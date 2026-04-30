„Egy elbeszélés, ami nem igaz”

Barry Keoghan visszaütött a pletykákra, miszerint kapcsolatuk alatt hűtlen volt Sabrina Carpenterhez, és ezt „nem igaz narratívának” nevezte.

Kettejükről először 2023 szeptemberében jártak a pletykák, majd a következő februári Grammy-gálán jelentek meg először nyilvánosan. Onnantól együtt vettek részt a MET Gálán, Carpenter bólintott hírhedtére Saltburn jelenet a Coachella 2024-ben, és a Inisherin banshees színész szerepelt a „Please Please Please” című slágerének klipjében is.

A pletykák szerint 2024 decemberében szakítottak, miközben a pletykák csalásról szóltak, és a színész később a közösségi médiában felhívta a figyelmet a rajongók részéről tapasztalt „gusztustalan” viselkedésre, mondván, hogy a nevét „az interneten keresztül hurcolták”.

Most, miután egy rövid lépést meghátrált a nyilvánosság elől, egy új interjúban vett részt, és lecsapott a pletykákra, miszerint hűtlen volt az együttlétük alatt.

Benny Blancóval, Lil Dickyvel és Kristin Bataluccóval beszélgetünk A barátok titkolnak video podcast, a színész a pletykákat terjesztő videókat „teljesen undorítónak és aljasnak” nevezte, és hozzátette, hogy ez „nagyon igazságtalan” környezetet teremtett.

Elmagyarázta, hogy ez miért késztette arra, hogy „eltűnjön”: „Kerültem a dolgokat. Lekerültem az Instagramról és a közösségi profilokról. Abbahagytam az eseményekre való járást. Abbahagytam a társasági életet.”

„Ez azért van, mert volt egy elbeszélés, amelyről soha nem is beszéltek, egy elbeszélés, amely nem igaz, és soha nem erősítettem meg vagy mondtam semmit róla. Egyszerűen eltűntem” – tette hozzá, mielőtt az egyik műsorvezető megkérte, hogy tisztázza, mire is utal pontosan.

„Az az, hogy megcsaltam. Soha nem akarok mást bevonni a dologba, de sajnos, ha egy kapcsolat a nyilvánosság előtt van, ez – ezt mindannyian a saját történeteinkből tudjuk – kikerül” – válaszolta, és nem nevezte meg kifejezetten Carpentert a szóban forgó partnerként.

„Nem akarok senki mást bevonni ebbe” – folytatta. „Nem azt kérem az emberektől, hogy a rajongóimká váljanak és kedveljenek, mert ez sem normális, de azt kérem, hogy hagyják abba a feltételezéseket, és ne ugráljanak rá erre a narratívára, ne támadjanak rám, és bármilyen módon lerángassanak.”

A 33 éves Oscar-jelöltnek van egy hároméves fia egy korábbi élettársával, és korábban nyíltan beszélt kihívásokkal teli gyermekkoráról, amely során nevelőszülőknél nőtt fel. Édesanyja 12 éves korában halt meg, miután drogfüggőséggel küzdött.

„(Ez) egyszerűen undorító és aljas” – mondta, utalva azokra a videókra, amelyeket az interneten „beleértve a szüleimet” lát, és azt mondta, hogy „utálják őt”.

„Mert valakinek, aki sok mindenen ment keresztül – és ezt nem szánalomra mondom –, de miért jó felugrani és megverni valakit, aki sok helyről jött?” – mondta.

„Olyan dolgok, amiket gyerekként láttam… és a szar, amivel minden nap küzdenem kell, és rengeteg terápiát kell végeznem. Jómagam is átéltem a függőséget, és (vagyok) józanságban vagyok, és küzdök mindezzel. Hogy aztán el akarjam rángatni azt a személyt…”

Barry Keoghan a Friends Keep Secrets podcastban foglalkozik azokkal a pletykákkal, amelyek szerint megcsalta Sabrina Carpentert. — Pop Crave (@PopCrave) 2026. április 29

A színész látszólag arról is beszélt, hogy Carpenter hetedik stúdióalbumában, a „Man's Best Friend” címmel utalt a szakításukra. A „Manchild” album vezető kislemezén például Carpenter alkalmatlan férfiakat szólított meg, ami arra késztette a rajongókat, hogy azt hihessék, hogy Keoghan ásatásnak írták.

Később elismerte, hogy zenéjének tartalma ahhoz vezetett, hogy Keoghan „sok visszhangot” kapott, amikor Gayle Kinggel beszélt. CBS Mornings tavaly szeptemberben, de azt mondta, hogy „a legtöbbször (a korábbi pasiknak) nagyon hízelgettek, amikor dalt írtak róluk, akár jót, akár rosszat”.

Keoghan látszólag a kapcsolatukról szóló pletykákra hivatkozva, amelyek a „Férfi legjobb barátja”-ból fakadtak, azt állította, hogy „egy lány készített egy videót” a kapcsolatukról, de aztán készített egy másik „videót (ami) „Elnézést, hogy kitaláltam”, de ennek ellenére „úgy tűnt, senki sem ragaszkodott hozzá” ehhez a tisztázó állásponthoz.

Valamint a A barátok titkolnak podcast, Keoghan korábban több empátiára szólított fel a közösségi médiában, és tovább mondta Louis Theroux podcast hogy mélyen megbántják azok az online kommentek, amelyek azt állítják, hogy ő egy hiányzó apa.

Később egy posztot írt, amely megduplázta álláspontját, és ezt írta: „Minden nap keményebben dolgozom azon, hogy minden szinten megtegyem magam, hogy a legegészségesebb és legerősebb ember legyek annak a fiúnak (…) Emlékezzen arra, hogy mindezt az apjáról kell olvasnia, amikor idősebb lesz. Kérlek, légy tisztelettel mindenki iránt.”

Nemrég azt mondta, hogy a megjelenésével kapcsolatos megjegyzések oda vezettek, hogy „nem akar kimenni a szabadba”.

A színész leginkább a filmben játszott szerepeiről ismert Saltburn, Banshees Of Inisherinés az új Peaky Blinders film. Ringo Starrt alakítja a hamarosan megjelenő, The Beatles köré épülő négyrészes életrajzi filmsorozatban – Harris Dickinson mellett John Lennont, Paul Mescalt Paul McCartney-t, Joseph Quinnt pedig George Harrisont alakítja.