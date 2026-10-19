Az „Újra fel” bepillanthatunk az elit műkorcsolya függöny mögé (exkluzív előzetes)

Újra fel a funkció debütálása cseh rendező és zeneszerző Eliška Andršová Cílková. Barbora Vránková, a háromszoros cseh műkorcsolyabajnok time-lapse portréja életének 15 és 18 éves kora közötti sarkalatos időszakát örökíti meg.

A film világpremierje október 24-én a Ji.hlava Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon lesz, a fesztivál First Lights és a Czech Joy Competition keretében. A filmet október 29-én mutatják be a cseh mozik a Pilot Film és a nutprodukce gondozásában. Újra fel december 4-től minden európai területen elérhető lesz az HBO Max-on.

A cseh Jihlava városában debütáló doki Vránkovát minden nap látja, hogy Olaszországban edz az európai műkorcsolya-elit között, álmát valósítja meg: Európa – talán világbajnok – legyen. „Barbora egy olyan világban nő fel, ahol az ember értékét teljesítményen, pontszámokon és helyezéseken mérik” – emeli ki a film összefoglalója. „Ahogy a nyomás nő, válság következik, és röviddel az első Európa-bajnoksága előtt – arra az eseményre, amelyre egész életében készült – visszavonul.”

A megfigyelő film „törékeny, meghitt bepillantást ígér az elit műkorcsolya függönyének mögé”, egy olyan világot, amelyet közelről ritkán láthatunk. Andršová Cílková (rövidfilmek A közeli felvételtől a széles felvételig, Pripjat zongora), rendezte Újra fel és összeállította a kottáját is.

„Spinning – piruett – hurok. A lelátóról a műkorcsolya könnyednek tűnik” – mondja a filmrendező. „Közelről azonban tele van nehéz légzéssel, a jeget kaparó pengékkel és a gravitációval küzdő test hangjaival minden ugrásnál.”

És megosztja: „Tizenhárom éves korom óta része az életemnek a műkorcsolya. Olyan korban kezdtem, amikor már túl késő volt az elitkarrierre gondolni, így a sport mindenekelőtt az öröm maradhatott, amelyre mindig visszatérek. A saját jégen szerzett tapasztalataim is meghatározták a film elkészítését. Barbora eredményein túl az is érdekelt minket, hogy milyen a mindennapi szépsége az elhythi sportnak. és annak nyomása – és mi történik az emberrel, aki benne nő fel.”

Andršová Cílková azt is elmagyarázza: „Néhány edzésen együtt engedhettünk a jégre Barborával, így a film egy részét közvetlenül korcsolyára forgattuk, hogy vizuálisan és hangosan is a lehető legjobban elkülönüljünk a hagyományos sportközvetítésektől.”

Újra fel a nutprodukce, az HBO Europe és a prágai FAMU koprodukciója. A vezető producerek Lukáš Kokeš a nutprodukce-nál, Hanka Kastelicová és Tereza Bóna Keilová az HBO Europe-nál, valamint Lenka Medová és Tomáš Šimon a Studio FAMU-nál. A filmet a Cseh Audiovizuális Alap és a Kreatív Európa MEDIA támogatta.

THR most már kizárólag az előzetesét mutathatja be Újra fel. Készüljön fel arra, hogy első pillantást vethessen az odaadásra, az izzadságra, a fájdalomra, a könnyekre – és még sok mindenre. Végül is, ahogy a műkorcsolyázó mondja az előzetesben: „Néha elesek.”