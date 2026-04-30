A „Resident Evil” előzetese elhozza Zach Creggert az IP-filmkészítéshez

Zach Cregger bejelentkezett Resident Evilaz első előzetes felfedi a Capcom videojátékról alkotott véleményét.

Korábban hét volt Resident Evil filmeket. És egy ilyen IP-játék a felszínén nem tűnik természetes következő lépésnek Cregger számára, aki Hollywood egyik legkeresettebb eredeti filmkészítőjévé nőtte ki magát. Barbár meglepő sikert aratott, míg Fegyverek Oscar-díjas sláger lett, amely 270 millió dollár bevételt hozott világszerte. Mindkettő szilárdan Cregger saját elképzelésein alapult.

De a filmrendező állítólag egy olyan filmet készített, amely átveszi a mítoszokat Resident Evil de nagyon önálló, olyan érzés, mint egy Cregger-film.

Cregger a hónap elején a CinemaConon mutatta be a filmet, és megjegyezte, hogy régóta rajongója a zombi-videojáték-franchise-nak.

„Az elmúlt néhány évtizedben rengeteg szart játszottam Resident Evil” – mondta Cregger, megjegyezve, hogy vonzotta, hogy a játékok „természetesen filmszerűek”. A filmrendező hozzátette: „Ha szereted a játékokat, a filmben mindenhol érezni fogod a hatásukat.”

A logline szerint: „Egy teljesen új történetben, Resident Evil Bryant (Austin Abrams), egy orvosi futárt követi, aki akaratlanul is egy akciódús, megállás nélküli túlélési versenyben találja magát, amikor egy végzetes, borzasztó éjszaka összeomlik körülötte a káoszban.”

Fegyverek Abrams színész a főszerepben Resident Evilvalamint Zach Cherry, Kali Reis és Paul Walter Hauser. Cregger írta a forgatókönyvet Shay Hattennel.

A Sony és a Columbia Pictures szeptember 18-án mutatja be a filmet.