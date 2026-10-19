Harry Styles „Together, Together” turnédokumentumfilmje érkezik a mozikba

2026.10.19. Radio Free Alice (2026), photo by Tom Oxley

Harry Styles „Together, Together” turnédokumentumfilmje készül John Wilson rendezőtől.

Styles kiadta negyedik szólóalbumát Kiss All The Time címmel. Disco, alkalmanként márciusban. Ennek megünneplésére egyszeri show-t játszott a manchesteri Co-op Live Arénában, mielőtt májusban elindította az „Together, Together” turnéját.

A jelenleg is zajló, 82 napos turné első szakaszán Styles hat várost látogatott meg szerte a világon. Az előadások során 12 éjszakát töltöttek a londoni Wembley Stadionban és 30 éjszakát a New York-i Madison Square Gardenben.

-tól származó jelentés szerint FajtaJohn Wilson, a meglepetés kasszasláger mögött álló rendező A beton története és az HBO-n Hogyan kell John Wilsonnalaugusztus óta forgatja Styles New York-i rezidenciáját, a felvételeket dokumentumfilmben és élő koncertes hibrid filmben használják fel.

Az egyik forrás azt állította, hogy „a turnéban résztvevő mindenki hiteles emberi történetei lesznek – az énekestől és rajongóitól kezdve a színfalak mögötti számtalan emberig”. A tervek szerint a filmet teljes körűen bemutatják a mozikban. A Harry Styles: Egy éjszaka Manchesterben című filmet a Netflixen forgatták és adták ki.

Styles csapata nem kommentálta a jelentést, de a hétvégén Wilson igen foltos a Styles forgatása New Yorkban.

Styles Madison Square Gardens rezidenciája e hónap végén ér véget, a melbourne-i és sydneyi bemutatók előtt.

A múlt hónapban Styles bejelentette „Together, Together” turnéjának meghosszabbítását. A „végső” előadások során visszatér a Wembley Stadionba, ahol további három előadást tart majd számos észak-amerikai és európai találkozó után. A rajongók egy Glastonbury alakú rést is észrevettek a turné menetrendjében.

A Harry Styles 2027-es turnéjának dátumai:

ÁPRILIS
2 – Phoenix, AZ @ State Farm Stadium *
3 – Phoenix, AZ @ State Farm Stadium *
9 – Dallas, TX @ AT&T Stadion ^
10 – Dallas, TX @ AT&T Stadion ^
23 – Los Angeles, CA @ Rose Bowl Stadion +
24 – Los Angeles, CA @ Rose Bowl Stadium +

MÁJUS
7 – Toronto, ON @ Rogers Stadion ~
8 – Toronto, ON @ Rogers Stadion ~
21 – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadion =
22 – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadion =
28 – Chicago, IL @ Soldier Field #
29 – Chicago, IL @ Soldier Field #

JÚLIUS
2 – Berlin, DE @ Flughafen Tempelhof >
3 – Berlin, DE @ Flughafen Tempelhof >
16 – Párizs, FR @ Plenitude Arena %
17 – Párizs, FR @ Plenitude Arena %
30 – Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano <
31 – Madrid, ES @ Riyadh Air Metropolitano <

AUGUSZTUS
7 – Róma, IT @ Circo Massimo &
8 – Róma, IT @ Circo Massimo &
18 – Dublin, IE @ Croke Park $
20 – Dublin, IE @ Croke Park $
25 – London, Egyesült Királyság @ Wembley Stadion Csatlakoztatja: EE @
27 – London, Egyesült Királyság @ Wembley Stadion Csatlakoztatja: EE @
28 – London, Egyesült Királyság @ Wembley Stadion Csatlakoztatja: EE @

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Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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