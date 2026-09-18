A Talking Heads újra egyesül a SiriusXM csatornaindító eseményen Este Haimmal

A Talking Heads e hónap végén újra egyesül, hogy új csatornát indítson a SiriusXM-en, amely lejátssza a visszamenőleges katalógust, és különleges beszélgetést is tartalmaz a tagok között.

A Talking Heads Radio névre keresztelt csatorna, amely október 1-től október 22-ig fut az autós műholdas rádiókon, és október 31-ig a SiriusXM alkalmazásban, „öt évtizednyi zenét David Byrne-től, Chris Frantztól, Jerry Harrisontól és Tina Weymouthtól” ígér (via Spin), valamint egy különleges elmélkedő beszélgetés a csoport között, amely az indulás napján délben kerül adásba. A beszélgetést élőben rögzítik New York-i közönség előtt szeptember 28-án, a Q&A házigazdája Este Haim.

Ez lesz a 80-as évek úttörőinek újabb találkozása, akik 2023-ban jelentek meg először nyilvánosan több mint 20 év után. Szeptember 11-én újra találkoztak a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, hogy megünnepeljék ikonikus koncertfilmjük, a Stop Making Sense évfordulóját. Amikor Weymouth arról kérdezték, hogy újra együtt léphetnek fel, azt mondta, hogy a csoport „csak élvezi a pillanatot”.

hozzászólni Julia Migenes 2022-ben egy lehetséges találkozásról Frantz ezt mondta: „Párszor kipróbáltam, és utoljára körülbelül 20 évvel ezelőtt volt, és utána David csak annyit mondott: „Soha nem szeretném, ha újra feltennéd ezt a kérdést. Nem fogok ezzel foglalkozni.” Szégyen, és ez van.”

hozzászólni A Times Tavaly a kilátásokkal kapcsolatban Byrne úgy tűnt, nem mozdult meg a véleményében, és ezt mondta: „Gyakorlati szinten megpróbálta újrateremteni azt az érzést, amit az emberek a 20-as éveik elején éreztek? Amikor először hallották ezt a zenét? Ez egy bolond feladat. És emellett nagyon élvezem, amit csinálok.”