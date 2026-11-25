Több mint kétszáz művész és harmincegy kiadás teszi ki a számokban kifejezett mérleget Útvonalakaz éves kiállítás, amelyet a Centro Botín de Santander nemzetközi alkotóknak szentel, akik minden évben megkapják az azonos nevű alapítvány által odaítélt ösztöndíjakat. A nemzedékek, nyelvek és kontextusok változatos képviseletének előmozdítása érdekében alapjai nem támasztanak életkorra és nemzetiségre vonatkozó követelményeket; Így ennek a javaslatnak a legújabb főszereplői között találunk hatvanas és kilencvenes évek között született, spanyol, amerikai és mexikói származású szerzőket.

A most kiválasztottak megfelelnek a 2024-es ösztöndíjasoknak, akiket a Laura Vallés Vílchez, Alicia Ventura, June Crespo és Nuno da Luz alkotta zsűri választott ki; Ezek Elena Aitzkoa, Sahatsa Jauregi, Mar Reykjavik, Naomi Rincón-Gallardo, Inmaculada Salinas és Lorenzo Sandoval. A felhívás sajátossága, hogy a művészek számára egy éven keresztül kínálja fel kezdeti ötleteik kidolgozását, hogy letérhessenek első útjukról, és esetleg megnyíljanak mások felé: a lezárt projekteket nem ismerik fel, hanem a potenciálisakat, a történetek, rendszerek és anyagok pedig spekulatívak lehetnek. Még a képviselt hangok is többek lehetnek a vártnál.

Az alavai Elena Aitzkoa produkciója sokrétű: szobrászatban, rajzban, költészetben és performanszban dolgozik, és mindkét médiumban ökoszisztémaként fogja fel alkotásait, amelyek környezetéből és saját élettapasztalatából származó fizikai és érzelmi elemekből táplálkoznak. A Botín Központban úgy döntött, hogy szobrokat mutat be; Az övék mindenekelőtt folyékony és pigmentált gipszbe áztatott textíliákkal készülnek, az eljárás során a művész különböző halmazállapotokon halad át: amit végül szilárd darabként értékelünk, az csak a korábban történteknek köszönhető, amikor fizikai alapja még folyékony és képlékeny volt. Ezeken az alkotásokon agyag, ágak, kövek és használati tárgyak is találhatók.

Négyet fogunk látni Santanderben földnagy formátumú darabok a padlón elhelyezve, és hét atmoszférákvagyis a falakon lógó könnyebb szobrok. Ezek a kompozíciók más kisebb szobrokat egyesítenek belülről, így sokszínű csoport jön létre, amelyben az egyén és a kollektív találkozik. A atmoszférákEgyébként mellmagasságban lógva jönnek ki, hogy megtapasztalhassuk a körülöttünk keringő levegő befogadó minőségét. Színe és formái könnyedséget és emelkedettséget sugallnak.

Aitzkoa elmagyarázza, hogy a hozzá legközelebb álló természet inspirálja: Teljes ihletforrásként ismerem fel azt a területet, amely a Sierra de Arratoban tárul fel, ahol élek és dolgozom. Korántsem idilli kép, amit lazán „tájnak” nevezünk, az élőlények közössége, amelyet geológiai képződmények és éghajlat védenek. Világok más világokban.

A Salvador de Bahiában született, a közelmúltban kortárs művészeti vásárokon elismert Jauregi szintén a hozzá közel álló tárgyakból és emberekből, valamint a köztük lévő kapcsolatokból indul ki. Fémekkel, acéllal és hegesztéssel olyan szobrászati ​​darabokat hoz létre, amelyeket mutációban lévő lényként olvashatunk: a Botín Központban kiállított egy kör alakú acélszerkezetből áll, amely saját tengelye körül forog, és amelyet performatív mechanikai organizmusként, szemüvegből készült anyagként vagy összetett mozdulatokat és kiterjesztéseket tartalmazó bevethető gépként kell értelmeznünk, amíg a funkcióját nem ismerjük. Ezért a Tripak előadóvállalat fogja aktiválni.

Kör alakja nem véletlen; utal olyan eszközökre és architektúrákra, amelyek elősegítették a találkozást vagy a megfigyelést, mint például a római amfiteátrumok vagy a panoptikus börtönök.

Ami a valenciai Mar Reykjavikot illeti, az ösztöndíj ideje alatt rezidenciát alakított ki a Svéd Kortárs Művészeti Alapítványnál, ahol egy szöveg fordítási lehetőségeit kutatta, nem annak tartalmát, hanem az általa kiváltott hangokat vagy ritmusokat figyelembe véve. Reykjavik esetében az affektusok a nyelvek közötti fordításba is beavatkoznak.

