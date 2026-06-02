Na Hong-jin rekordeladású cannes-i szörnyfilmje, a „Remény” szeptemberben kerül bemutatásra

Na Hong-jin Remény most van egy randevú. A kultikus dél-koreai rendező sci-fi című filmjét – az idei Cannes-i Filmfesztivál egyik leghangulatosabb versenyfilmjét – a Neon nyitja meg kizárólag az Egyesült Államokban szeptember 9-én.

Remény májusban mutatták be Cannes-ban, hatperces ovációval és élesen megosztott kritikai reakcióhullámmal, az elragadtatástól a megdöbbenés hangjaiig.

A Hollywood ReporterA film főkritikusa, David Rooney határozottan a pozitív oldalt mérlegelte, és úgy jellemezte a filmet, mint egy „zúgó sci-fi lényt”, amelyre „azonnali kultikus klasszikus van írva”.

„Nagyszerű érzés egy film első képkockáiból tudni, hogy egy biztos műfaji szerző kezében vagy” – írta Rooney a fesztiválról írt kritikájában. „A ritka akcióthriller, amely szinte teljes egészében fényes nappal játszódik, Remény azonnal magával ragad virtuóz kameramunkájával, lüktető partitúrájával, adrenalizált tempójával és élesen megrajzolt karaktereivel.”

„ReményA cím, amelynek jelentése csak az utolsó jelenetekben válik világossá, egy nagyszerűen kitartott pedál-metál élmény, amely már-már szédítő bravúrban” – tette hozzá.

A film a Koreai Demilitarizált Zóna (DMZ) közelében található Hope Harbour kitalált határvárosában játszódik. A film Bum-seok rendőrfőnököt (Hwang Jung-min) és Sung-ae (Hoyeon) rendőrfőnököt követi nyomon, amint egy titokzatos lényre vadásznak, amely elpusztítja a falut, miközben egy vadászcsapat Sung-ki vezetésével a környező erdőn (Zo In the Zoon) keresztül jut el. zsákmány. Ami téves megítélésnek indul, a szinopszis ugrat, az emberi konfliktusokon keresztül kozmikus léptékű tragédiába torkollik.

A koreai együttes – Hwang, később újra egyesül Na-val A Jajgatás; Zo; és Kalmár játék A kitörő Hoyeont, első nagyjátékszerepében, nagy horderejű hollywoodi nevek köre teszi ki. Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell és Cameron Britton kisebb, de meglepő mellékszerepekben bukkan fel.

Remény ez a Na első filmje nagyjából egy évtizede. Az író-rendező a lenyűgöző műfaji hármasban tette le nevét – a krimi-thrillerekben Az üldöző és A Sárga-tenger és a 2016-os horror sláger A Jajgatás – és itt újra egyesül az övével Siránkozás operatőr, Hong Kyung-pyo, a koreai ipar tiszteletreméltó alakja, akinek további alkotásai közé tartozik Bong Joon Ho Parazita és Lee Chang-dong Égő. A kotta Michael Abels, a Jordan Peele mögött álló zeneszerző Menj ki és Dehogy.

Na megfogant Remény mint egy potenciális franchise első fejezete. Két óra 40 perccel ez kétségtelenül hosszú egy kereskedelmi akciófilmhez – de a koreai Plus M Entertainment producer által Cannes-ban elért rekord előértékesítés alapján a forgalmazók arra számítanak, hogy a látvány a fesztiválon túl is mutatkozik majd.

Plusz M előre eladva Remény nagyjából 200 területre, ami a koreai cím rekordja. Plusz M azt mondta, hogy az üzletek lehetővé tették Remény hogy nettó gyártási költségvetésének közel felét megtérítse a megjelenés előtt. A Cannes előtt Észak-Amerikában, Nagy-Britanniában és Ausztráliában működő Neonhoz csatlakozik a Mubi (Németország, Spanyolország, Olaszország és Latin-Amerika), a Focus Features (Franciaország, a UPI Franciaországgal, valamint a Benelux és Dél-Afrika) és a Sony Pictures Worldwide Acquisitions (többek között Portugália, Skandinávia és Közel-Kelet), valamint a japán Star Ent és India. fedélzetén is. Számos vásárló számára ez az első koreai felvásárlás.

Koreai kiadás a számára Remény idén nyárra készül, a szeptember 9-i amerikai íj előtt.