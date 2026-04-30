Jürgen Schadeberg, erőszak és kísérteties Dél-Afrikában

A PHotoESPAÑA legutóbbi két kiadásában, tavaly pedig a valenciai Fundación Mediterráneo-ban volt alkalmunk közelebb kerülni munkásságához, de a dél-afrikai fotográfia atyjának tartott, 2020-ban elhunyt Jurgen Schadeberg nem túl népszerű szerző Spanyolországban. Még így is furcsa lenne, ha soha nem találkoznánk róla képpel: szinte egész pályafutása során Nelson Mandelát alakította, és az övé egy híres pillanatfelvétel, amelyen 1994-ben, a Robben Island-i cellában tett látogatása során örökítette meg, ahol raboskodott.

Leicával felfegyverkezve, és meg volt győződve arról, hogy a kamera küldetése az volt mutasd meg az emberiséget az emberiségnek – mi van a legbonyolultabb dolog ezen a világonszavai szerint 1931-ben született Berlinben, és hazánkban halt meg. A második világháború pusztítása és a következő évek bizonytalansága arra késztette, hogy 1950-ben elhagyja Németországot, hogy Fokvárosban keresse meg személyes paradicsomát; Ott hamar rájött, hogy az erőszak más formáit is találta.

Ennek ellenére ezúttal csak akkor ment el, amikor az elkerülhetetlenné vált; A folyóirat grafikus szerkesztője és művészeti vezetője lett Dob és úgy döntött, hogy elkötelezettségből dolgozik, hagyta, hogy ez átjárja módszereit: azokat a technikákat, gépeket és célokat (amiket saját szemével társított), amelyeket a fekete kisebbség kulturális gazdagságának szemtanúinak szolgálatába állított. Sétált Soweto utcáin, órákat töltött a bárokban, ahol a legjobb jazzt hallhatták, és fényképezte Miriam Makeba énekesnőt és aktivistát (Mama Afrika) vagy Hugh Masekela zenész.

A búrok fekete lakossággal szembeni kezelését vizsgálta és fényképezte, amikor találkozott Mandelával, a főszereplővel, mint mondtuk, produkciójának nagy részének. Ugyanabban az évben, amikor ezt a politikust bebörtönözték, és miután Henry Nxumalo riportert, munkatársát meggyilkolták, úgy döntött, hogy negatívjaival megszökik Dél-Afrikából, és körbeutazza a fél világot. Amikor évtizedekkel később visszatért, Mandelát már szabadon engedték.

Schadeberg utolsó nyughelye La Drova volt, de előtte is volt ideje fotózni Spanyolországban, főleg Malagában, bikaviadalokat, tengerparti képeket vagy a Verdiales Fesztivált, amelyen a Szent Ártatlanok napján egy ősi fandangót adnak elő. Különösen az eltűnő állásokat és szokásokat figyelte meg, beleértve a kihalás szélén álló megjelenési és létezési módokat is.

A Valenciaphoto fesztivál támogatásával az Ibáñez Cosentino Alapítvány szeptemberig az Olula del Río-i (Almería) Pérez Siquier Központban állít ki egy válogatást hét évtizedes tapasztalatát tükröző fotóiból. Olyan műveket fogunk látni, amelyek középpontjában a dél-afrikaiak apartheid alatti élete áll; Mandela, Dr. Moroka, Walter Sisulu, Yusuf Dadoo és Huddleston püspök portréi; és képek az ország közelmúlt történelmének fontos eseményeiről: az 1952-es úgynevezett Defiance Campaign, az 1958-as hazaárulási per, a Sophiatown kilakoltatása vagy az 1960-as Sharpeville-i temetés. Láthatunk majd zenészekről vagy kulturális személyiségekről készült fotókat is, mint Dolly Rathebe, Makeekela és Kippieba.

Az állóképen túl Schadeberg feleségével hozta létre a céget A Schadeberg film hogy tizenöt dokumentumfilmet készítsen a dél-afrikai társadalomról, történelemről és politikáról, köztük Hangok a Robben-szigetről 1994a BBC-vel együttműködve.

Jelenleg felesége, Claudia kezeli archívumát és népszerűsíti kiállításait – ezt a kurátorságot, Dobilaité Vilmával és Nicolás Llorensszel együtt –; Ha többet szeretne megtudni róla, tekintse át az önéletrajzát Ahogy én látom.

Jürgen Schadeberg. “A hosszú út”

PÉREZ IS ENTER

C/Múzeum, 7

Olula del Río, Almeria

2026. április 30-tól szeptember 13-ig