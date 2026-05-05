Jacob Elordi cannes-i filmfesztiváljának tervei összetörtek a lábtörés miatt

A Cannes-i Filmfesztivál közel állt ahhoz, hogy egy 6 láb magas filmsztár szerepeljen a verseny zsűrijében.

Jacob Elordi, aki egy elfoglalt időszakon ment át olyan egymás utáni projektekkel, mint Guillermo del Toro FrankensteinSmaragd Fennell Wuthering Heights és a Sam Levinson új évada Eufóriamegerősítették a zsűriben való helyet Park Chan-wook elnök vezetésével. Ám a színész eltörte a lábát, ami szinte lehetetlenné tette a találkozót, mert fizikailag kellett a palota lépcsőin fel-alá pattanni, és oda-vissza repülni a vetítésekre és a zsűri kötelezettségeire.

Elordi lábsérüléséről először a hírt Hatodik oldal. A Hollywood Reporter forráson keresztül megerősítette a sérülés tényét. A színész képviselője nem kért megjegyzést.

Azonban nem ez az első fizikai kihívás. Alatt A Hollywood Reporter színész kerekasztal, Elordi megerősítette, hogy hátsérülése megállította rögbi karrierjét, és elindította a színészi pályára való átállást. Aztán a Wuthering Heights forgatása közben a kórházban kötött ki másodfokú égési sérülésekkel egy zuhanybaleset következtében.

„A teljes történet erről szól, amikor csináltam Frankensteinrengeteg smink volt az ujjaimban és a lábamban, és az egész forgatáson rajta hagytam, mert nem bírtam lemosni az egészet” – mesélte. Nemes. – Mint Heathcliff [in Wuthering Heights]beborítottam a rüh és a kosz, és arra gondoltam: „Nem csinálom többet, minden este rendesen megtisztítom a lábam, és másnap frissen bemegyek dolgozni.” Elmentem hát megtisztítani a lábam, hátradőltem, a hátam belesüppedt a gőzgombba, és sikoltozva felálltam; felszakította a hátamat. Amikor hétfőn dolgozni mentem, másodfokú égési sérülésem volt.”

Amint azt korábban bejelentettük, a dél-koreai filmes a zsűri elnöke lesz Demi Moore mellett, aki Coralie Fargeat filmjének cannes-i debütálásától kapott lendületet. Az anyag; Ruth Negga akinek Szerető premier versenyen 2016-ban; francia sztár és Cannes-ban állandó Isaach De Bankolé; Stellan Skarsgård, aki visszatér a Croisette-be a Joachim Trierben aratott tavalyi diadal után. Szentimentális érték; Hamnet Chloé Zhao filmrendező, aki 2015-ben debütált Dalok Testvéreim tanítottak engema Cannes-i rendezők kéthetében vetítve; Diego Céspedes chilei filmrendező, akinek debütált A flamingó titokzatos tekintete megnyerte a tavalyi Un Certain Regard Prize-t; Laura Wandel belga filmrendező, az Un Certain Regard díjazottja Játszótér; és Paul Laverty skót forgatókönyvíró, Ken Loach régi munkatársa, aki két Arany Pálma-díjast írt (A szél, amely megrázza az árpát és Én, Daniel Blake).

A kilenctagú zsűri a 22 versenyben lévő film egyikének ítéli oda az Arany Pálmát a május 23-i ünnepségen. A 79. Cannes-i Filmfesztivál május 12-23.