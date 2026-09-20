A „Resident Evil” 60 millió dollárt harap le a pénztárnál Zach Cregger eddigi legnagyobb megnyitójára

Resident Evil befutott a kasszában, mivel az újraindítás messze felülmúlta a kezdeti várakozásokat a franchise csúcsra állításával, ami ritkaságnak számít a horrorsorozat nyolcadik részében.

Zach Cregger író-rendező horror-túlélő videojáték-adaptációja 60 millió dollár bevételt hozott a háromnapos debütáló hétvégéjén, ezzel vezetve az észak-amerikai toplistát. Ez jóval meghaladja a Sony Pictures által eredetileg tervezett 40 millió dollárt, és még javulást is jelent a stúdió által szombatra várt 53 millió dollárról 55 millió dollárra. B+ CinemaScore-t szerezni a közönségtől, Resident Evil 3684 észak-amerikai moziban nyílt meg, és 75 millió dolláros gyártási költségvetéssel rendelkezik.

Nem csak arról van szó, hogy 2026 Resident Evil Paul WS Anderson rendező 2002-es, azonos című filmjével induló franchise történetének legnagyobb bevételt hozó nyitását érte el. Valójában az új megnyitása éppen csak elmaradt a korábban legtöbb bevételt hozó bejegyzés teljes 60,1 millió dolláros belföldi kiadásától, Resident Evil: Afterlifeami azt jelenti, hogy Cregger filmjének hétvégi bemutatása megközelítette az összes múltbeli rész teljes élettartamra szóló bruttóját. Milla Jovovich szerepelt az első filmben és annak öt folytatásában a 2021-es újraindítás előtt. Resident Evil: Üdvözöljük Raccoon Citybenamely alulteljesített. A sorozat korábbi címei összesen több mint 1,2 milliárd dollár bevételt hoztak világszerte.

Most kulcskérdés lesz a lehetséges folytatás státusza, és hogy vajon a keresett Cregger, akinek a következő projektjei között szerepel Az özönvíz és egy előzmény a számára Fegyverek kitörő Gladys, visszatérne. „Nem tehetek róla, hogy más helyekre gondolok, amelyekre ez a történet eljut” – mondta Cregger A lejátszási lista a kiadás előtt, amikor megkérdezték, hogy továbbra is részt vesz-e a Resident Evil franchise.

Valójában Cregger lázas sorozata folytatódik, as Resident Evil minden idők legnagyobb megnyitója, a lenyűgöző, 43,5 millió dolláros debütáló hétvége legjobbja az előző címéért, az Oscar-díjasért Fegyverekamelyet a Warner Bros. 2025 augusztusában adott ki. A TriStar Picturestől, a Constantin Filmtől és a Davis Filmtől Resident Evil A főszereplők Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis és Paul Walter Hauser egy orvosi futár (Abrams) történetében, aki egy értékes tárgyat próbál kézbesíteni egy halálos vírusjárvány közepette Raccoon Cityben.

Nicole Kidman és Sandra Bullock Gyakorlati varázslat 2. A Warner Bros. Pictures jóvoltából

Az új Resident Evil Creggernek adja az eddigi legjobban értékelt címét is, ezzel a franchise első része, amely lenyűgözte a kritikusokat. A Rotten Tomatoes kritikusai 96 százalékos jóváhagyást kaptak, így az év legjobban értékelt horrorfilmje lett, 92 százalékos közönségpontszámmal együtt. számára írt recenziójában A Hollywood ReporterFrank Scheck kritikus megjegyezte, hogy Cregger „egy lendületes, egyszerre félelmetes és mulatságos izgalmakat készített, amely egyszerre mutatja be filmes fogásait és perverz humorérzékét”.

A Warner Bros. másodéves kerete a második helyezés előidézése. Gyakorlati varázslat 2amely a hétvégétől mintegy 11,5 millió dollárt gyűjt össze, így hazai összbevétele nagyjából 49,3 millió dollárra nő. Sandra Bullock és Nicole Kidman főszereplésével az 1998-as eredeti folytatása 62 százalék körüli hanyatlásnak tűnik, miközben az első film 46,7 millió dolláros észak-amerikai árát már meghaladta.

A közelmúltban minden idők hazai toplistájának 1. helyére került a Sony Pókember: Vadonatúj nap 6,5 millió dollárral a harmadik helyre lendült a nyolcadik hétvégéjén, amelyből az első hatban a kasszavezető volt. A Tom Holland vezette kasszasiker, amely a Marvel Studios-tól származik, észak-amerikai összértéke körülbelül 944,5 millió dollár lesz a rekorddöntés során. A fennmaradó kérdés, hogy vajon Vadonatúj nap megvan a lehetősége, hogy az első cím legyen, amely eléri a milliárd dolláros határt belföldön.

A 10. hétvégéjén még mindig erős Christopher Nolané Az Odüsszeia. A Universal valaha volt legtöbb bevételt hozó filmje a becslések szerint 4,9 millió dollárt hódított el a negyedik helyért, a belföldi útja pedig 609,7 millió dollár.

Shaun, a bárány: A Mossy Bottom fenevada

Az első öt bezárása a rugalmas Coyote vs. Acmea Ketchup Entertainment kiadása 4,3 millió dollárt ért el belföldön a negyedik hétvégéjén. A családok folyamatos vonzerejének számító film összköltsége nagyjából 54,6 millió dollárra emelkedik Észak-Amerikában, miután Looney dallamok A funkciót megmentették attól, hogy a Warner Bros. Discovery adóleírása legyen.

Rajongói Transformers: A film támogatták a hétvégi 40. évfordulós újrakiadást. Az 1986-os animációs film 3,3 millió dollárt gyűjtött be a hatodik helyen álló Fathom Entertainment számára.

A 10. helyen a horror-vígjáték áll Haver1,9 millió dollárral, 24,8 millió dolláros hazai értékkel meghosszabbította erős sorozatát. Ezzel Casper Kelly torz pillantása a gyerektelevízióra a Roadside Attractions valaha volt harmadik legtöbb bevételt hozó címe. Judy mögé sorolni Csak El tudom képzelni első helyen és második helyen végzett Manchester a tenger mellett.

Ez egy ritka év, több, bárányközpontú funkcióval széleskörű kiadásban – május után A báránynyomozók — van Shaun, a bárány: A Mossy Bottom fenevadaa StudioCanal és Aardman produkciója, amely a GKIDS-től kerül a mozikba az államokban. A B+ CinemaScore-t érő stop-motion animációs folytatás csalódást keltő 1,9 millió dolláros bevételt jelent a 2173 észak-amerikai helyszínről, és a legjobb 10-ből kimarad.

Még több jön.

Ezt a történetet először szeptember 19-én tették közzé, 8:22-kor