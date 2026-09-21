Ed Sheeran eltávolítja a B-szakaszt az élő adásból, „mert féltem, hogy mi történhet, ha középen állok”

Ed Sheeran elárulta, hogy a Macklemore-vita óta eltelt első élő show-járól eltávolította a B-színpadot, mondván, „fél attól, hogy mi történhet”, ha a tömeg közepébe állna.

Az énekes tegnap este (szeptember 19-én) visszatért „Loop” turnéjához a philadelphiai Lincoln Financial Fieldben, egy viharos hetet követően, amikor Macklemore-t a Palesztina-párti megjegyzései miatt elbocsátották, és Sheeran összes többi támogatója és előzenekara kilépett.

A philadelphiai show alatt Sheeran elmagyarázta, hogy a szokásos produkció egy jelentős részét eltávolították, mert aggódott a tömegbe való bejutással kapcsolatban.

„A műsor ezen a pontján, hogy őszinte legyek, általában egy B-színpadra megyek ki, és teljesen őszinte leszek veletek, nem tudtam, milyen lesz ez a közönség ma este” – mondta a közönségnek.

„Nem tudtam, hogy rám dobnak-e dolgokat. Elnézést kérek, hogy a mai nem a szokásos műsor. Azért léptem ki a B-színpadat, mert féltem, hogy mi lesz, ha középre állok, és ezt bevallom. Szóval, a műsor egy kicsit más.”

‼️| Ed a B-szakasz biztonsági okokból történő eltávolításáról ma este: „Nem tudtam, hogy rám dobnak-e dolgokat. Nem tudtam, hogy haragszanak-e rám az emberek… Kiléptem a B-színpadon, mert féltem, mi történhet, ha középre állok.” pic.twitter.com/6Qik3P5AbM – Ed Sheeran Access (@AccessEdSheeran) 2026. szeptember 20

A B-színpad általában lehetővé teszi, hogy Sheeran egy második helyről léphessen fel, rajongókkal körülvéve a helyszín közepén.

A műsor során Sheeran hosszasan foglalkozott a szélesebb körű vitával, elismerve, hogy „hibákat” követett el, és átgondolta, hogy szeretne-e tovább zenélni.

„Megszoktam, hogy a zenémet kritizálják, és ezt mindig örömmel fogadom, mert szerencsés vagyok, hogy sokan szeretitek a dolgaimat, és őszintén szólva, meglepődtem” – mondta a koncert elején. „Nem csodálkozom, hogy mások nem. Ez normális.

„De ezen a héten a kritika valami sokkal fontosabb dologról szólt, és nehéz döntéseket kellett meghoznom, és hibázok, és nagyon sajnálom.”

Sheeran azt mondta, soha nem akart „aktivista zenész” lenni, de elismerte, hogy a helyzet „fontos és szenvedélyes vitába sodorta a szólásszabadságról és a bolygó legbonyolultabb politikai kérdéséről”.

Aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a helyszínek megpróbálják ellenőrizni, mit mondhatnak az előadók a színpadról.

„Mélyen aggaszt az az ötlet, hogy a helyszíneknek előzetesen jóvá kell hagyniuk az előadók tartalmait” – mondta. „Ez nagyon sok helyen megtörténik, ahol fellépek szerte a világon, de a szabad világban soha nem szabadna megtörténnie.”

📲| Ed teljes beszéde megköszönve a támogatást: „Életem utolsó hete volt az egyik legrosszabb hete… a ma este őszintén szólva életem legjobb műsora volt.” „Ilyen helyzetekben igazán rájön, kik a barátai… akiket évekkel ezelőtt ismertem, azok meghátrálnak” pic.twitter.com/7iZIxrcujC – Ed Sheeran Access (@AccessEdSheeran) 2026. szeptember 20

Az izraeli-gázai konfliktusra térve Sheeran a következőket mondta: „Próbálkoztam pályafutásom során, hogy ne legyek semmiféle politikai kommentátor, mert azt akarom, hogy a zeném és a műsoraim az egységről szóljanak, ne a megosztottságról, az emberiségről, ne a politikáról.

„De ez humanitárius kérdés, és már nem tudom elrejteni, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban.”

A Hamasz által a Nova zenei fesztiválon 2023. október 7-én végrehajtott támadást „borzalmasnak” minősítette, majd hozzátette: „Ami Gázában történik, az katasztrofális, indokolhatatlan és aránytalan.

„A szívemet összetörte a pusztítás és a civilek, gyermekek életének veszteségei. És a rendszerszintű igazságtalanságot, amelyet Ciszjordániában látunk kibontakozni, nem lehet figyelmen kívül hagyni.”

Az éjszaka vége felé Sheeran érzelmessé vált, ahogy az elmúlt hetet „életem egyik legrosszabb heteként” jellemezte.

„Igazán nem tudtam, hogy folytatódik-e ez a turné, tényleg nem tudtam, hogy újra színpadra állok-e, akarok-e egyáltalán művész lenni” – mondta.

„A hét végét nézem, és 50 000 embert látok, akik nem hagytak el” – mondta. „Az emberek azt mondanak, amit akarnak, de én ezt neked teszem.”

A vita azután kezdődött, hogy Macklemore szenvedélyes „Szabad Palesztina” beszédet mondott, miközben támogatta Sheeran-t a New Jersey-i MetLife Stadionban, ahol előadta „Hind's Hall” című tiltakozó dalát a gázai felvételek mellett.

A rappert ezt követően felszólították, hogy távolítsák el a turnéról, többek között Pinktől és az Israeli American Counciltól.

🎥| Ed érzelmes lett ma este a színpadon, miközben megköszöni a közönség támogatását❤️‍🩹 – Soha nem hagyom abba ezt. pic.twitter.com/L9Mg9uVSrD – Ed Sheeran Access (@AccessEdSheeran) 2026. szeptember 20

A Gillette Stadion tulajdonosa, Robert Kraft később azt mondta, hogy Macklemore megjegyzéseit „mélyen sértőnek és a zsidó közösségre nézve bántónak” tartja. Sheeran ezt követően azt mondta, hogy „nem volt bűnrészes” Macklemore lemondásában, mondván, a végső döntést a Messina Touring Group promóter hozta meg, miután a helyszínek tiltakoztak a rapper megjelenése ellen.

Ez arra késztette a FINNEAS-t, Lukas Grahamet, Aaron Rowet és Beoga-t, hogy kivonuljanak a támogatási helyükről, miközben Sheeran háttérzenészei is távoztak.

Macklemore később a turnéból származó teljes 1 millió dolláros bevételét hat palesztinokat támogató szervezetnek ajánlotta fel, míg Kraft szerint Sheeran 2 millió dollár humanitárius hozzájárulást kért tőle.

Sheeran helyzetkezelését számos zenész bírálta. Billy Bragg szerint a vita „bemocskolhatja” Sheeran karrierjét, és később azt mondta, „nem nyűgözte le” az énekesnek az a kísérlete, hogy „elhárítsa a jelenlegi kritika viharát”.

A Massive Attack, Roger Waters, a Dropkick Murphys frontembere, Ken Casey és Hayley Williams is válaszolt a vitára.