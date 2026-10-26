A Tokiói Filmfesztivál esőáztatta vörös szőnyeggel, japán sztárokkal és a „Godzilla Minus Zero” várakozással kezdődik

A hűvös őszi eső kevéssé csökkentette a tokiói Hibiya kerületben összegyűlt rajongók lelkesedését hétfő este, amikor a Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál csillagos – bár ázott – vörös szőnyeggel vette kezdetét. Shōgun Tadanobu Asano színész, Utolsó szamuráj állva a főszereplő Junichi Okada, Kento Nakajima énekes-színész, Mei Nagano színésznő és Yu Yu Hakusho vezet Takumi Kitamura.

Az esernyők mindenütt ott voltak a szőnyegen, a sztárok és a filmesek mindent megtettek, hogy a legtöbbet kihozzák a felhőszakadásból. Milcho Manchevski macedón rendező, versenyfilmjének szereplőivel és producereivel együtt Testvér testvér Aknafedélsikerült egyszerre bekötni a filmet és találni egy ad-hoc megoldást, egy aknafedelet replikázva, hogy megvédje magát az esőtől. A kellék jelentőségét firtató kérdésre kifejtette: „Az aknafedelek rejtve tartják a társadalom szennyeződéseit, és hőseink ezeket lopják el a filmben.”

A fesztivál megnyitóján a sztárhatalom nagymértékben a helyi tehetségekre támaszkodott, bár a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia vezérigazgatója, Bill Kramer is ott volt, és a szervezet tagságának, hatásainak és iparági vezetőjének, Meredith Shea-nak a szőnyegén sétált. A japán filmrajongóknak szóló üzenetét kérve Kramer egyszerűnek tartotta: „Menjetek és támogassátok filmeseiteket. Menjetek el moziba.”

A Sukiyaki főszereplője Junichi Okada és Nana Seino. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál

Az Oscar-díjas Cate Blanchett a hét későbbi részében várható a fesztiválon, Kramer pedig a tervek szerint számos eseményen vesz részt, beleértve a nyilvános beszélgetést a Toho vezérigazgatójával, Hiro Matsuokával. A legendás japán stúdió is belevetette magát Japán vezető moziesemény idei kiadásába, a legújabb kasszasikerrel pedig a legismertebb filmszörnyeteg – Godzilla mínusz nulla – a fesztivál központi filmjeként nagy horderejű vetítésre tűzték ki november 1-jén.

A 39. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál október 26. és november 26. között zajlik. 4, 112 országból és régióból 204 filmből álló kibővített program, köztük 35 világpremier. A vetítések a Tokió központjában található Ginza kerületre összpontosulnak, míg a kísérő tartalompiacot, a TIFFCOM-ot október 28-30-án tartják a Tokyo Metropolitan Industrial Trade Centerben, a közeli Hamamatsucho-ban.

A hétfői nyitóceremónia a tokiói Hulic Hallban zajlott, ahol a popsztárból lett színész, Kento Nakajima volt az est házigazdája és a fesztivál hivatalos „navigátora”.

A ceremónia egyben a japán ipar veteránja, Takeo Hisamatsu visszatérését jelentette a fesztivál igazgatói posztjára, miután Hiroyasu Ando volt elnök távozott az év elején.

„Közel 50 éve dolgozom a filmiparban – élőszereplős, anime- és dokumentumfilmekkel foglalkozom; Japánban, az Egyesült Államokban, Afrikában és Ázsiában, többféle műfajban” – mondta Hisamatsu, amikor színpadra lépett a ceremónián. „Utólag visszatekintve úgy érzem, ez egy csodálatos és élvezetes utazás volt – és ezzel szeretném megnyitni a 39. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivált.”

