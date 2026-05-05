A Rolling Stones bejelentette új albumát, a „Foreign Tongues”-t Paul McCartney, Robert Smith és mások közreműködésével.

A Rolling Stones bejelentette új albumát, a „Foreign Tongues”-t, és megerősítette, hogy Paul McCartney, Robert Smith és mások vendégszereplők lesznek.

A rockveteránok látszólag megerősítették az új rekordot a múlt hónapban, amikor egy sor óriásplakát bukkant fel szerte a világon, amelyeken logójuk volt, és különböző nyelveken az „Idegen nyelvek” felirat olvasható.

Mick Jagger és társai. Később megosztották a bejegyzést hivatalos Instagram-oldalukon, aminek következtében néhány rajongó azt gyanította, hogy ez lehet az új albumuk címe.

Azelőtt „The Cockroaches” álnéven egy új anyagot dobtak be, és kiadták az energikus és karizmatikus kislemezt, a „Rough and Twisted”-et.

A banda most hivatalosan is megerősítette az új albumot, és elárulta, hogy július 10-én jelenik meg a Polydor/Universal Music gondozásában. Látogasson el ide az előrendeléshez.

A lemez 14 dalból áll majd, és a fertőző vezető kislemez, az 'In The Stars' vezeti be, amely ma (május 5-én, kedden) jelenik meg digitálisan, és május 15-én jelenik meg fizikailag.

A 'Rough And Twisted' digitális kiadása mellett is megjelenik, és mindkét szám megragadja azt a nyers és felfedező energiát, amelyre a banda a lemez során hajlik.

Jagger, Keith Richards és Ronnie Wood mellett a 'Foreign Tongues'-ban a néhai dobos, Charlie Watts egyik utolsó felvétele is megvan, mielőtt 2021-ben meghalt, valamint vendégszerepelt Steve Winwood, Paul McCartney, a The Cure-s Robert Smith és Chad Smith a Red Hot Chili Peppersből.

Az egész lemezt alig egy hónap alatt életre keltették a nyugat-londoni Metropolis Studiosban, Andrew Watt produkciójával – aki a 2024-es „Hackney Diamonds”-on is dolgozott velük.

„Szeretem ezeket a felvételeket Londonban, a Metropolisban csinálni” – mondta Jagger. „Nagyon intenzív volt néhány hetes felvétel a „Foreign Tongues”-ról. 14 nagyszerű számunk volt, és olyan gyorsan mentünk, ahogy csak tudtunk. Szeretem a helyiséget, mivel nem túl nagy, így mindenkiből érezni lehet a szenvedélyt a teremben.”

Richards hozzátette, hogy a lemez „a „Hackney Diamonds” folytonosságának érzetét kelti, és megragadja „azt a londoni hangulatot”, ami az előző lemezen volt, míg Wood hozzátette, hogy „a terem atmoszférája olyan kreatív volt, és az egész banda a csúcsformában volt az egész folyamat során”.

„Nagyon gyakran az első vételnél szögeztük le. Remélem, mindenkinek tetszik” – tette hozzá.

A három tag részt vesz a „Foreign Tongues” médiabemutatóján, később a New York állambeli Brooklynban.

Nem valószínű, hogy a Rolling Stones egyhamar bejelent egy teljes turnét. 2025 végén megerősítették, hogy elvetették a 2026-os brit és európai stadionturné terveit, mert Keith Richards nem tudott „elköteleződni” mellette.

A csoport 2024-ben indult el észak-amerikai „Hackney Diamonds” turnéjára, és a túra az adott év legnagyobb bevételt hozó zenei világkörüli turnéi listáján a hatodik helyen landolt. Utoljára 2022-ben játszottak az Egyesült Királyságban, amikor két hatalmas londoni BST Hyde Park-koncert követett egy liverpooli stadionkoncertet.