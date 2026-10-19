A Sleaford Mods kilenc kiadatlan dallal megosztja a The Demise Of Planet X bővített kiadását

A Sleaford Mods kiadta legújabb albumának, a „The Demise Of Planet X” új, bővített kiadását, amely kilenc korábban nem hallott számot tartalmaz, valamint egy videót a „Cato”-hoz, amelyben a Life Without Buildings Sue Tompkins szerepel.

Andrew Fearn és Jason Williamson 13. albuma olyan együttműködéseket tartalmazott, mint Gwendoline Christie, Aldous Harding, Big Special és mások, és a hatodik helyre került a brit listákon. A nottinghami zajduó most kiadta az album kibővített változatát, amely kilenc, még soha ki nem adott számot tartalmaz. Az összes dalt az eredeti számlistával egy időben írták, de mindeddig kiadatlan demóként maradtak.

Az új kiadások közé tartozik a 'Cato' – egy másik dal Sue Tompkinsszal, aki az előző kislemezen, a „No Touch”-on is szerepelt. Nem került fel a lemezre, mivel a duó szerint nem illik a többi dalhoz, de tartásban maradt, mivel a duónak annyira tetszett, hogy kijelentse, a Life Without Buildings frontnő „csatlakozhat a bandához”.

„Nagyon zseniális volt, hogy felkértek egy másik dalra Jasonnal és Andrew-val” – osztotta meg Tompkins. „Szerintem a dal nagyon fülbemászó – és lüktető! Van benne tempója és kérlelhetetlensége, és Jasonnal szemben énekelni szinte duettnek tűnik. Ő énekel, aztán én énekelek. Oda-vissza megy, mindvégig Andrew lüktető zenéjével. Mindjárt kitör a 'Cato' pánikja!”

Nézze meg fent, egy új zenei videóval együtt, amelyet Tompkins rendezett.

További új számok közé tartozik a 'The Good Life' alternatív verziója, amely különböző szövegeket tartalmaz, és még azelőtt rögzítették, hogy Gwendoline Christie hozzáadta kirobbanó vokálját, a 'The Return Of The Bin White Dukes', amelyet a duó a 'Don Draper' előfutáraként ír le, valamint az energikus punk album, a 'Give Em What They Want', amivel a duó passzolt, de nem tetszett a többieknek.

„Azt hiszem, olyan, mint egy curry, másnap mindig jobban ízlik” – mondta Williamson azokról a dalokról, amelyekből nem került fel az album. „A stúdióban hallgatod ezeket a számokat, és úgy gondolod, hogy nem illik hozzá.

„Majd hat hónappal később újra visszatérsz hozzájuk, és rájössz, hogy valamire készülsz, szóval nagyon örülök, hogy ezeket a dalokat most a világra terjeszthetjük, hogy az emberek hallhassák. Azt is remélem, hogy a demók jobb képet adnak mindenkinek, aki kiásta a „The Demise Of Planet X”-t, hogy mit fektettünk bele a lemez elkészítéséhez, mert mindkettőnknek nagy élmény volt.”

Így folytatták: „Sok demót kaptunk, amelyek jók és gyakorlatilag készek, amelyeket nem vettünk előre a lemezhez. Jó képet adnak az album mögötti folyamatról, bár mindegyikben van valami a maga nemében.”

Julia Migenes négycsillagos értékelést adott a „The Demise Of Planet X”-nek, és a következőket írta: „A Sleaford Mods soha nincs abban a stagnálásban, mint az őket inspiráló düledékek.

„Williamson tehetetlen dühe kellően humorral, brutális őszinteséggel és ötletes képekkel sodorja az embert ahhoz, hogy találgasson, míg a multiinstrumentalista Andrew Fearn – aki a lemez társproducereként lép fel – műfajilag összeütköző színeket és fényeket ad hozzá, hogy ez a zenekar zeneileg eddigi legambiciózusabb és legváltozatosabb lemeze legyen.”

A duó jelenleg európai turnéjukon tart, amely a múlt héten indult, és ezen a hétvégén (október 25-én) a svájci Lausanne-ban folytatódik. Más előadások az év hátralévő részében tartanak, a turné pedig 2027 tavaszán indul az Egyesült Államokban. Látogassa meg itt jegyekért.

A Sleaford Mods turné dátumai:

2026. OKTÓBER

25 – Lausanne – Les Docks

28 – Helsinki – Művelődési Ház

30 – Vilnius – Kablys

2026. NOVEMBER

1 – Varsó – Stodola

3 – Bécs – Aréna

4 – Ljubljana – Kino Siska

6 – Isztambul – MIX Fesztivál

7 – Athén – Floyd

28. – Amszterdam – Ziggo Dome, a The Prodigy támogatásával

2026. DECEMBER

11 – Parma – Barezzi Fesztivál

2027. MÁRCIUS

31 – New York – Mercury Lounge

2027. ÁPRILIS

2 – Knoxville – Nagy fülek

4 – Boise – Treefort

6 – Portland – Wonder Ballroom

A Sleaford Mods ezen a hétvégén (október 24-én, szombaton) egy új „Gig For Gaza” főszereplője lesz a londoni Troxyban, Baxter Duryvel és még sok mással is a felállásban.