Balról: Meredith Shea, az Akadémia vezető tagságának, hatásának és iparági tisztviselője; Jenny Galante, az Akadémia bevételi és üzletfejlesztési igazgatója; Bill Kramer, a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia vezérigazgatója; Amy Homma, az Academy of Motion Pictures és az Academy Collection igazgatója és elnöke; és Jennifer Davidson, az Akadémia marketing-, kommunikációs és tartalomért felelős vezetője. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál

Az esten Sanae Takaichi japán miniszterelnök videoüzenetét is elhangzott, aki hangsúlyozta a mozi szerepét az emberek nemzeti és kulturális határokon túlmutató összehozásában. „A film képes összekapcsolni az embereket országok és kultúrák között” – mondta, hozzátéve, hogy az ilyen eszmecserék új lehetőségeket teremtenek a párbeszédre. A miniszterelnök kiemelte kormányának ambícióit is a virágzó japán szórakoztató és szellemi tulajdonágazat tekintetében, és ígéretet tett a köz-magán beruházások felgyorsítására azzal a céllal, hogy az ország tengerentúli tartalomeladásait 20000 milliárd jenre (130 milliárd dollárra) növelje 2033-ig.

A japán gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszter, Ryosei Akazawa hasonlóképpen rámutatott a japán szórakoztatás növekvő nemzetközi vonzerejére, kiemelve Godzilla mínusz nulla példája annak, hogy a saját termelésű szellemi tulajdon – az ország világszerte népszerű mangái és karaktervezérelt tartalmai mellett – egyre fontosabb kulturális és kereskedelmi exportcikkevé vált.

A Tokiói Filmfesztivál versenyének zsűrije. Balról: Oh Jungwan, Rolf de Heer, Watanabe Makiko és Yov Moor. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál

Rolf de Heer ausztrál filmrendező, aki idén Tokió fő versenyzsűrijének vezetőjeként tiszteleg a japán filmművészet nemzetközi filmesekre gyakorolt ​​tartós hatása előtt.

„Egy színész, egy színművész, egy producer, egy rendező: mindannyian filmesek vagyunk” – mondta de Heer zsűritársairól. „És mint filmesek, mindannyiunkra hatással voltak a japán mesterek.”

Felidézve egy Yasujiro Ozu filmből készült felvételt, amely több mint fél évszázadon át vele maradt, de Heer hozzátette: „Kiváltság számunkra, hogy zsűriként dolgozhatunk a mesterek földjén.”

Az est nyitófilmje volt SukiyakiTakahisa Zeze rendező életrajzi filmje az „Ue o Muite Arukō” japán popdal megalkotásáról, amely valószínűtlenül nemzetközi szenzációvá vált „Sukiyaki” címmel, és 1963-ban három egymást követő héten át vezette az Egyesült Államok Billboard Hot 100-as listáját. Nakano Kyu Sakamoto énekesnőként, elmeséli a kreatív együttműködés hátterét, amely Japán egyik legkedveltebb zenei exportját hozta létre.

A Sukiyaki a csapat hétfő este a vörös szőnyegen járt a film első ázsiai vetítése mellett. Okada, akinek Nakamura megformálása alapos zenei felkészülést igényelt, a vörös szőnyegen elmesélte a műsorvezetőknek, hogy a forgatás megkezdése előtt három hónapig zongorázott.

Az 'A Beast in Sheep's Clothing' főszereplője Nobuyuki Suzuki és Haru Kashiwagi. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál

A 2026-os tokiói verseny zsűrije 15 filmet értékel a világ minden tájáról a Tokiói Nagydíjra és egyéb kitüntetésekre. Az öttagú panelben de Heerhez csatlakozik Oh Jungwan koreai producer (Mese két nővérről, Keserédes élet); Alex Lo producer, akinek nevéhez fűződik Jim Jarmusch legutóbbi velencei Arany Oroszlán győztese Apa Anya Nővér Testvér; Makiko Watanabe japán színésznő (Még mindig a Víz, Amíg a nők alszanak); és Yov Moor nemzetközi filmszínész (Richard Linklater Nouvelle Vague).

