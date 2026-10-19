Nicolas Cage készen áll arra, hogy bemutassa a készülő film előzetesét A megye legjobb palacsintája.

Az IFC Films november 20-án bemutatja Ken Sanzel író-rendező krimijét bizonyos mozikban és digitális platformokon. Cage, Justin Long, Shelley Hennig, Lauren German, Ravi Patel, Brandon Mychal Smith, Kelly Greyson, Jaylen Moore és Michael Sirow teszik teljessé a szereplőket.

Cage főszereplője egy The SOB nevű, gyorsan beszélő szélhámos, A megye legjobb palacsintája A középpontjában egy lenyűgöző kisvárosi étterem áll, amely a szélhámos szövetségi ügynökök részvételével zajló erőszakos ütközet helyszínévé válik.

„Kilenc évvel ezelőtt volt egy szennyezett merevlemez a CIA-n” – jelenti ki Cage az előzetesben. „Remélem, hogy a merevlemezből bevételt lehet szerezni.”

Később megkérdezi: „Miért gondolod, miért ragaszkodtam ahhoz, hogy itt találkozzunk? A palacsintáért?”

A megye legjobb palacsintája producernek számít Eduard Osipov, Raja Collins, Eric Brenner, Niko Fomenko, Gary Preisler és R. Wesley Sierk III. Az ügyvezető producerek közé tartozik John D. Straley, Audra Gricius, Jina Panebianco, Lance Kawas, Ahmed S. Boomrod, Eugene Pruss és Nadine de Barros.

Cage legutóbbi szolgáltatásai közé tartozik Az ács fia, Fegyverforgatók és Hosszú lábúvalamint a sorozat főszerepét Spider-Noir. Az Oscar-díjas színészt hamarosan az NFL-legenda, John Madden főszereplésével láthatjuk Christian Bale mellett az Amazon MGM Studios életrajzi filmjében. Felizgat David O. Russell rendezőnek.

Long hamarosan megjelenő filmjei között szerepel a horror címe Tetvek és az Amazon MGM romantikus vígjátéka Megérdemlitek egymástPenn Badgley és Meghann Fahy mellett.