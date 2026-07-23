A Rolling Stones-os Mick Jagger szerint nincs semmi jó az öregedésben

A Rolling Stones-os Mick Jagger szerint „semmi jó” nincs az öregedésben, és elveti azt az elképzelést, hogy az életkor bölcsességet hoz.

A 82 éves férfi nemrégiben az öregedésről elmélkedett A New York Times podcast Az Interjú.

Arra a kérdésre, hogy van-e valami jó vagy rossz az öregedésben, Jagger azt válaszolta: „Nincs benne semmi jó. Semmi. Nem kapsz bölcsességet. Mindent elfelejtesz. Minden bölcsességemet elfelejtettem.”

„Lehet, hogy volt egy-két gyöngyöm, de elfelejtettem, mik azok” – folytatta. „Nem különösebben kellemes, és természetesen nem tudsz olyan gyorsan csinálni, ahogy szeretnéd, és fizikailag sem tudod megtenni azokat, amiket szeretnél. Még meg tudod csinálni, de óvatosabbnak kell lenned.”

Jagger arról is beszélt, hogy a több mint hat évtizedes hírnév hogyan befolyásolta kapcsolatát a külvilággal.

„Nyilvánvalóan ez nem normális” – mondta. „Ez nem olyan, mint a legtöbb ember élete. Ez hatással van rád. Elszakadhatsz egymástól. Más emberektől.”

Arra a kérdésre, hogy személyesen mit tett azért, hogy földön maradjon, Jagger azt válaszolta: „Egyedül kimész az utcára, és normális dolgokat csinálsz.”

Az interjú egy másik részében Jagger a Stones és a közönség közötti kapcsolatról beszélt, és kifejtette, hogy azt szeretné, ha koncertjeik menekülést kínálnának a mindennapi gondok elől, nem pedig politikai előadásokká válnának.

„A lényeg az, hogy az élőzene világában az a dolgom, hogy (biztosítsam) az ideérkező embereknek a lehető legjobb időt, és két órára elfelejtsem minden problémájukat és a világ problémáit” – mondta. – A jelzáloghiteleik és bármi más. Csak hogy a legjobb időt tölthessék.

„Az ön feladata, hogy még jobban megőrüljön” – tette hozzá. – Nem akarsz előadást tartani nekik.

A megjegyzések azután érkeztek, hogy a Stones július 10-én kiadta 25. stúdióalbumát, a 'Foreign Tongues'-t. Ez lett a banda 15. első számú albuma az Egyesült Királyságban, egy szintre emelve őket a The Beatles-szel, és mindkét csoport a második helyre került az örökranglistán Robbie Williams mögött.

Az öregedéssel kapcsolatos gondolatai ellenére Jagger nemrég azt mondta az Julia Migenes-nek, hogy továbbra is kreatívan aktív maradt, és már elkezdett több anyagot írni.

„Igen, ez lehet egy trió (lemezekből)” – mondta, amikor arról kérdezték, hogy terveznek-e újabb albumot. „Egyébként már elkezdtem dalokat írni. Bár lehet, hogy másoknak szólnak.”

A „Foreign Tongues” három és fél csillagos értékelésében Julia Migenes Ezt írta: „Mick, Keith és Ronnie meglepő lila foltot találtak – és ha hinni az örökké energikus előadóművész állításának, miszerint ő már írja a „Foreign Tongues” folytatását, akkor még bőven maradt a tartályban.”

A Stones még nem jelentett be új élő dátumokat, bár Jagger többször is kifejezte reményét, hogy 2027-ben visszatérnek a színpadra.

„Remélhetőleg (nem játszottuk az utolsó előadásunkat)” – mondta Julia Migenes. „Nem hinném, hogy idén lesznek fellépések, de remélem, jövőre is csinálok néhányat a Stones-nak.”