Simon Neile, Cynthia Erivo, Riz Ahmed és Niall Horan.

Lunny epizódjának premierje ma (április 20-án) volt, és egy zaklatási ügyről beszélt, amelyet azután indítottak ellene, hogy egy „igazán furfangos” férfi zenészt hívott ki, de letartóztatták, és hat hónap börtönbüntetésre számíthat.

„Szökésben voltam, és felhívnak egy blokkolt személyi igazolványról, és az a rendőrség, és azt mondták, hogy zaklatás miatt indítottak eljárást ellenem, és be kell mennem a rendőrségre, hogy kihallgathassak” – kezdte Lunny. „Tehát nyilvánvalóan nem tudtam, mi a faszról beszélnek, ezért beszálltam egy Uberbe, és amikor a rendőrségre értem, a helyszínen letartóztattak.”

„Ez azért történt, mert megragadtam a bátorságot, és e-mailt küldtem néhány promóternek, és azt mondtam: „Hé, most láttam, hogy a számládon szerepel ez a banda, van benne egy srác, akiről köztudott, hogy nagyon furfangos, ha azt akarod, hogy a koncerted biztonságos hely legyen a nők számára, vedd le őt a számláról.”

Lunny tovább magyarázta, hogy a zenész tudomást szerzett a tetteiről, és feljelentette. „Most bekerültem egy cellába, és csak sírtam, mert annyira össze voltam zavarodva, és nyilvánvalóan nem is gondoltam volna, hogy néhány e-mail elküldése után ilyesmi megtörténhet” – folytatta. – Mintha őrültség lenne.

Azt mondta, az ügyet végül ejtették, de a „közösségi állásfoglalás” részeként bocsánatkérő levelet kellett írnia a férfinak, amelyben kijelentette: „mennyit tévedtem, és kijelentette, hogy fogalmam sincs, mit csinálok, és mennyire önző vagyok”.

„Szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy a nők védelmére érvényben lévő törvényeket is ki lehet használni és a férfiak javára használni” – tette hozzá. „És azt hiszem, ez is része annak a rendkívül nőgyűlölő retorikának, amelyet a manoszféra használ, és hogy folyamatosan nyafognak és áldozattá teszik magukat az ellenük feltorlódott rendszer miatt, és ez a nők hibája.”

„Ami baromság, mert a rendszer azért van, hogy segítsen és megvédjen veszélyes férfiakat, és amit szerintem sokat látsz, különösen Louis Theroux dokumentumfilm megjelenése után, hogy a srácok online aktívan elítélik ezt a nőgyűlölő nézőpontot, ami elképesztő, és erre szükségünk van, de ha ugyanannyi szenvedélyt tudnának tenni a nők szószólásába, ahelyett, hogy nem olyanok lennének, mint ő! – mi lenne, ha valóban tennél valamit? Ahelyett, hogy hagynák, hogy a nők legyenek azok, akiknek kurvára foglalkozniuk kell vele.”

„Mert a rendszer működik a férfiaknál, és azt hiszem, sok olyan férfi van, aki szövetségesnek nevezi magát, de ha ténylegesen csak élni tudnának a kiváltságukkal, az sokkal nagyobb változást jelentene, mintha csak az ujjainkat csóválnánk Andrew Tate-nek, mert anyaproblémái vannak.”

Azt javasolta, hogy a férfiak jobb szövetségesek legyenek a gyakorlatban, ha „nem nevetnek a nemi erőszakos vicceken”, és beszélnek a barátaikkal, ha „furcsa kibaszott incel-videókat néznek a Discordon”.

„2026 van, és a nőknek még mindig szívből kell sikoltozniuk. Minden harmadik nőt szexuális bántalmazás érte, vagy szexuális bántalmazás éri élete során, és mindannyian továbbra is a férfiakra összpontosítunk” – összegezte.

Az epizód megosztása után Lunny maga válaszolt a posztra, és ezt írta: „Senki sincs megnevezve vagy szándékosan azonosítva. Nem akarok, és nem is buzdítok másokat, hogy megtudjanak neveket, amelyek bajba hoznának. Kérem, vegye tapasztalataimat a nők által naponta tapasztalt szisztematikus problémák tükröződéseként. Köszönöm a csodálatos támogató üzeneteket xxxx.”

A Lambrini Girls nemrég kénytelen volt kilépni a Coachellából, és átütemezni észak-amerikai turnéját, miután Lunny nyaktörést és „akut agysérülést” szenvedett.

Nemrég megosztottak egy új kislemezt is, a 'Cult Of Celebrity' címmel, amelyen az elit korrupciójára törekedtek.

Ez azután következett, hogy tavaly megosztották a „Who Let The Dogs Out” című debütáló albumukat. Julia Migenes méltatta ezt a lemezt egy ötcsillagos értékelésben, és ezt írta: „A „Who Let The Dogs Out” című filmmel a Lambrini Girls bebizonyítja, hogy a punk él és lendületes. Bocsánatkérdés nélkül erősítik a káoszt, felhívják a társadalmi sérelmeket, és mindannyiunknak mernek érezni valamit. Ez a lemez hangos, nyers, és lehetetlen figyelmen kívül hagyni.”