Paul Weller, a Madness, a Primal Scream Bobby Gillespie-je, a Sex Pistols Glen Matlockja és még sok más a London Artists számára a gázai adománygyűjtő koncerthez

Paul Weller, Madness, Bobby Gillespie, Glen Matlock és még sokan mások is fellépnek még ebben a hónapban a londoni Artists for Gaza adománygyűjtő koncerten – tekintse meg az összes részletet alább.
Ezen a vasárnapon (május 17-én) a londoni Scalában az Artists for Gaza ismét pénzt gyűjt a Egészségügyi dolgozók 4 PalesztinaA Gázai Medics Szolidaritási Alapja – amely segíti a gázai szülészeti osztályok újjáépítését, valamint mobil klinikákat finanszíroz és ösztöndíjakat fizet a gázai orvosoknak – adományozhat és jegyeket találhat. itt.
Az első két Artists for Gaza rendezvény több mint 55 000 fontot gyűjtött össze az UNICEF gázai felhívására, és életmentő segélyt nyújtottak, beleértve az élelmet, az orvosi ellátást és a menedéket a humanitárius válságnak kitett gázai emberek számára; egy ENSZ-bizottsági vizsgálattal, amely szeptemberben arra a következtetésre jutott, hogy Izrael népirtást követett el Gázában, amit Izrael tagadott. BBC News).
Az idei kiadásban Weller, a Sex Pistols basszusgitárosa, Matlock, a Madness tagjai, Suggs, Barso, Bedders és Lee Thompson, a Roxy Music szaxofonosa, Andy Mackay, Kevin Rowland és Clive Langer a Deaf Schoolból együtt lépnek fel a színpadon.
A DJ szettek a The Specials alapítójától, Jerry Dammerstől, Gilles Petersontól, Simon Bartholomew-tól, Aitch B of Soul II Soultól, DJ Prime Cutstól, David Holmestól, a Beirut Collective-től, Jeremy Healey-től, Lascelles Gordontól és a Primal Scream frontemberétől, Gillespie-től származnak.
A vasárnapi eseményről szólva Gillespie az Artists for Gaza alapítóját, Chris Sullivant „egy régi barátnak, akit nagyon tisztelek”, és hozzátette: „Amikor elmondta, mit tervez az izraeli megszálló erők által Gázában lemészárolt emberekkel, azt mondtam, hogy szívesen részt vennék benne.
„Úgy gondolom, hogy ez korunk emberi jogi kérdése. Súlyos történelmi igazságtalanságot követtek el a palesztin néppel szemben. Kormányunk bűnrészes az Izrael által lefolytatott népirtásban. Támogatom a palesztinok küzdelmét az egyenlő jogokért és az igazságosságért.”
A Dexys Midnight Runners alapítója, Rowland megismételte ezeket az érzéseket, és azt mondta: „Az Artists for Gaza-t akarom játszani, mert emberi lényként kötelességem megtenni, amit csak lehet. Ártatlan embereket mészárolnak le, és a kormányunkat ez nem érdekli.”
További élő szetteket az acid jazz zenekar, a Galliano, a Natty Bo and the Top Cats, az Errol Linton Band és a The Black Kat Boppers. Lesz még egy vintage bakelitszoba is, ahol Eddie 'Acid Jazz' Pillar, Bob Jones, Snowboy, Dean Thatcher, Paul 'Smiler' Anderson, valamint egy Northern Soul szett a Wigan Casino főszereplői, Amanda és Val, a 6Ts egész estés a 100 Club alapítójában, Ady Croasdell-ben és a Lewisdell-i S.
A reggae teremben veterán válogatók lesznek, köztük MC Kinky, Oxman, Dub Vendor, a legendás zenei producer, Howie B – a legismertebb a Bjorkkal való együttműködés, a Gaz 'Rockin Blues' Mayall, a Mi-Soul Keith Lawrence, Darren Bennet és a dancehall úttörője, Festus Coxsone atya.
Amellett, hogy platformot biztosít a kreatív közösség számára, hogy létfontosságú alapokat gyűjtsön össze, az e havi Artists for Gaza eseményt Finbar Sullivan, Chris Sullivan és Leah Seresin fia emlékére tartják, akit idén áprilisban öltek meg.
Finbart mélyen meghatotta a gázai gyerekek szenvedése, ami előléptette apját, Chris-t, hogy megalapítsa az Artists for Gaza szervezetet. A sajtóanyagok azt állítják, hogy Finbar a kezdetektől fogva nagymértékben részt vett az Artists for Gaza programban, ezért úgy érezte, hogy ez egy „megfelelő elkötelezettség” számára.
Nem ez lesz az első alkalom, hogy Gillespie és Weller találkozik, hogy felhívják a figyelmet Palesztinára és felhívják a pénzt. 2024-ben ők ketten csatlakoztak a Kneecaphez egy „Gig For Gaza” jótékonysági show-ban az O2 Academy Brixtonban.
Ezt az eseményt úgy írták le, mint egy módja annak, hogy összehozzanak „néhány rendkívüli tehetséget, hogy összegyűjtsék az égetően szükséges forrásokat és felhívják a figyelmet”, és az összes bevétel közvetlenül TÉRKÉP (Medical Aid For Palestiinians) és a Gaza Forever – mindkettő alapvető segítséget nyújt, beleértve az élelmiszert, az orvosi ellátást és a sürgősségi menedéket a városban szenvedők számára.
Azelőtt a Primal Scream egy palesztin menekült focicsapat meztervezésében működött közre, Weller pedig azzal fejezte ki támogatását Palesztina mellett, hogy „ellenzi a népirtást és az etnikai tisztogatást”, és a gitárerősítője fölé terített palesztin zászlóval lép fel.
A két művész több tucat művészhez csatlakozott, és aláírta a Heavenly Recordings levelét, amely támogatja a zenészek és művészek szólásszabadságához való jogát, miután a Kneecap ellen reagált a palesztinai népért, és nyomást gyakorolt rájuk, hogy töröljék őket a fesztiválok sorából.