Paul Weller, a Madness, a Primal Scream Bobby Gillespie-je, a Sex Pistols Glen Matlockja és még sok más a London Artists számára a gázai adománygyűjtő koncerthez

Paul Weller, Madness, Bobby Gillespie, Glen Matlock és még sokan mások is fellépnek még ebben a hónapban a londoni Artists for Gaza adománygyűjtő koncerten – tekintse meg az összes részletet alább.

Ezen a vasárnapon (május 17-én) a londoni Scalában az Artists for Gaza ismét pénzt gyűjt a Egészségügyi dolgozók 4 PalesztinaA Gázai Medics Szolidaritási Alapja – amely segíti a gázai szülészeti osztályok újjáépítését, valamint mobil klinikákat finanszíroz és ösztöndíjakat fizet a gázai orvosoknak – adományozhat és jegyeket találhat. itt.

Az első két Artists for Gaza rendezvény több mint 55 000 fontot gyűjtött össze az UNICEF gázai felhívására, és életmentő segélyt nyújtottak, beleértve az élelmet, az orvosi ellátást és a menedéket a humanitárius válságnak kitett gázai emberek számára; egy ENSZ-bizottsági vizsgálattal, amely szeptemberben arra a következtetésre jutott, hogy Izrael népirtást követett el Gázában, amit Izrael tagadott. BBC News).

Az idei kiadásban Weller, a Sex Pistols basszusgitárosa, Matlock, a Madness tagjai, Suggs, Barso, Bedders és Lee Thompson, a Roxy Music szaxofonosa, Andy Mackay, Kevin Rowland és Clive Langer a Deaf Schoolból együtt lépnek fel a színpadon.