Harry Styles „Together, Together” turnédokumentumfilmje érkezik a mozikba

Harry Styles „Together, Together” turnédokumentumfilmje készül John Wilson rendezőtől.

Styles kiadta negyedik szólóalbumát Kiss All The Time címmel. Disco, alkalmanként márciusban. Ennek megünneplésére egyszeri show-t játszott a manchesteri Co-op Live Arénában, mielőtt májusban elindította az „Together, Together” turnéját.

A jelenleg is zajló, 82 napos turné első szakaszán Styles hat várost látogatott meg szerte a világon. Az előadások során 12 éjszakát töltöttek a londoni Wembley Stadionban és 30 éjszakát a New York-i Madison Square Gardenben.

-tól származó jelentés szerint FajtaJohn Wilson, a meglepetés kasszasláger mögött álló rendező A beton története és az HBO-n Hogyan kell John Wilsonnalaugusztus óta forgatja Styles New York-i rezidenciáját, a felvételeket dokumentumfilmben és élő koncertes hibrid filmben használják fel.

Az egyik forrás azt állította, hogy „a turnéban résztvevő mindenki hiteles emberi történetei lesznek – az énekestől és rajongóitól kezdve a színfalak mögötti számtalan emberig”. A tervek szerint a filmet teljes körűen bemutatják a mozikban. A Harry Styles: Egy éjszaka Manchesterben című filmet a Netflixen forgatták és adták ki.

Styles csapata nem kommentálta a jelentést, de a hétvégén Wilson igen foltos a Styles forgatása New Yorkban.

Elmegy az eszem a John Wilson harry styles crossovertől, és nincs senki, akivel beszélhetnék róla https://t.co/eH6s2qPev4 — claudia (@girlluncle) 2026. október 16

Styles Madison Square Gardens rezidenciája e hónap végén ér véget, a melbourne-i és sydneyi bemutatók előtt.

A múlt hónapban Styles bejelentette „Together, Together” turnéjának meghosszabbítását. A „végső” előadások során visszatér a Wembley Stadionba, ahol további három előadást tart majd számos észak-amerikai és európai találkozó után. A rajongók egy Glastonbury alakú rést is észrevettek a turné menetrendjében.

A Harry Styles 2027-es turnéjának dátumai:

ÁPRILIS

2 – Phoenix, AZ @ State Farm Stadium *

3 – Phoenix, AZ @ State Farm Stadium *

9 – Dallas, TX @ AT&T Stadion ^

10 – Dallas, TX @ AT&T Stadion ^

23 – Los Angeles, CA @ Rose Bowl Stadion +

24 – Los Angeles, CA @ Rose Bowl Stadium +

MÁJUS

7 – Toronto, ON @ Rogers Stadion ~

8 – Toronto, ON @ Rogers Stadion ~

21 – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadion =

22 – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadion =

28 – Chicago, IL @ Soldier Field #

29 – Chicago, IL @ Soldier Field #

JÚLIUS

2 – Berlin, DE @ Flughafen Tempelhof >

3 – Berlin, DE @ Flughafen Tempelhof >

16 – Párizs, FR @ Plenitude Arena %

17 – Párizs, FR @ Plenitude Arena %

30 – Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano <

31 – Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano <

AUGUSZTUS

7 – Róma, IT @ Circo Massimo &

8 – Róma, IT @ Circo Massimo &

18 – Dublin, IE @ Croke Park $

20 – Dublin, IE @ Croke Park $

25 – London, Egyesült Királyság @ Wembley Stadion Csatlakoztatja: EE @

27 – London, Egyesült Királyság @ Wembley Stadion Csatlakoztatja: EE @

28 – London, Egyesült Királyság @ Wembley Stadion Csatlakoztatja: EE @

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