Projektjét a Botín Centerben az ún Tantóba tartó vonaton: Ez egy olyan film, amelyet egyszerre négy képernyőn sugároznak. Ebben sok más ember – Carin, Josse, Ofelia és Dakota – az általuk használt nyelvek – svéd, valenciai, angol, spanyol, meänkieli (az északi ország északi részén beszélt nyelv) és a svéd jelnyelv – figyelembevételével írt írást olvas és értelmez, és különböző „affektív fordítási” műveleteken alapul.

A forgatókönyvet a svéd fővárosban, 2025-ben írták ezekre a gyakorlatokra és a résztvevők által játékba helyezett nyelvekre alapozva. A film egy napot mutat be ennek a szövegnek a gyakorlásával és olvasásával; Nem szokványos film, hiszen benne vannak a forgatás körülményei, a környezet és az érintettek érzelmei; Vagyis ami a moziban rendesen nem derül ki.

Az észak-karolinai születésű Rincón-Gallardo, aki elsősorban videókkal és előadásokkal dolgozik, Santanderbe hoz Patlache hangyabolya Firenzei kódexből származó Patlache nevű figura képe és leírása alapján készült audiovizuális mese, a közép-mexikói nahua népek társadalmát és kultúráját bemutató enciklopédikus mű, amelyet Bernardino de Sahagún készített a 15. században nahuai őslakos írástudók és adatközlők segítségével.

Ebben a videóban a kódex ezen képéről elképzelt két szereplő belép az emberen túlmutató lények világába, és egybeolvad az állattal, a növényivel és a szörnyeteggel, mezoamerikai istenségek ihlette. A Patlache-t megfigyelő ülő alak egy hordozóhangyát követ, amely egy mellű kaktusz és egy húsevő virág felé vezeti, hogy egy másik hangyaként beavathasson jövőjébe.

Inmaculada Salinas a maga részéről hűséges marad a festészethez és a rajzhoz, bár a fotót és a szöveget beépíti ezekbe a tudományágakba. Olyan mintákat használ, amelyeket kitartóan ismétel, és amelyek vagy az elsődleges gesztusokból, vagy az évszázadokat túlélő anyagokból, például enciklopédiákból, románcokból vagy családi pillanatképekből származnak.

Ez a sevillai szerző éppen ennek az ösztöndíjnak az alkalmával vizsgálta az úgynevezett „rossz nők”-nek szentelt indoktrináló és megelőző románcokat; E szövegek megrajzolása során lehetőséget talál arra, hogy teret adjon azoknak, akik nem tudták szabadon kifejezni magukat a figyelmeztetések hatására. Az általa készített sorozatok régi enciklopédiákból készült metszetek, háborús jelenetek vagy privát fényképek dinamizmust adnak az egyértelműnek és rögzítettnek tartott dolgoknak. A spirálok, hegyek és utak visszatérő jelenléte pedig nem távoli tájakról, hanem a tudás felé vezető nem-lineáris utakról beszél nekünk.

Végül a madridi Lorenzo Sandoval ebben a projektben összekapcsolta az Al Andalusban megszületett öntözőrendszereket a kibernetika eredetével, áramkörökön keresztül. A Botín Központban hét elemből álló szoborsorozatot boncolgat, amely egy itt is kiállított film hét fejezetének felel meg. Mindkét esetben a kibernetikusok által készített algoritmikus diagramokat a vízhasználat és a gyümölcsösök történetéhez kapcsolódó régészeti, muzeográfiai és kortárs folyamatokból vett grafikai elemekkel kapcsolja össze. Ezen kívül mindegyik tartalmaz egy-egy, a Fajalauza Alapítvánnyal közösen készült kerámiadarabot, valamint néhány, Zineb Achoubie-val közösen készült textíliát.

Ami a fikciós filmet illeti, Fátima marokkói antropológus utazását meséli el Dél-Spanyolország és Marokkó különböző területeire, ahol az öntözőárokrendszerhez kapcsolódó építészeti utalásokat keresve. Felhasználta a Bayadról és Riyadról szóló könyvben található illusztrációkat, egy 12. századi illusztrált kéziratot, amely az andalúz korszakban készült, különösen egy hidraulikus kerék illusztrációját, amely Alcantarillában (Murcia) indította útját, ahol az egyik kerék található. Huerta Múzeumának könyvtárában hét levelet talált egy könyvbe rejtve, amelyeket egy agronómus írt a kilencvenes években, és dédunokájának, Luznak címezte, akivel még nem találkozott.

Aranyak voltak; Sandoval szerint Az agronómus ezekben a levelekben a lassú munka méltóságáról beszél, és arról, hogy az ipar csapongása milyen veszélyben van. Beszél a fákról és a madarakról, arról, hogy ezek ugyanannak az ökoszisztémának a részei, mint a víz, az emberek, a rovarok és az öntözést meghatározó holdak. Arról beszél, hogy a világegyetem minden mozgó vízhullámban rezeg.

„Útvonalak XXXI”

LOOT CENTER

Plaza Emilio Botín, s/n

Pereda kertek

Santander

2026. november 21-től 2027. április 25-ig