Az idei verseny legfontosabb eseményei közé tartozik Bahman Ghobadi iráni-kurd rendező pszichológiai thrillere. A fák figyelnekEva Green főszereplésével; Manchevski's Velence Arany Oroszlán-díjas filmrendezője Testvér testvér Aknafedél; Garin Nugroho indonéz veterán történelmi drámája Piros hajnal előtt; és Qiu Jiongjiong kínai rendezőé Fuxi: Négy mese a lakomáról. Az ebben a kiadásban versenyző három japán film Akira Ikedaé A Kanári altatódalYukiko Mishima Két cigaretta, három éjszaka és Akira Yamamotóé Az összefonódás.

Hisamatsu, aki korábban 2017 és 2021 között a fesztivál igazgatója volt, azt mondta, reméli, hogy erősebb szórakoztatási fókuszt és ünnepibb hangulatot hoz a fesztiválba, miközben megtartja elkötelezettségét a független és nemzetközi mozi iránt.

A Hisamatsu idei kezdeményezései között szerepel a versenydíjak bevezetése a Nippon Cinema Now számára, amely a fesztivál kortárs japán filmművészet bemutatója, amelynek célja, hogy nagyobb nemzetközi ismertséget biztosítson a feltörekvő és bejáratott helyi rendezőknek. Tokió elindítja a CROSSCUT ASIA+ programot is, amelyet a Japán Alapítvánnyal közösen szerveznek, hogy a délkelet-ázsiai mozik figyelmét felhívják.

A fesztivál éves Kurosawa Akira-díját is átadja Mohammad Rasoulof iráni filmrendezőnek és Mipo O. Rasoulof japán rendezőnek, akinek politikai töltetű filmezése veszélyeztette az iráni szabadságát, elnyerte Berlin Arany Medvét. Nincs Gonosz és Oscar-jelölést kapott A szent magva Fig. Az O pedig elismert drámáiról ismert, többek között A Fény csak ott ragyog és Két világban élni.

A TIFF 2026-ban egy újabb kitüntetéssel is gazdagodik: a Kashiko Kawakita-díjjal, amellyel azokat a nőket ismeri el, akik jelentős mértékben hozzájárultak a filmkultúrához. Bevezető címzettje Sahoko Hata japán filmkritikus és nemzetközi mozi szószóló, akinek pályafutása hozzájárult ahhoz, hogy a mérföldkőnek számító európai filmeket megismertesse a japán közönséggel.

Blanchett látogatásának középpontjában öt rövidfilm japán premierje áll majd, amelyet a Displacement Film Fund (A Displacement Film Fund) támogatott. Ez a kezdeményezés, amelynek társalapítója a lakóhelyüket elhagyni kényszerült közösségek tapasztalatait kutató filmesek támogatása. A tervek szerint október 30-án nyilvános beszélgetésen vesz részt Rasoulof és Shahrbanoo Sadat afgán filmrendezővel. A kétszeres Oscar-díjas tokiói látogatása során a rangos japán Praemium Imperiale díjat is megkapja.

Hasonlóan nagy horderejű lesz az Akadémia jelenléte a fesztiválon. Kramer és Shea mellett Lynette Howell Taylor, az Akadémia elnöke is részt vesz egy október 28-i panelen, amely az Oscar-gála növekvő nemzetközi tevékenységét és a globális filmművészet helyzetét vizsgálja.

A program további kiemelkedő eseményei közé tartozik a mesterkurzus a hongkongi származású Wayne Wang filmrendezővel, egy retrospektív reflektorfénybe állító német író, Ulrike Ottinger, valamint a Kenji Mizoguchi japán mester és az egyiptomi filmes, Youssef Chahine különleges vetítések. A fesztivál gálaműsorán nagy horderejű nemzetközi címek is szerepelnek, köztük a Martin McDonagh's Wild Horse Nine és az idei cannes-i Arany Pálma-díjas FjordCristian Mungiu román filmrendezőtől.

A 39. tokiói fesztivál november 4-én zárul Yeon Sang-ho koreai filmrendező legújabb járvány-thrillerével. Kolónia.