A „The Incomer” vonzotta Domhnall Gleesont és Mobyt, és felvette alkotóját a BAFTA áttörési listájára. Most egy B-tervű filmen dolgozik.

Louis Paxton skót író-rendező bemutatkozó játékfilmje, a sötét vígjáték-dráma A Bejövőcsillagereje van – Domhnall Gleeson (Star Wars trilógia folytatása, Gayle Rankin (A Sárkány Háza), John Hannah (A Múmia franchise) és mások. Különleges, mókás hangulata is van. A Focus Features, a Universal Pictures International és a Moby támogatja.

Mi mást kérhetsz!? Nos, szerdán a feltörekvő kreatívot a Netflix által támogatott 2026-os brit BAFTA Breakthrough listán szereplő nevek között mutatták be.

A Bejövő Egy távoli skót szigeten játszódik, és testvéreket követ, akik évtizedek óta békés elszigeteltségben élnek, tengeri madarakra vadásznak, mitikus lényekkel csevegnek, és megvédik szigetüket a rettegett bejövőktől. Világuk felborul, amikor megérkezik Daniel (Gleeson), egy kínos tanácsi dolgozó, akinek feladata, hogy a szárazföldre költöztesse őket.

Paxton beszélt vele THR a sztárokkal teletűzdelt rendhagyó filmről, arról, hogy Moby hogyan keveredett bele, a BAFTA Breakthrough élményével kapcsolatos reményeiről és mi vár még rá.

„Nagyon örülök, hogy a BAFTA Breakthrough része lehetek, és nagyon izgatott vagyok, hogy találkozhatok a csoporttal, különösen az összes többi kreatívval, akik ezekből a különböző médiumokból, beleértve a játékokat is” – mondja a filmes. THR. „Az is nagyszerű lesz, ha lehetőségem lesz olyanokkal ülni, akik nálam tapasztaltabbak, és már egy ideje dolgoznak, csak kérdezze meg őket a karrierjükről és annak működéséről.”

A Bejövő átitatott érzésekkel és történetekkel, amelyeket ismer. „Anyám családja Skócia északi szigeteiről származik. Orkney-ből származnak” – mondja Paxton THR. „Edinburgh-ben nőttem fel, de anyám körülbelül 10 éve visszaköltözött oda. Ezeken a szigeteken nőttünk fel, amelyek egyedülállóak. Nagyon szép, nagyon távoli része Skóciának, de nagyon sajátos identitásuk és kultúrájuk van.”

Például? „Más szigetekre jártam, ahol az emberek valóban túlélték a madarak evését” – mondja. „És egy bizonyos ponton ezeknek az embereknek el kellett menniük, és ez engem egyszerűen lenyűgözött. Micsoda nagy döntés lenne, ha a családja itt élte volna le egész életét, és az Ön öröksége az lenne. Még ha jobbá is tenné az életét, milyen nehéz lenne ezt hátrahagyni?”

Louis Paxton, a BAFTA/Sane Seven jóvoltából

Olyan szürreális volt a fiatalsága, mint a film néhány jelenete? „Rólam és a nővéremről azt mondanám, hogy a testvérkapcsolatnak vannak olyan részei, amelyek bekerültek a filmbe” – magyarázza Paxton. „Amikor gyerekek voltunk, igazán tudtuk, hogyan kell megnyomni egymás gombjait és bosszantani egymást, így a dolgok nagyon gyorsan nulláról 100-ra eszkalálódhattak. És határozottan volt néhány szörnyű veszekedésünk fiatal korunkban.”

A kreatív szereposztás igazgatója, Kharmel Cochrane egy álomegyüttes összehozásában köszön vissza. „Szerettünk volna minél több skót színésszel dolgozni, és ha nem is skótok, akkor nagyon jók voltak a skót akcentusban” – emlékszik vissza. „És szerencsére Domhnall kivételes skót akcentussal rendelkezik.”

A forgatókönyv volt a kulcsa ennek a tehetségnek a megnyeréséhez. „Hosszú ideig dolgoztam a forgatókönyvön” – emeli ki Paxton. „És igazán megnyugtató volt ebben a szellemi tulajdon és nagy projektek korában, és igazán megalázó, hogy egy teljesen senki, aki csak rövidfilmeket készített, tud forgatókönyvet írni, és hogy a színészek csak a forgatókönyv erejével szeretnének részt venni benne.”

Szóval, hogyan támogatta Moby produkciós cége, a Little Walnut Productions? A Bejövő? „Filmeket finanszíroztak, és olyan filmeket készítettek, amelyek nagyrészt aktivista filmek voltak” – mondja Paxton. „És aztán kibővítették a feladatkörüket olyan filmekkel, amelyek megtestesítik azokat az értékeket, amelyeket emberként birtokoltak. A Bejövő és nagyon tetszett.”

Lehet, hogy Daniel vegán volt ehhez? „Vicces, mert az emberek megkérdezték, hogy a filmben szereplő veganizmus utána jött-e. Hozzátettem, miután Moby belépett?” – mondja nevetve Paxton. „De nem így volt. Ez már nagy része volt a filmnek, és azt hiszem, talán értékelte ezt. De Moby és [creative partner] Lindsay [Hicks] általában tetszett a film. És ők voltak a legjobb partnerek, akikkel együtt lehetett dolgozni – egyszerűen kiválóak és igazán támogatóak.”

Lehet rajongói A Bejövő többet vársz Paxtontól? „Számomra minden a filmről szól, a filmről és a tévéről” – mondja THR. „Mindig is filmrendező akartam lenni. Szerződést kötöttem a CAA-val az Egyesült Államokban, és nagyon izgalmas beszélgetéseket folytattam a következő projektjeimről. Két projektet írok és irányítok, amelyek az Egyesült Királyságban játszódnak.”

És ennyit tud megosztani: „Az egyik horror vígjáték, a másik inkább egyenes vígjáték. De kötődöm egy olyan film rendezéséhez is, A Gofriház Indexami egy B terv projekt”, vagyis Brad Pitt produkciós cégétől, amelyben a francia Mediawan cég többségi részesedéssel rendelkezik.

„Inde Navarrette a vezető, az Apple pedig az a stúdió, amellyel együtt készülünk, és nagyon izgatottak vagyunk emiatt” – mondja Paxton. „Ezt jövőre forgatják. Azt hiszem, ez lesz a következő projektem. Nem én írtam; Andrew Nunnelly írta a forgatókönyvet. Felkerült a Fekete Listára, és egy fantasztikus forgatókönyv – igazán eredeti, nagyon más. Teljesen összhangban van azokkal a projektekkel vagy filmekkel, amelyekre jelenleg az emberek reagálnak. Annyira izgatott vagyok, hogy ez történt.”